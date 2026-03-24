Ryba je zdravá, ale ne každá. Některé druhy obsahují těžké kovy a senioři by si měli dát pozor

Petra Kašparová
  4:40
V Česku jíme málo ryb. Měli bychom je zařazovat do jídelníčku častěji. Pozor by si ale měli dát zejména starší lidé. Je důležité vybírat vhodné druhy ryb, protože jejich organismus je citlivější na těžké kovy, které některé ryby mohou obsahovat.

Pstruh patří mezi ryby, které nemají velký obsah těžkých kovů v těle. Mohou ho i senioři. | foto: Canva

Obsah

Které ryby obsahují nejvíce rtuti

Ve střední Evropě, zejména v České republice, jíme málo ryb. Pak nám chybí vitamín D, omega‑3 mastné kyseliny i další látky. Ryby jsou považovány za zdravou součást jídelníčku, slyšíme to pořád. A tak se je snažíme jíst i jindy než na Štědrý den, což je jediný den, kdy ryba vládne českému stravování.

Rozhodli jste se zdravě jíst, a tak zařadit do svého jídelníčku větší množství rybího masa? Zvýšenou pozornost by měli věnovat zejména senioři. Některé druhy ryb totiž mohou obsahovat těžké kovy, jako jsou rtuť, olovo, kadmium nebo arsen.

Tyto látky se v rybách hromadí během jejich života, přičemž vyšší koncentrace bývají u větších a starších jedinců. Čím větší a starší ryba, tím více toxických látek může obsahovat. A u starších lidí mohou tyto látky způsobit zdravotní komplikace.

Jíte dost ryb? A víte, že starší generace by si měla při konzumaci ryb dát pozor na příjem těžkých kovů do těla?

Proč jsou těžké kovy nebezpečné pro seniory

Těžké kovy jsou toxické látky, které se hromadí především ve velkých, dravých a dlouhověkých rybách. V lidském organismu mohou negativně ovlivnit nervový systém, ledviny i srdce.

Senioři jsou vůči jejich účinkům citlivější, protože mají často oslabený detoxikační systém a sníženou schopnost tyto látky vylučovat. To zvyšuje riziko jejich hromadění v těle, což může vést k chronickým zánětům i dalším zdravotním problémům.

Ryby jsou skvělým zdrojem omega-3 mastných kyselin.

Jaké ryby nekonzumovat

Právě konzumací některých ryb se může do organismu dostávat poměrně velké množství těchto nebezpečných látek.

Mezi nejrizikovější druhy ryb patří:

  1. Žralok. Tento predátor akumuluje vysoké hladiny rtuti, což z něj činí jednu z nejvíce rizikových ryb.
  2. Mečoun. Podobně jako žralok, mečoun je velká ryba s vysokým obsahem těžkých kovů, hlavně rtuti.
  3. Královská makrela. Tento druh ryby je známý vysokým obsahem rtuti, což je problém zejména pro seniory.
  4. Velký tuňák. Tato ryba může obsahovat značné množství rtuti, především u starších a větších exemplářů.
Losos je i pro seniory bezpečná ryba.

3 zdravotní problémy, které mohou způsobit těžké kovy v rybách

  1. Poškození nervového systému. Těžké kovy, zejména rtuť, mohou narušit jeho funkci. U seniorů to může vést ke zhoršení paměti, problémům s koordinací a vyššímu riziku demence.
  2. Poruchy kardiovaskulárního systému. Dlouhodobé vystavení těmto látkám může zvyšovat riziko srdečních onemocnění a vysokého krevního tlaku.
  3. Poškození ledvin a jater. Těžké kovy mohou negativně ovlivnit detoxikační schopnosti organismu a vést k poškození vnitřních orgánů.

Uvedené příznaky představují krajní případy. Není třeba se obávat, že jednorázová konzumace rizikové ryby způsobí vážné zdravotní potíže. Je však vhodné mít tato rizika na paměti.

Jaké ryby jsou vhodné pro seniory

Naštěstí existuje řada druhů ryb s nízkým obsahem těžkých kovů, které jsou vhodné i pro starší osoby:

  • Sardinky. Tento malý druh ryby je bohatý na omega‑3 mastné kyseliny a má nízký obsah těžkých kovů.
  • Sleď. Další malá ryba, která je výborným zdrojem zdravých tuků a má nízký obsah rtuti.
  • Losos. Losos je jedním z nejlepších zdrojů omega‑3 mastných kyselin. Těžké kovy v něm nenajdete.
  • Pstruh a kapr. Tyto sladkovodní ryby mají nižší pozici v potravním řetězci, obsahují méně těžkých kovů, což je činí bezpečnými ke konzumaci i pro seniory.

Pokud chcete riziko ještě více snížit, vybírejte ryby z kontrolovaných chovů a ověřených zdrojů.

Jak často by se měla jíst ryba

Senioři by měli ryby zařazovat do jídelníčku ideálně 2–3× týdně. Vhodné je vybírat spíše menší druhy ryb, které mají vysokou nutriční hodnotu, ale zároveň nižší obsah těžkých kovů.

Vstoupit do diskuse
Témata: ryby, těžké kovy

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.