Jak správně uvařit vejce
Dovést vaření vajec k dokonalosti se hodí nejen před Velikonocemi. Nejdřív ale musíte vědět, co od pokrmu očekáváte. Hodláte nechat žloutek tekutý, anebo chcete, aby při vaření zcela ztuhl?
Vejce vařte:
- Naměkko 5 minut
- Nahniličko 7 minut
- Natvrdo 9-10 minut
Když budete vejce vařit déle, dočkáte se nevábného šedozeleného prstence na povrchu žloutku. Může se to stát, i když dobu vaření sice nepřetáhnete, ale necháte vejce v horké vodě po uvaření, místo abyste je rychle zchladili.
Tradiční triky našich babiček: Jak správně barvit vejce v cibulových slupkách a kurkumě
Proč žloutek po uvaření šedne
Vejce obsahuje spoustu důležitých látek a žloutek je mimo jiné zásobárnou železa. Zároveň jsou vajíčka bohatá na bílkoviny a zejména bílek obsahuje množství takových, které obsahují aminokyseliny se sírou.
„Při dlouhém zahřívání pak dochází k vzájemné reakci, částečnému ‚vytrhání‘ atomů síry z molekul bílkovin a tvorbě nanočástic nerozpustného sulfidu železnatého, FeS. Ten pak dává rozhraní žloutek-bílek modrošedý nádech,“ vysvětluje chemik a popularizátor vědy Jan Kotek z Přírodovědecké fakulty UK.
Když tedy vaříte (nebo i jen zahříváte, bod varu není nutný) vejce příliš dlouho, povede se vám kromě pokrmu i chemický důkaz obsahu železa a síry ve vejcích.
Jak perfektně uvařit vejce. Vyzkoušejte poslední vědecký recept
Dá se žloutek s šedým povrchem jíst
Šedý, případně zelenošedý vaječný žloutek nevypadá pěkně, zvlášť pokud ho chcete servírovat na chlebíčkách nebo v obložených mísách. Jeho zdravotní nezávadnost tím ale není dotčena, jíst ho můžete. Rozhodně není známkou toho, že by vejce bylo staré a zkažené – na to by vás upozornil spíš typický zápach.
Není proto nutné vejce s šedým žloutkem vyhazovat ani pro něj hledat jiné než kulinářské uplatnění. Šednutí žloutku nelze ani spojovat s novým opatřením, podle něhož se vejce už nemusejí uchovávat v chladničce.„Děti z 90. let si pamatují, jak jednou týdně převařovaly vajíčka, aby získaly nové mouse balls,“ píše s nadsázkou jeden pamětník v diskuzi o vaření vajec na síti Reddit. Pro mladší ročníky dodejme, že počítačové myši (nikoli ještě bezdrátové) mívaly vespod kuličku, která snímala jejich pohyb podobně, jako to dnes dělají optické senzory.
Co s vejci? Máme pro vás inspirující recepty
Proč jíst vejce
Šedý kroužek v rozkrojeném vařeném neznačí tedy nic špatného. Neovlivňuje chuť vajec ani není signálem toho, že by vejce bylo zkažené. Konzumace vajec je pro zdraví prospěšná. Vejce totiž obsahuje:
- Všechny vitamíny kromě céčka: B (zejm. B12), A, D, E a K
- Lehce stravitelné bílkoviny
- Důležité nerostné soli (kromě zmíněného železa a síry také vápník, fosfor, hořčík, draslík, chlor a fluor
Jedinou nevýhodou vajec je to, že zvedá hladinu cholesterolu v krvi. „Pozor na Velikonoce! Když to přeženeme s vejci natvrdo, vykoledujeme si s největší pravděpodobností zažívací obtíže, nebo dokonce žlučníkový záchvat,“ varuje na svých stránkách Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Zároveň ale dodává, že vliv vajec na cholesterol není až tak zásadní, jak si odborníci donedávna mysleli. Je ale vhodné vejce ve stravě kombinovat s celozrnnými potravinami, ovocem a zeleninou. Obsahují totiž vlákninu, která cholesterol váže.
Kolik vajec můžu sníst během Velikonoc, aby mi cholesterol nevystřelil do nebes?
Ztracená vejce na toustovém chlebu – Rychlá varianta s pažitkou a redukcí z octa
