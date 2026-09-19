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Rozkrojený meloun v lednici nevydrží tak dlouho, jak byste čekali

Zuzana Stiboříková
  5:00aktualizováno  7:53

Připravte svým návštěvám některou z našich melounových dobrot, drink nebo třeba zmrzlinu. | foto: Shutterstock

Meloun na konci sezony málokdo sní najednou. Půlka putuje do lednice a právě tím začíná odpočet, o kterém se doma neuvažuje. Salmonela totiž nesedí v dužině, ale na slupce, kterou nikdo nejí. Do červené části ji dostane až nůž, který slupkou projede. Chlad bakterie nezabije, jen je zbrzdí, takže o tom, jak dlouho nakrájený meloun vydrží, rozhoduje teplota v lednici, obal i doba, kterou polovina melounu strávila na lince. Jak ho skladovat celý i nakrájený a podle čeho poznáte, že už do jídla nepatří?

Nejčastěji kladené dotazy

Jak dlouho vydrží meloun v lednici?

Aby byl vodní meloun osvěžující, nemusí být jenom zralý a plný šťávy, ale také vychlazený. Celý meloun přitom nemusíte nutně ukládat do lednice – stačí mu chladnější a temnější místo, například sklep, kde může vydržet zhruba dva až tři týdny.

Jakmile jej však rozkrojíte, jeho životnost se velmi rychle zkracuje. Podle doporučení odborníků by se měl sníst do tří až čtyř dnů, pokud je uchováván v lednici při optimální teplotě tři až pět stupňů, a do dvou až tří hodin v pokojové teplotě (některé zdroje připouštějí i čtyři hodiny). A to včetně salátů a ovocných receptů z melounu.

Vodní meloun: Základní pravidla pro uchování

Celý meloun:

  • pokojová teplota do 22 °C: cca dva týdny
  • sklep, ideálně tmavé a chladné místo 10 až 14 °C: dva až tři týdny

Rozkrojený meloun:

  • pokojová teplota: 2 – 3 hodiny
  • lednice (3 – 5 °C): 3 – 4 dny
Ovocný pohár

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Salmonela se na meloun dostane z neumyté kůry.

Jak se dostane salmonela do melounu?

Salmonela je letní strašák nejen ve vztahu ke kuřecímu masu či majonéze, ale nepříjemně překvapit může nečekaně i ovoci. Nejde samozřejmě prioritně o salmonelu, ale o veškeré bakterie na povrchu plodů, které se dokážou množit i v teplotách kolem pěti stupňů.

Na rozdíl od jablek, hrušek a peckovin totiž málokdo meloun před rozkrojením umývá. Zpráva Hygienické stanice Hl.m. Prahy pak upozorňuje, že bakterie rodu Campylobacter, případně salmonely nebo E.coli, mohou při krájení vnitřek melounu kontaminovat například ze špatně umytého nože nebo pracovní desky.

Zahraniční expertízy pak potvrzují, že dovnitř plodu se během rozkrojení mohou dostat i bakterie, které se vyskytují na povrchu samotného ovoce. A pokud není meloun spotřebován ihned, přináší to riziko infekce a rychlejšího kažení.

TIP: Jak kontaminaci předejít? Podobně jako jiné ovoce je na místě meloun umýt vodou, případně přitom ještě očistit kartáčem. Rozhodně se však nedoporučuje používat mýdlo či saponáty na nádobí.

Meloun s překvapením

Meloun s překvapením

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Zralý a kvalitní vodní meloun má pevnou, matnou slupku a uvnitř není rozbředlý.

Jak poznám, že je meloun zkažený?

Zkažené ovoce obvykle poznáme smysly. Kdy meloun vyhodit?

  • Plíseň na dužině nebo slupce
  • Nakyslý, kvasný nebo jinak nepříjemný zápach

Mezi varovné signály, že kvalita ovoce už může být narušená, patří též slizký či lepkavý povrch, rozbředlá, kašovitá konzistence či nápadná změna barvy nebo struktury.

Ještě důležitější než vzhled je čas. Na rozdíl od zkažení totiž mikrobiologickou nebezpečnost nepoznáme pouhým okem či čichem. Meloun může vypadat i vonět normálně, a přesto může obsahovat patogenní bakterie. Proto je u rozkrojeného melounu v lednici důležité dodržet hranici čtyř dnů.

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