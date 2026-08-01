Žijeme v době, kdy je času málo a hladu hodně. Skoulet dobrý oběd nebo večeři během pár minut se občas zdá jako nadlidský úkol, zvlášť když se vám denní program otočí vzhůru nohama. O tom ví své i Anna Částková alias Recepty od Aničky, ze které se nedávno stala maminka. Jak sama ukazuje na svém blogu receptyodanicky.cz i populárním Instagramu @receptyodanicky, i s miminkem za zády se dá vařit skvěle, chutně a hlavně bleskově.
Dnes mnohem víc přemýšlím nad tím, jak si vaření zjednodušit.
Aničko, ne každý má čas trávit hodiny u plotny. Co je podle Vás základem rychlé, ale zároveň chutné večeře?
Myslím, že je nejdůležitější mít doma pár surovin, ze kterých dokážete během pár minut poskládat dobré jídlo. Nemusí to být nic složitého. Často stačí rýže, těstoviny, vejce, kvalitní sýr, kus dobrého masa, zelenina nebo třeba luštěniny. A hlavně se nebát jednoduchosti. Nemám pocit, že by dobré jídlo muselo obsahovat dvacet ingrediencí. Naopak ty recepty, které doma vaříme nejčastěji, bývají většinou i ty nejjednodušší. Není potřeba si vaření zbytečně komplikovat. To si nechávám na víkendy, kdy je na vaření i více času. Nebo alespoň do narození dcerky to tak bylo.
Jaké suroviny Vám doma nikdy nechybí, protože z nich během chvilky vykouzlíte večeři?
Určitě rýže, těstoviny a tortilly, vejce, ovesné vločky, kvalitní olivový olej, rajčata v plechovce, sójová omáčka, máslo, dobré pesto a cizrna, fazole nebo jiné luštěniny. V lednici mám skoro vždycky také nějaký čerstvý sýr nebo žervé, cottage a kousek dobrého masa. Samozřejmě nechybí ani oblíbená čerstvá zelenina a ovoce. A taky avokádo, ale protože pro to mám já osobně prostě slabost.
Změnil se Váš přístup k vaření poté, co jste se stala maminkou?
Rozhodně. Dříve jsem si vaření užívala a nevadilo mi strávit v kuchyni více času. Dnes mnohem víc přemýšlím nad tím, jak si vaření zjednodušit. Vařím jídla, která zvládnu připravit rychle, ideálně v jedné pánvi nebo jednom pekáči, a která mi nezaberou víc než 15 minut. Víc času totiž na vaření většinou nemám. Překvapilo mě ale, že právě díky tomu dnes vařím možná ještě praktičtěji než dřív. A tuhle myšlenku se teď i ostatním maminkám snažím předat na svých sociálních sítích.
Které sezonní letní suroviny teď nejraději využíváte?
Léto je pro mě hlavně o rajčatech. Stačí k nim přidat kvalitní olivový olej, trochu soli, čerstvé bylinky a dokonalá letní večeře je na světě. Hodně využívám také cukety, papriky, okurky nebo kukuřici a z ovoce miluju meruňky, broskve a lesní ovoce. Právě v létě mám nejraději recepty, které jsou svěží a rychlé, protože kdo by chtěl trávit hodiny v kuchyni, když je venku tak krásně.
Recept Odlehčené fettuccine Alfredo
Recept, který jsem vybrala ze své kuchařky Na každý den. Připravený ho máte do 15 minut a je dost pravděpodobné, že všechny ingredience najdete doma ve spíži.
- 450 g těstovin
- 200 g hummusu
- 1 citron
- 40 g másla
- 80 g parmazánu
- 1 hrst čerstvě nasekané petrželky
- Sůl na dochucení
- Ve velkém hrnci přivedeme osolenou vodu k varu, přidáme těstoviny a uvaříme je al dente podle návodu na obalu. Před slitím těstovin si odlijeme přibližně 100 ml vody stranou.
- K uvařeným těstovinám vmícháme hummus společně s kůrou a šťávou z celého citronu, máslem a parmazánem. Přidáme také 4–5 lžic vody z těstovin a vše důkladně promícháme. Pokud bude omáčka příliš hustá, přilijeme ještě trochu vody z těstovin.
- Nakonec vmícháme nasekanou čerstvou petrželku, ochutnáme a podle potřeby lehce dosolíme. Podáváme ideálně posypané extra parmazánem.
Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 20 minut