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Než se při každém nachlazení zamířilo do lékárny, hledala se pomoc v kuchyni a ve spíži. Na rozbouřený žaludek se jedl suchý rohlík, na modřinu se přikládala syrová brambora a děti dostávaly „na sílu“ lžíci rybího tuku. Některé babské rady obstojí dodnes, jiné už jsou spíš milou vzpomínkou. Pamatujete si, čím se léčilo u vás doma? Napište nám, jaké další domácí recepty a babské rady se ve vaší rodině používaly.
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Tvaroh a kefír na spáleniny: Po dni na koupališti se spálená záda mazala tvarohem nebo kefírem, případně se na ně kladly plátky syrových brambor. Studený tvaroh kůži příjemně chladil. Horší je rada mazat popáleninu od plotny máslem nebo sádlem. Tuk drží teplo v kůži a popáleninu může zhoršit. Správně se chladí vlažnou tekoucí vodou.
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Bramborový obklad: Syrové brambory se v domácí lékárně uplatnily i jinak. Brambora se nastrouhala nadrobno i se slupkou, rozetřela se na plátno a přiložila na pohmožděninu, modřinu, oteklý kotník nebo bolavý kloub. Někdo do ní přidal rozmačkaný list zelí, jinde trochu mouky, aby hmota lépe držela. Studená placka příjemně chladila. Při kašli se zase přikládaly teplé brambory, uvařené ve slupce, rozmačkané a zabalené v plátně. Při vážnějším úrazu ale lékaře nenahradí.
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Zelný a kapustový list: Zelí pomáhalo i samotné. Velký list zelí nebo kapusty se zbavil tvrdého žebra a rozválel se válečkem, aby pustil šťávu. Pak se přiložil na oteklý kloub nebo bolavé koleno a převázal. Na bouli po pádu zase stačila studená lžíce nebo nůž z příborníku, přiložené aspoň na pár minut.
Autor: www.e-knihovnicka.cz, Jiří Savinec
Rybí tuk: Na jednu lžičku si pamatuje celá generace. Rybí tuk z tresčích jater dostávaly děti pravidelně, hlavně v zimě, a jeho chuť se nedala zapomenout. Měl chránit před křivicí, protože obsahuje vitaminy D a A. V tom měly maminky pravdu: vitamin D se kojencům dává dodnes, jen v kapkách a bez rybí pachuti.
Autor: Profimedia.cz
Kogel-mogel: Mnohem oblíbenější byl kogel-mogel. Žloutek se třel s cukrem tak dlouho, až zesvětlal a zhoustl, a dostávaly ho děti „na sílu“ po nemoci. Dospělí si místo něj dali vaječný koňak. Kvůli riziku salmonely se dnes u syrových vajec doporučuje opatrnost, malým dětem je proto raději nedávejte.
Autor: Canva
Čaj s rumem: Když na někoho „něco lezlo“, první na řadě byl obvykle čaj s rumem. Černý čaj se osladil lžící cukru nebo medem, přidal se plátek citronu a nakonec pořádný šplouch tuzemáku. Pil se horký, nejlépe večer, a pak hned pod peřinu. Kdo chtěl silnější verzi, udělal si grog jen z horké vody, rumu a cukru. Děti měly dostávat čaj bez rumu. Kde dostaly kapku i ony, tam by to dnes lékaři rozhodně neschválili.
Autor: Profimedia.cz
Rohlík, piškoty a černý čaj: Když stávkoval žaludek, přišla „dieta“: suchý rohlík, piškoty, rýže a silný černý čaj, někdy oslazený. Jídlo mělo být co nejjednodušší, aby žaludek nic nedráždilo. Tehdy i dnes ale platí, že nejdůležitější je pít, aby tělo neztrácelo vodu a minerály.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Mrkvová polévka a strouhané jablko: Při průjmu se vařila mrkvová polévka. Mrkev se vařila ve vodě se solí tak dlouho, až se úplně rozpadla, a pak se propasírovala. Polévka doplnila tekutiny i sůl, takže babiččina rada měla pevný základ. Podobně se dával rýžový odvar nebo nastrouhané jablko, které se nechalo zhnědnout. Jablko obsahuje pektin, který pomáhá zahušťovat stolici.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Horké mléko s medem a máslem: Večer před spaním přišlo na řadu horké mléko s medem a kouskem másla. Máslo mělo „namazat“ škrábající krk a med ho zjemnit. Odvážnější přidali do hrnku i prolisovaný stroužek česneku, což chuť dost změnilo. Mléko se pilo teplé, po malých doušcích, a pak už se šlo spát.
Autor: Shutterstock
Smrkový med: Na zimu se myslelo už v květnu. Do lesa se chodilo pro mladé světle zelené smrkové výhonky. Doma se vařily s vodou a cukrem, dokud nevznikl hustý tmavý sirup připomínající med. Ve sklenicích ve spíži pak čekal na první kašel a přidával se do čaje nebo se bral rovnou po lžičkách.
Autor: Canva
Lipový a bezový čaj: Při nachlazení se pil lipový nebo bezový čaj, který měl nemocného pořádně zapotit, aby nemoc „vyšla ven“. Lipový květ, bez, heřmánek nebo mátu si mnoho rodin sbíralo samo, sušilo na půdě a skladovalo v papírových sáčcích či sklenicích. Lípa byla jasnou volbou na horečku a heřmánek se vytahoval i na zažívání.
Autor: Getty Images
Černá ředkev s medem: Oblíbený sirup na kašel se dělal z černé ředkve. Shora se jí uřízl „klobouček“, dužina se vydlabala a do vzniklé dutiny se nalil med. Přes noc ředkev pustila šťávu, která se s medem smíchala v pálivě sladký sirup. Jen pozor: med ani sirupy z něj se nedávají dětem do jednoho roku kvůli riziku kojeneckého botulismu.
Autor: Profimedia.cz
Šípkový čaj: Pravidelně se na plotně objevoval i šípkový čaj. Sušené šípky se zalily horkou vodou nebo krátce povařily a v zimě se nápoj pil skoro denně. Pomeranče a citrony bývaly hlavně o Vánocích. Šípky, ať v čaji, nebo jako šípkový protlak na chleba, tak patřily k nejdostupnějším zdrojům vitaminu C.
Autor: Getty Images
Cibulový sirup: Na kašel měla většina babiček v záloze cibulový sirup. Nakrájená cibule se ve sklenici vrstvila s cukrem a nechala se stát, dokud nepustila šťávu. Výsledný sirup nijak lákavě nevoněl, přesto se bral po lžičkách několikrát denně. Někde se cibule s vodou krátce povařila a odvar se po scezení osladil medem.
Autor: Profimedia.cz
Jitrocelový sirup: Do zásoby se dělal i jitrocelový sirup. Čerstvé listy se omyly, nakrájely a ve sklenici se prokládaly cukrem. Časem pustily šťávu a vznikl hustý sirup na zimu. Jitrocel se v lidovém léčitelství tradičně používá ke zklidnění podrážděných dýchacích cest a jitrocelové sirupy jsou v lékárnách dodnes.
Autor: AL, Kulinární studio MAFRA
Česnek a česnekový chleba: Česnek patřil k nejspolehlivějším pomocníkům a lidé mu říkali přírodní antibiotikum. Někdo snědl stroužek nebo dva syrové, jiný ho nakrájel do medu a bral po lžičkách. Nejoblíbenější podobou byl ale česnekový chleba: krajíc namazaný sádlem nebo máslem a hustě posypaný prolisovaným česnekem. Vůni pak cítila celá domácnost.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Silný vývar: Kdo neměl chuť k jídlu, dostal aspoň misku silného vývaru. Slepice nebo hovězí kosti se s kořenovou zeleninou vařily několik hodin, až polévka zezlátla. Vývar zahřál, doplnil tekutiny i sůl a dodal energii, když na nic jiného nebyla síla. Slepičí polévka pro nemocné a rekonvalescenty má v kuchyni své místo dodnes.
Autor: Canva
Sádlo na prsa: Na kašel se ale nejen pilo, ale i mazalo. Legendární sádlo na prsa, nejčastěji husí, se nechalo trochu povolit, aby se dobře roztíralo, a nemocnému se jím natřel hrudník. Přes něj se dal flanel nebo papír a navlékl se vlněný svetr či nátělník. Obklad měl hrudník hlavně prohřát. Někde místo sádla použili kafrovou mast.
Autor: chat gpt
Tvarohový obklad: Tvarohový obklad naopak chladil. Tvaroh se rozetřel na plátno nebo kapesník v silnější vrstvě, přiložil se na hrudník či krk a převázal, aby držel. Často zůstával přes noc a ráno se oschlý tvaroh odlupoval jako sádra. Dával se při kašli a bolesti v krku.
Autor: Profimedia.cz
Priessnitzův zábal: Na bolavý krk patřil Priessnitzův zábal, pojmenovaný po léčiteli Vincenci Priessnitzovi z dnešních Lázní Jeseník. Na krk se přiložila vyždímaná látka namočená ve studené vodě, přes ni suchá vrstva a nakonec vlněná šála. Tělo studený obklad postupně prohřálo. Zábal zůstával na krku několik hodin a v mnoha rodinách byl stejnou samozřejmostí jako čaj s citronem.
Autor: Mamavis
Octové zábaly: Když teplota vyskočila vysoko, přišly na řadu octové zábaly. Do vlažné vody se přilil ocet, namočily se v ní ručníky nebo pleny a ovinuly se kolem lýtek. Jakmile se zahřály, vyměnily se za nové. Vlažné zábaly se při horečce používají i dnes, ocet v nich ale velkou roli nehraje. Ledovou vodu nepoužívejte a zábaly nedávejte, když má nemocný třesavku.
Autor: Canva.com
Inhalace nad hrncem: Ucpaný nos řešila inhalace nad hrncem. Do vroucí vody se nasypala hrst heřmánku, šalvěje nebo mateřídoušky. Kdo bylinky neměl, rozmíchal ve vodě lžíci soli nebo jedlé sody. Na vesnici se inhalovalo i nad vodou, ve které se vařily brambory, aby nic nepřišlo nazmar. Nemocný se nad hrnec sklonil s ručníkem přes hlavu, aby pára neunikala, a zhluboka dýchal. Opatrnost byla na místě hlavně u dětí, protože horká pára a převržený hrnec umí ošklivě opařit.
Autor: Shutterstock
Horká koupel nohou: Kdo prochladl, šlapal večer v lavoru. Do horké vody se přidala lžíce hořčičného prášku nebo hrst hrubé soli, někde se do ní nasypal i heřmánek. Hořčice měla nohy pořádně rozpálit a prokrvit. Nohy se máčely, dokud voda nevychladla, a pak hned do vlněných ponožek a pod peřinu. Koupel měla prohřát celé tělo a zastavit nachlazení dřív, než se rozjede. Vodu ale bylo dobré nejdřív vyzkoušet rukou, aby se nikdo neopařil.
Autor: Shutterstock
Kloktání: Na škrábání v krku se kloktalo. Silnější odvar z heřmánku nebo šalvěje se nechal vychladnout a kloktalo se jím několikrát denně, někdo dal přednost obyčejné slané vodě. Kloktání mělo zklidnit podrážděnou sliznici a usnadnit polykání. Jako úleva funguje dodnes.
Autor: Profimedia.cz
Vincentka: Kloktat se dalo i Vincentkou. Slaná minerálka z Luhačovic se v mnoha rodinách držela v zásobě, hlavně tam, kde někdo často trpěl rýmou nebo kašlem. Pila se po malých doušcích, kloktala se a dala se přidat i do vody k inhalaci. Její výrazně slanou chuť si mnozí pamatují dodnes.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Teplá cibule na ucho: Když bolelo ucho, přišla znovu na řadu cibule. Nakrájená a mírně nahřátá se zabalila do plátýnka a přiložila k uchu. Jinde ohřáli sůl nebo pohanku a nasypali ji do ponožky. Teplo mohlo bolest na chvíli zmírnit. Cibule ani její šťáva ale zánět ucha neléčí a do zvukovodu nepatří. Bolest ucha, hlavně u dětí, je důvod k návštěvě lékaře.
Autor: Canva
Hřebíček na zub: Na bolavý zub byl ve spíži hřebíček. Přikládal se k zubu nebo se opatrně žvýkal, protože obsahuje eugenol, látku s mírně znecitlivujícím účinkem, kterou dodnes používají i zubaři. Dospělí si dáseň potírali slivovicí. Ani jedno ale zubaře nenahradí, pomůže nanejvýš do chvíle, než otevře ordinaci.
Autor: Shutterstock, Shutterstock
Kysané zelí, kvašáky a štamprle: Ve spíži byl i lék na kocovinu: šťáva z kysaného zelí nebo lák od kvašáků. Slaný nálev doplnil sůl a tekutiny, o které člověk po oslavě přišel, a tak tahle rada dává smysl i dnes. Proti těžkému jídlu měli dospělí jiný recept, štamprli slivovice, fernetu nebo becherovky „na žaludek“. Bylinné likéry se tak opravdu prodávaly, ve skutečnosti ale alkohol trávení spíš zatěžuje.
Autor: ChatGPT
Kaše na závěr: Nemoc se loučila kaší. Ovesná nebo krupicová kaše na mléce, posypaná kakaem nebo skořicí a s kouskem másla, byla lehká, sytá a pro nemocné děti skoro odměnou. Večer pak hrnek teplého mléka s medem nebo meduňkový čaj na spaní. Pamatujete si, čím se léčilo u vás doma? Napište nám do diskuse, jaké další domácí recepty a babské rady se ve vaší rodině používaly.
Autor: Profimedia.cz
Na pražském Václavském náměstí jste si v roce 1956 mohli dát ze stánku automatu Koruna na zahřátí horký čaj s rumem.
Autor: Fortepan / Bauer Sándor