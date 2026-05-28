Romantika stranou: Jak nenaletět „farmářům“ prodávajícím drahé nic

Petra Kašparová
  5:00
Farmářské trhy mají svoje kouzlo, o tom žádná. Kdo z nás nezajde rád s košíkem mezi stánky nakoupit a podívat se, co tržiště nabízí? Je ale třeba nebýt příliš romantický a nenaletět rádoby farmářům.

Obsah

Farmářské trhy nás baví

Procházíte mezi stánky, vybíráte pohledem, čichem. Můžete si sáhnout na rajčata, zeptat se na odrůdu brambor, ochutnat sýr, popovídat si s pekařem nebo zjistit, kdy byly ředkvičky sklizené. V ideálním případě kupujete potraviny přímo od člověka, který je vypěstoval, upekl, vyrobil nebo alespoň dobře ví, odkud pocházejí.

Jenže právě tady začíná první omyl. Farmářský trh není automaticky zárukou lokálnosti, čerstvosti ani vyšší kvality. Stejně jako supermarket není automaticky symbolem horších potravin. Rozhodující není místo nákupu, ale původ, sezóna, způsob skladování a poctivost prodejce.

Farmářské tržiště? Ne vždy je to záruka, že kupujete lokální potraviny.

Čerstvé je hlavně to, co právě roste

Nejjednodušší pravidlo zní: opravdu čerstvé bývá to, co má právě v Česku sezónu. V květnu a na začátku června proto dává smysl hledat na trzích rebarboru, chřest, ředkvičky, jarní cibulku, saláty, špenát, bylinky nebo první kedlubny. Právě tyhle suroviny mohou být sklizené krátce před prodejem a na chuti to často poznáte. Existují sezónní kalendáře sklizní příslušné místu, není od věci je sledovat, pokud si přejete nakoupit skutečně to, co zrovna v Čechách příroda nabízí.

U ovoce je potřeba být opatrnější. Jahody se sice v květnu už objevovat mohou, ale záleží na počasí, lokalitě a způsobu pěstování. Velké, dokonale červené jahody ve velkém množství hned na začátku sezóny nemusí být české. U borůvek nebo třešní je podezření ještě větší, protože jejich hlavní česká sezóna přichází později. Když je vidíte na trhu příliš brzy, pravděpodobně budou z dovozu, například z Řecka, Polska nebo jiných pěstitelských oblastí. A dovoz sám o sobě není problém. Problém nastává ve chvíli, kdy se tváří jako „od farmáře za rohem“.

Košík nebo bedýnka, ve které je zboží nabízeno, není záruka toho, že jde skutečně o farmářské lokální zboží.

Dřevěná bedýnka původ nezaručí

Na farmářských trzích funguje silný vizuální efekt. Dřevěné bedýnky, ručně psané cedulky, jutové pytle a úsměv prodejce v zástěře v nás vyvolávají pocit poctivosti. Jenže jahody z velkoobchodu vypadají v proutěném košíku pořád jako jahody z velkoobchodu.

Proto se vyplatí ptát

  • Odkud jsou?
  • Kdy byly sklizené?
  • Pěstujete je sami?
  • Máte sad, pole, skleník?
  • Je to vaše produkce, nebo přeprodej?

Poctivý prodejce se neurazí. Naopak většinou rád vysvětlí, odkud zboží je, jak ho pěstuje a co zrovna dozrává. Pokud odpovídá vyhýbavě, nemá označený původ nebo tvrdí, že má v květnu „domácí borůvky“, je dobré zbystřit.

Také v zahraničí mají trhy tradici. Do každého města přijíždějí farmáři v jiný den.

Farmářský trh není právní kouzelné slovo

Mnoho zákazníků si myslí, že pojem farmářský trh má jasně daná pravidla. Ve skutečnosti české právní předpisy pojem „farmářské trhy“ samostatně nedefinují; inspekce je v praxi kontroluje jako organizovaný stánkový prodej potravin na trzích a tržištích.

Existují ale dobrovolné kodexy farmářských trhů. Ty počítají s tím, že prodávané potraviny pocházejí od farmáře, výrobce nebo autora, který garantuje původ a je schopný ho doložit. Některá tržiště si tato pravidla hlídají přísně, jiná méně.

Jinými slovy: kvalitní farmářský trh poznáte nejen podle atmosféry, ale podle organizace. Má jasná pravidla pro prodejce, označené stánky, dohled nad původem zboží a prodejce, kteří vědí, co prodávají.

A naopak: Supermarket neprodává automaticky horší zboží než na trhu. Chce to přemýšlet.

Kdy má trh náskok před supermarketem

Farmářský trh může být skvělý hlavně u potravin, kde rozhoduje čerstvost a krátká cesta od sklizně k talíři. Typicky jde o listové saláty, bylinky, ředkvičky, chřest, čerstvá vejce, pečivo, sýry, med, mošty nebo menší šarže uzenin a marmelád.

Výhodou je i možnost koupit méně obvyklé odrůdy. Na trhu častěji narazíte na rajčata různých barev, starší odrůdy jablek, domácí kvašenou zeleninu, čerstvé bylinky se silnou vůní nebo brambory, u kterých vám prodejce řekne, zda se hodí na salát, kaši nebo bramboráky.

Další výhoda, kterou já si velmi užívám, je přímý kontakt. V supermarketu si málokdy popovídáte s člověkem, který vám vysvětlí, proč je letošní rebarbora kyselejší, kdy přijedou první české jahody nebo proč chřest skladovat zabalený ve vlhké utěrce a česnek nikdy, ale opravdu nikdy, neskladovat v lednici.

Víte, co mám ráda? Když mi brambory na trhu prodává člověk s „hlínou za nehty“.

Kdy může být lepší supermarket

Supermarket má zase jiné výhody. Nabízí stabilní dostupnost, jasné označení původu, kontrolované skladování, chladicí řetězec a často i poměrně dobrou dohledatelnost. U citlivých potravin, jako jsou maso, ryby, mléčné výrobky nebo chlazené hotové produkty, může být právě správné skladování zásadní.

Také neplatí, že zelenina ze supermarketu musí být automaticky méně kvalitní. Pokud je česká, sezónní, dobře skladovaná a rychle doplněná, může být velmi dobrá. Naopak zelenina na trhu, která leží celý den na slunci, ztrácí svěžest rychleji než ta v chlazeném úseku obchodu.

Supermarket navíc někdy nabídne lepší cenu. U běžných potravin, jako jsou brambory, cibule, mrkev, jablka nebo mléčné výrobky, nemusí být rozdíl v kvalitě tak velký, aby vždy ospravedlnil výrazně vyšší cenu na trhu.

Pěstitelé zeleniny a ovoce se rádi setkají se svými zákazníky.

Co si na trhu hlídat

Na farmářském trhu sledujte hlavně původ, sezónu a stav potravin. U ovoce a zeleniny nemusí vadit hlína, brambory z ní prostě vyrostly, je hloupost se jí štítit. Ani křivý tvar, menší velikost ani nějaká ta estetická vada by vás neměly odradit. Naopak příliš dokonalý vzhled mimo sezónu může být něco, co by mělo vyvolat zpozornění.

U listové zeleniny si všímejte, zda není povadlá. U jahod, malin a borůvek kontrolujte spodní vrstvy v košíku, kde se nejrychleji objeví plíseň. U vajec se ptejte na datum snášky. U mléčných výrobků sledujte chlazení. U masa a uzenin by mělo být samozřejmostí hygienické zacházení a jasné označení.

A hlavně: nebojte se ptát. Když někdo prodává jako farmář, měl by vědět víc než jen cenu za kilo.

Jaro je čas tržišť a farmářských trhů. Někdy mají i kulturní program. Vyrážíte?

Zdravý rozum místo romantiky

Nejlepší nákup není ten, který vypadá nejvíc „farmářsky“ na fotce. Nejlepší nákup je ten, u kterého víte, co kupujete, odkud to je a proč za to platíte danou cenu.

V květnu a červnu proto sáhněte na trhu po chřestu, rebarboře, ředkvičkách, salátech nebo bylinkách. U jahod se ptejte na původ. U borůvek a třešní ještě počítejte spíš s dovozem než s českou sklizní. A když vám někdo tvrdí opak, chtějte konkrétní odpověď.

Farmářský trh může být skvělé místo pro nákup, a také skvělým místem pro popovídání si. Pro mnoho lidí je návštěva farmářského tržiště takovou společenskou událostí, výletem, hezkou chvilkou tak jinou, než je nákup v supermarketu. Pokud to také máte rádi, rozhodně se toho nezříkejte. Dodržujte ale základní pravidlo: nenakupujte očima a představami, nýbrž rozumem. Supermarket ani trh nejsou samy o sobě lepší nebo horší. Rozdíl dělá konkrétní potravina, konkrétní prodejce a konkrétní sezóna.

