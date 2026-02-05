Rozhovor: Půst nedodržuji, protože k tomu nemám důvod, říká Veronika z Ne hladu

Petra Burgrová
  16:40
Masopust je tradičně obdobím hojnosti, zabijaček a pořádných porcí masa. Jenže hned po něm přichází půst, čas na zklidnění a odlehčení. A právě to je ideální příležitost podívat se na jídlo trochu jinak. Bez masa totiž rozhodně neznamená bez chuti, nápadu nebo radosti z vaření. Pokud vás láká vyzkoušet lehčí, zdravější nebo prostě jen pestřejší kuchyni, máme pro vás skvělou inspiraci. Vybrali jsme dva recepty od oblíbených foodblogerů, které dokazují, že i bez masa se dá dobře najíst.
Část 1/3

Veronika Pourová a Andrea Pospíšil Jakešová alias Ne hladu

Veronika Pourová @nehladu

Projekt Ne hladu vznikl v reakci na rozšířené mýty o výživě a dietách. Jeho autorky, nutriční terapeutky Veronika Pourová a Andrea Pospíšil Jakešová, pak letos ve spolupráci s celým týmem vydaly kuchařku Vyváženě: rychle a jednoduše.

Kuchařka má za cíl poskytnout inspiraci na rychlé a nenáročné recepty, které může člověk v rámci zdravého životního stylu zařadit i v ty dny, kdy nemá mnoho času na vaření. Zároveň jsou v receptech zahrnuta i luštěninová jídla, kterým se často lidé, právě pro jejich časovou náročnost, vyhýbají. Jde to však i rychle!

Co se vám vybaví, když se řekne „půst“?

Aktuálně je ve světě velmi populární přerušovaný půst, takže jako první se mi vybaví právě ten. Půst však může mít i náboženský nebo tradiční charakter a v různých obdobích se těší popularitě také různé rádoby „detoxikační“ půsty.

Dodržujete nějakou formu půstu? Pokud ano, jakou?

Půst nedodržuji, protože k tomu nemám důvod. Stravuji se vyváženě po celý rok, a tím pro své tělo dělám to nejlepší.

Dokázal/a byste si představit, že byste se na čas vzdal/a určité potraviny?

Ano, pokud by k tomu byly zdravotní důvody.

Máte v oblibě české tradice v průběhu celého roku?

Ráda si připravuji některé tradiční recepty, především pak pečivo – těším se třeba, až si upeču mazanec na Velikonoce.

Kolik kilo zhubnu, když nebudu jíst? 3 nebezpečné diety, které mohou ohrozit vaše zdraví


