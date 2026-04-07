Rozlučte se s hrncem vody. 5 způsobů, jak připravit vejce v horkovzdušné fritéze

Petra Kašparová
  4:20
Horkovzdušná fritéza je nový hrnec s vodou. Chcete vařit vejce? Zapomeňte na vodu. Je to nuda a zbytečně složité. Existuje jednodušší a efektivnější způsob, jak připravit perfektní vajíčka.

Horkovzdušná fritéza není jen na smažení. Připravíte v ní výborná vajíčka. | foto: Canva

Obsah

Proč vařit vejce v horkovzdušné fritéze

Také mě to překvapilo, ale dává to nakonec smysl. Tento spotřebič zvládne mnohem víc než jen smažení, je skvělým pomocníkem pro kdeco. Díky rovnoměrnému rozložení tepla a efektivní cirkulaci vzduchu se v ní vejce připraví rovnoměrně, a to i bez použití vody. Zkuste to, nebudete vajíčka vařit jinak.

Avokádový chléb s pošírovaným vejcem

Avokádový chléb s pošírovaným vejcem podle Tomáše Kočara

Recept

Lehké

15 min

Vejce a avokádo se dokonale snoubí. Zkuste připravit vajíčka pečená s avokádem v horkovzdušné fritéze.

5 způsobů, jak připravit vejce v horkovzdušné fritéze

  1. Vejce na měkko. Uvařit vejce tak, aby byl bílek pevný a žloutek tekutý, je někdy malá alchymie. Stačí je vložit do fritézy na 8–10 minut při teplotě 160 °C. Výsledek? Vejce s měkkým žloutkem, ideální ke snídani.
  2. Vejce natvrdo. Velikonoce se blíží. Všichni budeme vařit vejce ve velkém, natvrdo. Nastavte fritézu na 160 °C a vařte je 12–14 minut. Jakmile je vyjmete, stačí je vložit do studené vody, aby se ochladila.
  3. Míchaná vejce. Ano! I míchaná vejce můžete připravit ve fritéze. Rozklepněte vejce, vyšlehejte je v misce a nalijte do formy vhodné do fritézy. Připravujte při 180 °C přibližně 8 minut. Vejce budou jemná a nadýchaná. Nebudete je chtít dělat jinak. Ať žijí nedělní snídaně!
  4. Volská oka. Sázená vejce mnozí z nás milují. Stačí rozbít vejce do formy a péct je při 170 °C asi 8 minut. Výsledek? Výborné vajíčko do salátu, na sendvič nebo k čočce.
  5. Mini omelety. Rozšlehejte vajíčka s trochou mléka, přidejte zeleninu nebo sýr podle chuti a směs vložte do fritézového koše. Při 180 °C je připravíte za 6–8 minut.

Tip: Vejce s avokádem. Tohle je opravdu dobrota. Avokádo rozkrojte napůl, vyjměte pecku a udělejte větší důlek – ten po pecce nestačí. Vyklepněte do něj vejce. Dejte do fritézy na 180 °C a asi 10 minut.

