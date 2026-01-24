4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

Klára Pěnkavová
  15:30aktualizováno  15:33
Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do lednice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Chia pudink Výživná snídaně pokaždé jinak

Chia pudink je ideální základ snídaně pro všechny, kteří chtějí ušetřit čas a přesto jíst vyváženě. V lednici vydrží až pět dní a díky neutrální chuti se dá pokaždé dochutit jinak – různým ovocem, ořechy, kakaem, medem... Je sytý, bohatý na vlákninu a skvěle zasytí. Stačí pár minut přípravy a máte vystaráno. Zkuste náš recept doplněný tvarohem a jogurtem.

Ingredience:

    • 200 ml kokosového mléka
    • 100 g chia semínek
    • 250 g měkkého tvarohu
    • 200 g bílého jogurtu
    • 300 g drobného ovoce (maliny, borůvky, jahody)
    • 3 lžíce medu

Postup:

Kokosové mléko smícháme se semínky a necháme při pokojové teplotě asi 2 hodiny odležet. Asi 4 lžíce odebereme a smícháme s tvarohem. Do zbylých chia semínek s mlékem přidáme jogurt a důkladně promícháme. Nalijeme do skleniček a dáme do chladničky opět minimálně na 2 hodiny odležet.

Ovoce očistíme a asi polovinu dáme stranou na zdobení. Zbylé ovoce rozmixujeme nebo rozmačkáme vidličkou a vmícháme do tvarohu s chia semínky. Dosladíme medem. Chia pudink společně s ochuceným tvarohem pak navrstvíme do skleniček a dozdobíme zbylým čerstvým ovocem.

Růžový chia pudink

Růžový chia pudink

Recept

Lehké

45 min

Pohanková kaše s karamelizovanými jablky a hruškami

Pohanková kaše Teplá snídaně bez stresu

Pokud dáváte přednost teplé snídani, pohanková kaše je skvělou volbou. Na rozdíl od ovesné kaše se ani po několika dnech nemění v lepkavou hmotu a snadno se znovu ohřeje. Stačí přidat trochu vody nebo mléka a během pár minut je hotovo. Pohanka je přirozeně bezlepková a velmi dobře stravitelná. Zkuste naši verzi s karamelizovaným ovocem.

Ingredience:

    • 300 g pohanky lámanky
      • 400 ml rostlinného mléka (ideálně mandlového)
      • 40 g másla
      • med
      • mletá skořice
      • 3 jablka
      • 3 hrušky
      • cukr krupice

Postup:

Pohanku namočíme do studené vody ideálně přes noc. Poté ji přecedíme a dáme vařit s mlékem a mletou skořicí. Přibližně za 15 minut je pohanka hotová. Můžeme ji nechat v celku nebo rozmixovat tyčovým mixérem úplně na jemno. Do kaše přidáme půlku másla a dochutíme medem, případně trochou soli.

Na pánvi si zahřejeme cukr. Jakmile začne vytvářet hrudky, protože se nerozpouští rovnoměrně, plamen stáhneme. Cukr ale dále mícháme, aby se hrudky rozpustily. Karamel je potřeba ještě párkrát zamíchat, aby se spojil a všechen cukr roztál. Zalijeme trochou vody a necháme karamel odvařit. Následně přidáme máslo a nakonec v karamelové omáčce prohřejeme nakrájená jablka s hruškami.

Pohanková kaše s volským okem

Pohanková kaše s volským okem

Recept

Lehké

40 min

Granola s vanilkovým jogurtem a ovocem

Jogurtové skleničky Praktická snídaně do ruky

Jogurtové skleničky jsou perfektní snídaní na doma i do práce. Vrsty jogurtu, ovocné složky a granoly nejen dobře vypadají, ale také skvěle chutnají. Připravíte je večer a ráno už jen otevřete sklenici. A oblíbené jsou i u dětí jako zdravá svačinka do školy.

Ingredience:

      • 80 g jemných ovesných vloček
      • 20 g mandlových lupínků
      • půl lžičky mleté skořice
      • 50 g hnědého třtinového cukru
      • 50 g másla
      • 300 g vanilkového jogurtu
      • 300 g malin

Postup:

Troubu předehřejeme na 180 °C. V míse smícháme ovesné vločky s mandlovými lupínky, skořicí, třtinovým cukrem a změklým máslem. Směs rozprostřeme na plech vyložený pečicím papírem. Vložíme do trouby předehřáté na 180 °C a pečeme 20 minut, až budou vločky zlatavé. Během pečení směs dvakrát promícháme. Upečenou granolu na papíru sejmeme z plechu a necháme vychladnout.

Připravíme si skleničky. Na dno každé dáme lžíci jogurtu, pak pár malin a lžíci vychladlé granoly. Pokračujeme ve vrstvení, až budou skleničky plné. Uzavřeme je víčky a skladujeme v chladu.

Domácí meruňkový jogurt

Domácí meruňkový jogurt

Recept

Střední

40 min

Tvarohové palačinky s džemem

Palačinky Univerzální snídaně pro každého

Palačinky nemusí být jen víkendovou lahůdkou, ale můžete si je vychutnat i v týdnu. Hotové a zabalené ve folii vám v ledničce vydrží až 3 dny. Pokud dáváte přednost čerstvým palačinkám, můžete si dopředu připravit jen těsto a opět ho 2–3 dny skladovat v chladu. Nezapomeňte ho před děláním palačinek pořádně promíchat, mouka totiž klesá ke dnu. Palačinky jsou skvělé na sladko i slano a chutnají opravdu všem – i malým mlsounům. Dopřejte si třeba tyto lahodné francouzské crêpes.

Ingredience:

    • 180 g hladké mouky
    • 20 g krupicového cukru
    • špetka soli
    • 380 ml mléka
    • 2 vejce
    • 50 g másla (+ máslo na opékání palačinek)
    • 100 g čokolády
    • 30 g ztuženého tuku
    • 300 g čerstvého ovoce (borůvky, maliny, meruňky)
    • med na přelití
    • máta na ozdobu

Postup:

V míse smícháme hladkou mouku, cukr a špetku soli. V mléce rozmícháme vejce a rozpuštěné máslo, přilijeme do mísy se sypkými surovinami a vše důkladně promícháme. Necháme asi hodinku v lednici odležet. Rozehřátou pánev potřeme máslem a po naběračkách na ni naléváme těsto. Palačinky opékáme dozlatova z každé strany asi 2 minuty.

Upečené palačinky dáváme na sebe a uchováváme v teple. Na polevu rozehřejeme na horké vodní lázni čokoládu a ztužený tuk, dokud se nespojí. Palačinky složíme na talíře, ozdobíme je nakrájeným ovocem, přelijeme medem, přidáme mátu a přelijeme čokoládovou polevou.

Palačinky dutch baby

Palačinky dutch baby

Recept

Střední

25 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

S mákem, drobenkou i mascarpone. Snadné a rychlé koláče podle foodblogerek

Ilustrační snímek

Lité koláče či buchty na plech mají jedno společné. Zachraňují nás ve chvílích, kdy chceme něco sladkého rychle, bez nervů a bez hory špinavého nádobí. Stačí mísa, vařečka a pár základních surovin a...

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno

Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají...

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

28. ledna 2026  17:35

Pizza, hladovění i návrat k masu. Šokující odhalení jídelníčku finalistů UFC 324

Justin Gaethje Vs Paddy Pimblett

Bojovníci UFC nejsou jen stroje na rány, ale i mistři přísné životosprávy. Jak vypadají jídelníčky šesti hvězd, které se v neděli utkaly na galavečeru UFC 324 v Las Vegas?

27. ledna 2026  16:57

Zjistili jsme, jak připravit nejlepší maršmelouny! Plátková želatina je základ

Peče celá země 4. díl

Čtvrtý díl Peče celá země přinesl opět náročné cukrářské výzvy, tentokrát plné barev. Diváky nejvíce zaujala osobní výzva v podobě originálních maršmelounů.

26. ledna 2026  17:38

Čím ochutit květákovou polévku? Žampiony a vypečená slanina bodují místo krutonů

Ilustrační snímek

Leden přímo vybízí k horké misce polévky, která zahřeje, zasytí a dodá tělu potřebné živiny. Vyzkoušejte krémové polévky z květáku a brokolice. Jsou jednoduché na přípravu, lehké a přitom plné chuti.

25. ledna 2026,  aktualizováno  16:05

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

25. ledna 2026

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

24. ledna 2026  15:30,  aktualizováno  15:33

Na bílý sex si nechte zajít chuť. Tělo po svátcích potřebuje pravidelnost

Díky dobré snídani a svačinám během dne budete mít i v zimě dostatek energie.

Zahájili jste novoroční půst? Zrušte ho a zkuste něco lepšího. Tělo teď potřebuje klid a pravidelnost. Snídaně a svačiny hrají klíčovou roli v tom, jak se během dne cítíme. Mám pro vás recepty a...

24. ledna 2026,  aktualizováno  9:14

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno

Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají...

23. ledna 2026

Více klidu, méně kompromisů. Rohlik.cz představuje potravinové trendy pro rok 2026

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Ještě před pár lety bylo jídlo buď levné, nebo kvalitní. Buď zdravé, nebo rychlé. Rok 2026 ale ukazuje, že lidé už nechtějí vybírat mezi extrémy. Chtějí, aby jídlo fungovalo v běžném dni – mezi...

22. ledna 2026  12:28

S mákem, drobenkou i mascarpone. Snadné a rychlé koláče podle foodblogerek

Ilustrační snímek

Lité koláče či buchty na plech mají jedno společné. Zachraňují nás ve chvílích, kdy chceme něco sladkého rychle, bez nervů a bez hory špinavého nádobí. Stačí mísa, vařečka a pár základních surovin a...

22. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Peče celá země: 3 nejlepší recepty na Pull Apart Bread (trhací chléb)

Peče celá země, 3. díl

Třetí díl oblíbené show Peče celá země voněl po chlebu a až na technickou výzvu, kdy soutěžící připravovali čokoládové kornoutky, byl o slaném pečivu.

21. ledna 2026

Holandský řízek podle Mojmíra Maděriče. Recept, který dělal jinak než ostatní

Herec a moderátor Mojmír Maděrič

Mojmír Maděrič dokázal jídlo popsat s neskonalou vášní a zároveň s osobitým humorem. Zavzpomínejme na jeho nejslavnější televizní období a jeho oblíbené recepty.

20. ledna 2026  17:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.