4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

Chia pudink Výživná snídaně pokaždé jinak
Chia pudink je ideální základ snídaně pro všechny, kteří chtějí ušetřit čas a přesto jíst vyváženě. V lednici vydrží až pět dní a díky neutrální chuti se dá pokaždé dochutit jinak – různým ovocem, ořechy, kakaem, medem... Je sytý, bohatý na vlákninu a skvěle zasytí. Stačí pár minut přípravy a máte vystaráno. Zkuste náš recept doplněný tvarohem a jogurtem.
Ingredience:
- 200 ml kokosového mléka
- 100 g chia semínek
- 250 g měkkého tvarohu
- 200 g bílého jogurtu
- 300 g drobného ovoce (maliny, borůvky, jahody)
- 3 lžíce medu
Postup:
Kokosové mléko smícháme se semínky a necháme při pokojové teplotě asi 2 hodiny odležet. Asi 4 lžíce odebereme a smícháme s tvarohem. Do zbylých chia semínek s mlékem přidáme jogurt a důkladně promícháme. Nalijeme do skleniček a dáme do chladničky opět minimálně na 2 hodiny odležet.
Ovoce očistíme a asi polovinu dáme stranou na zdobení. Zbylé ovoce rozmixujeme nebo rozmačkáme vidličkou a vmícháme do tvarohu s chia semínky. Dosladíme medem. Chia pudink společně s ochuceným tvarohem pak navrstvíme do skleniček a dozdobíme zbylým čerstvým ovocem.
Pohanková kaše Teplá snídaně bez stresu
Pokud dáváte přednost teplé snídani, pohanková kaše je skvělou volbou. Na rozdíl od ovesné kaše se ani po několika dnech nemění v lepkavou hmotu a snadno se znovu ohřeje. Stačí přidat trochu vody nebo mléka a během pár minut je hotovo. Pohanka je přirozeně bezlepková a velmi dobře stravitelná. Zkuste naši verzi s karamelizovaným ovocem.
Ingredience:
- 300 g pohanky lámanky
- 400 ml rostlinného mléka (ideálně mandlového)
- 40 g másla
- med
- mletá skořice
- 3 jablka
- 3 hrušky
- cukr krupice
Postup:
Pohanku namočíme do studené vody ideálně přes noc. Poté ji přecedíme a dáme vařit s mlékem a mletou skořicí. Přibližně za 15 minut je pohanka hotová. Můžeme ji nechat v celku nebo rozmixovat tyčovým mixérem úplně na jemno. Do kaše přidáme půlku másla a dochutíme medem, případně trochou soli.
Na pánvi si zahřejeme cukr. Jakmile začne vytvářet hrudky, protože se nerozpouští rovnoměrně, plamen stáhneme. Cukr ale dále mícháme, aby se hrudky rozpustily. Karamel je potřeba ještě párkrát zamíchat, aby se spojil a všechen cukr roztál. Zalijeme trochou vody a necháme karamel odvařit. Následně přidáme máslo a nakonec v karamelové omáčce prohřejeme nakrájená jablka s hruškami.
Jogurtové skleničky Praktická snídaně do ruky
Jogurtové skleničky jsou perfektní snídaní na doma i do práce. Vrsty jogurtu, ovocné složky a granoly nejen dobře vypadají, ale také skvěle chutnají. Připravíte je večer a ráno už jen otevřete sklenici. A oblíbené jsou i u dětí jako zdravá svačinka do školy.
Ingredience:
- 80 g jemných ovesných vloček
- 20 g mandlových lupínků
- půl lžičky mleté skořice
- 50 g hnědého třtinového cukru
- 50 g másla
- 300 g vanilkového jogurtu
- 300 g malin
Postup:
Troubu předehřejeme na 180 °C. V míse smícháme ovesné vločky s mandlovými lupínky, skořicí, třtinovým cukrem a změklým máslem. Směs rozprostřeme na plech vyložený pečicím papírem. Vložíme do trouby předehřáté na 180 °C a pečeme 20 minut, až budou vločky zlatavé. Během pečení směs dvakrát promícháme. Upečenou granolu na papíru sejmeme z plechu a necháme vychladnout.
Připravíme si skleničky. Na dno každé dáme lžíci jogurtu, pak pár malin a lžíci vychladlé granoly. Pokračujeme ve vrstvení, až budou skleničky plné. Uzavřeme je víčky a skladujeme v chladu.
Palačinky Univerzální snídaně pro každého
Palačinky nemusí být jen víkendovou lahůdkou, ale můžete si je vychutnat i v týdnu. Hotové a zabalené ve folii vám v ledničce vydrží až 3 dny. Pokud dáváte přednost čerstvým palačinkám, můžete si dopředu připravit jen těsto a opět ho 2–3 dny skladovat v chladu. Nezapomeňte ho před děláním palačinek pořádně promíchat, mouka totiž klesá ke dnu. Palačinky jsou skvělé na sladko i slano a chutnají opravdu všem – i malým mlsounům. Dopřejte si třeba tyto lahodné francouzské crêpes.
Ingredience:
- 180 g hladké mouky
- 20 g krupicového cukru
- špetka soli
- 380 ml mléka
- 2 vejce
- 50 g másla (+ máslo na opékání palačinek)
- 100 g čokolády
- 30 g ztuženého tuku
- 300 g čerstvého ovoce (borůvky, maliny, meruňky)
- med na přelití
- máta na ozdobu
Postup:
V míse smícháme hladkou mouku, cukr a špetku soli. V mléce rozmícháme vejce a rozpuštěné máslo, přilijeme do mísy se sypkými surovinami a vše důkladně promícháme. Necháme asi hodinku v lednici odležet. Rozehřátou pánev potřeme máslem a po naběračkách na ni naléváme těsto. Palačinky opékáme dozlatova z každé strany asi 2 minuty.
Upečené palačinky dáváme na sebe a uchováváme v teple. Na polevu rozehřejeme na horké vodní lázni čokoládu a ztužený tuk, dokud se nespojí. Palačinky složíme na talíře, ozdobíme je nakrájeným ovocem, přelijeme medem, přidáme mátu a přelijeme čokoládovou polevou.