Rozhovor: Půst nedodržuji, protože k tomu nemám důvod, říká Veronika z Ne hladu

Veronika Pourová @nehladu
Projekt Ne hladu vznikl v reakci na rozšířené mýty o výživě a dietách. Jeho autorky, nutriční terapeutky Veronika Pourová a Andrea Pospíšil Jakešová, pak letos ve spolupráci s celým týmem vydaly kuchařku Vyváženě: rychle a jednoduše.
Kuchařka má za cíl poskytnout inspiraci na rychlé a nenáročné recepty, které může člověk v rámci zdravého životního stylu zařadit i v ty dny, kdy nemá mnoho času na vaření. Zároveň jsou v receptech zahrnuta i luštěninová jídla, kterým se často lidé, právě pro jejich časovou náročnost, vyhýbají. Jde to však i rychle!
Co se vám vybaví, když se řekne „půst“?
Aktuálně je ve světě velmi populární přerušovaný půst, takže jako první se mi vybaví právě ten. Půst však může mít i náboženský nebo tradiční charakter a v různých obdobích se těší popularitě také různé rádoby „detoxikační“ půsty.
Dodržujete nějakou formu půstu? Pokud ano, jakou?
Půst nedodržuji, protože k tomu nemám důvod. Stravuji se vyváženě po celý rok, a tím pro své tělo dělám to nejlepší.
Dokázal/a byste si představit, že byste se na čas vzdal/a určité potraviny?
Ano, pokud by k tomu byly zdravotní důvody.
Máte v oblibě české tradice v průběhu celého roku?
Ráda si připravuji některé tradiční recepty, především pak pečivo – těším se třeba, až si upeču mazanec na Velikonoce.
|
Kolik kilo zhubnu, když nebudu jíst? 3 nebezpečné diety, které mohou ohrozit vaše zdraví