Také mě to překvapilo, ale dává to nakonec smysl. Tento spotřebič zvládne mnohem víc než jen smažení, je skvělým pomocníkem pro kdeco. Díky rovnoměrnému rozložení tepla a efektivní cirkulaci vzduchu se v ní vejce připraví rovnoměrně, a to i bez použití vody. Zkuste to, nebudete vajíčka vařit jinak.
Vejce a avokádo se dokonale snoubí. Zkuste připravit vajíčka pečená s avokádem v horkovzdušné fritéze.
5 způsobů, jak připravit vejce v horkovzdušné fritéze
Vejce na měkko. Uvařit vejce tak, aby byl bílek pevný a žloutek tekutý, je někdy malá alchymie. Stačí je vložit do fritézy na 8–10 minut při teplotě 160 °C. Výsledek? Vejce s měkkým žloutkem, ideální ke snídani.
Vejce natvrdo. Velikonoce se blíží. Všichni budeme vařit vejce ve velkém, natvrdo. Nastavte fritézu na 160 °C a vařte je 12–14 minut. Jakmile je vyjmete, stačí je vložit do studené vody, aby se ochladila.
Míchaná vejce. Ano! I míchaná vejce můžete připravit ve fritéze. Rozklepněte vejce, vyšlehejte je v misce a nalijte do formy vhodné do fritézy. Připravujte při 180 °C přibližně 8 minut. Vejce budou jemná a nadýchaná. Nebudete je chtít dělat jinak. Ať žijí nedělní snídaně!
Volská oka. Sázená vejce mnozí z nás milují. Stačí rozbít vejce do formy a péct je při 170 °C asi 8 minut. Výsledek? Výborné vajíčko do salátu, na sendvič nebo k čočce.
Mini omelety. Rozšlehejte vajíčka s trochou mléka, přidejte zeleninu nebo sýr podle chuti a směs vložte do fritézového koše. Při 180 °C je připravíte za 6–8 minut.
Tip: Vejce s avokádem. Tohle je opravdu dobrota. Avokádo rozkrojte napůl, vyjměte pecku a udělejte větší důlek – ten po pecce nestačí. Vyklepněte do něj vejce. Dejte do fritézy na 180 °C a asi 10 minut.
Quinoa, zní to velmi hravě. A tato semínka jsou přesně taková, jak zní jejich název. Čím dál tím víc z nás zařazuje quinou do svého jídelníčku. A není divu. Je dobrá, zdravá, všestranně použitelná a...
Většina z nás si Velikonoce bez nádivky neumí představit, i když je to většinou jen hromada bílého pečiva a tuku. Jde to ale i jinak. Stačí pár drobností a uděláte ji tak, aby byla výživnější, lehčí...
Pokud se snažíte o to, aby vám narostla svalová hmota, cvičení je pouze jedním z klíčových faktorů. Stejně důležitý je i správný jídelníček. Známý námořník měl svaly po špenátu, ve skutečnosti to ale...
Vajíčková pomazánka vládne jaru, i když si ji rádi dáme i jindy než jen na Velikonoce. Jak skladovat vajíčkovou pomazánku? Co ovlivňuje její trvanlivost? A jak dlouho vlastně taková domácí vajíčková...
Quinoa, zní to velmi hravě. A tato semínka jsou přesně taková, jak zní jejich název. Čím dál tím víc z nás zařazuje quinou do svého jídelníčku. A není divu. Je dobrá, zdravá, všestranně použitelná a...
Rozkrojíte uvařené vejce napůl a čeká vás nemilé překvapení: místo aby ve sněhově bílém bílku zářil žlutý žloutek, rýsuje se kolem hmoty uprostřed šedá nebo šedozelená kružnice. Tato nevítaná ozdoba...