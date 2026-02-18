Jak nejlépe připravit růžičkovou kapustu? Pohlreich vám neporadí, zato my ano

Obsah
Proč někomu nechutná růžičková kapusta?
Kdysi jsem četla, že pro to, aby vám chutnala tato zelenina, musíte mít gen. Za tím, jestli vám růžičková kapusta chutná, nebo ji nemůžete ani cítit, prý stojí geny! Konkrétně varianta genu TAS2R38, který řídí citlivost na hořkou chuť. Tento gen kóduje receptor na jazyku, jenž reaguje na hořké látky obsažené v brukvovité zelenině, kam kapustičky patří.
Lidé, kteří mají „citlivější“ variantu, údajně vnímají hořkost mnohem intenzivněji, a proto nejsou schopni kapustu sníst. Odhaduje se, že výrazně citlivá je přibližně polovina populace, což dobře vysvětluje, proč tolik lidí nemá růžičkovou kapustu v oblibě. Dobrou zprávou ale je, že roli hraje i kuchyňská úprava — pečením či kombinací s tukem a sladší chutí lze vnímanou hořkost výrazně zmírnit.
Pokud máte podezření, že vám geny nedovolí tuhle zeleninu milovat, zkuste přeci jen můj, kdysi náhodně objevený, recept na netradiční úpravu. Třeba zjistíte, že tohle „zelené kulaté zlato“ není až tak špatné. Ovšem: Mně se to mluví, když mé geny jsou pro růžičkovou kapustu...
Recept Teplý salát z růžičkové kapusty
- 15 ks růžičkové kapusty
- 100 ml jablečného džusu
- hrst loupaných lískových oříšků
- 2 lžíce másla
- 1 lžička bílého vinného octa
- sůl a čerstvě mletý černý pepř
- Na pánvičce na sucho opražíme lískové oříšky. Jak dlouho pražit poznáte nosem a očima. Správně opražené oříšky budou vonět a zbarví se dozlatova. Necháme je vychladnout a nasekáme nadrobno.
- Kapustičky očistíme a několikrát propláchneme v sítku. Pokud budou mít horší vnější listy, oloupeme je. Rozkrojíme je napůl a následně rozkrájíme na opravdu tenoučké nudličky.
- Do pánve po oříšcích dáme lžíci másla a necháme rozpustit. Kapustičky vsypeme na máslo a restujeme. Ne budeme restovat dlouho – stačí zhruba dvě minuty. Ochutnáme – měly by být al dente, tedy křupnout na skus, ale ne zcela syrové.
- Na kapustičky nalijeme jablečný džus a ocet. Chvilinku zahříváme, než se tekutina odpaří. Sundáme z ohně, osolíme a dochutíme čerstvě namletým pepřem. Přesypeme do servírovací mísy nebo rovnou rozdělíme na talíře.
- Na pánvičku dáme zbytek másla a vsypeme oříšky. Prohřejeme je a nasypeme na kapustu.
- Podáváme teplé – buď jako lehkou večeři s kouskem tmavého pečiva, nebo klidně jako přílohu k masu.
Počet porcí: 2
Doba přípravy: 15 minut
Recept Růžičková kapusta s vepřovou panenkou
- 2 lžíce jablečného octa
- 1 lžička dijonské hořčice
- 1 lžička medu
- 6 lžic olivového oleje
- sůl a pepř dle chuti
- 1 ks vepřová panenka (cca 600 g)
- 500 g růžičkové kapusty
- 1 bulva fenyklu
- 2 lžíce najemno nakrájené šalotky
- 1 ks červené jablko
- V malé misce prošleháme ocet, hořčici, med, čtyři lžíce oleje, půl lžičky soli a pepř podle chuti.
- Vepřovou panenku očistíme, osolíme a opepříme. Na pánvi rozpálíme dvě lžíce oleje a panenku zprudka ze všech stran opečeme. Pak ji přendáme na pekáč vyložený pečicím papírem, vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme při 190 °C ještě asi 5-7 minut. Pak ji vyndáme, zakryjeme a necháme asi 10 minut dojít.
- Do pánve přidáme jednu lžíci oleje, přidáme přepůlenou růžičkovou kapustu, fenykl, šalotku, osolíme, podlijeme malým množstvím vody a za stálého míchání krátce povaříme. Na závěr přilijeme připravenou zálivku, přidáme na kostičky nakrájené jablko a promícháme.
- Panenku nakrájíme a podáváme s připravenými kapustičkami, Dozdobíme např. fenyklovými lístky.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
Více receptů na jídla z růžičkové kapusty najdete na Recepty iDnes.