Na přemíru informací upozorňuje ergoterapeutka Jitka Ludvíčková, která v roce 2019 založila Školu papání a pomáhá rodinám s problémy při stravování dětí. „Pro rodiče je to extrémně paralyzující a do stravovaní to vnáší obrovský stres, který je ve finále nejškodlivější,“ říká v rozhovoru.
Podle jejích zkušeností rodiče pediatrům pokládají stále podrobnější otázky, na něž nelze vždy jednoduše odpovědět.
„Pediatři mi říkají, že jsou přehlceni dotazy, na něž nemají kapacitu a někdy ani vzdělání odpovídat. Lékař taky neví, kolik těžkých kovů může dítě přijmout z ryb! A takové otázky skutečně dostávají,“ popisuje Ludvíčková.
Namísto hledání jediné dokonalé suroviny proto doporučuje soustředit se na celkovou skladbu jídelníčku: „Pestrá strava je důležitější než si lámat hlavu tím, jestli je lepší kokosový, nebo řepkový olej.“
|
S chutí zpátky do lavic! Inspirace na skvělé školní svačiny od foodblogerek
Co dát dítěti na svačinu do školy?
Jaké svačiny dětem do školy připravit, aby jim dodaly dostatek energie a zároveň byly pestré? Můžete vyzkoušet například:
- Meruňkové lívance – mouka a ovoce dodají sacharidy, menší lívance se navíc snadno zabalí do svačinové krabičky.
- Sendvič z tmavého chleba – praktická svačina do školy i na výlet; počet vrstev lze přizpůsobit věku a chuti dítěte.
- Kuskus s dýní – měkká obilná svačina vhodná také do krabičky.
- Domácí müsli tyčinky s banánem – sacharidy dodají vločky, sušené ovoce i banán. Malým dětem je nutné ořechy upravit tak, aby nehrozilo jejich vdechnutí.
- Bramborové vafle se sýrem – vafle lze podávat se zeleninou a přibalit také do svačinové krabičky.
Sacharidy mohou tvořit až 60 procent
- Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) doporučuje, aby u dětí starších jednoho roku i dospělých tvořily 45 až 60 procent celkového energetického příjmu.
- Do celkového množství se započítávají různé druhy sacharidů. Jejich vhodnými zdroji jsou například chléb, pečivo, brambory, rýže, těstoviny, ovesné vločky a další obiloviny. Sacharidy obsahují také ovoce, mléko a luštěniny.
|
Suchý rohlík je ve finále lepší svačina než banán, říká odbornice na stravování dětí
Co dát dětem k pití?
„Vžilo se tvrzení, že rohlík jsou prázdné kalorie, přestože pojem prázdné kalorie nedává smysl. Rohlík naopak obsahuje sacharidy a děti zhruba do věku sedmi let potřebují, aby klidně až šedesát procent jejich jídelníčku tvořily právě sacharidy. Ať už jsou to těstoviny, přílohy, nebo pečivo. Ve finále je suchý rohlík lepší svačina než banán, v němž je spousta bílkovin a vlákniny,“ říká Ludvíčková.
Zelenina je důležitá, samotná ale nestačí
- Zelenina by měla být pravidelnou součástí dětského jídelníčku. Dodává vitaminy, minerální látky a vlákninu a pomáhá dětem zvykat si na různé chutě, barvy a struktury potravin. Většina druhů však kvůli vysokému obsahu vody poskytuje poměrně málo energie.
- Několik koleček okurky nebo miska listového salátu proto nemusí aktivnímu dítěti jako samostatná svačina stačit. Vhodné je zeleninu doplnit zdrojem sacharidů a podle potřeby také tuků či bílkovin.
Vhodnou svačinou mohou být například domácí houstičky s pažitkovou pomazánkou nebo pita rolky s hummusem, které lze doplnit čerstvou zeleninou podle chuti dítěte.
Kolik bílkovin děti skutečně potřebují?
- Bílkoviny jsou pro růst a obnovu tkání nezbytné, jejich potřeba se ale odvíjí od věku a tělesné hmotnosti.
- Podle EFSA činí populační referenční příjem bílkovin 1,31 gramu na kilogram tělesné hmotnosti denně u dětí ve věku kolem šesti měsíců, 1,14 gramu v jednom roce a 0,97 gramu ve dvou letech.
- U dětí od tří do sedmnácti let se podle věku a pohlaví pohybuje přibližně od 0,83 do 0,92 gramu na kilogram denně.
„Rodiče často myslí na to, aby děti měly dostatek bílkovin, které najdeme v mase, vajíčkách či luštěninách. Za celou praxi si pamatuju tak tři děti, které jich měly nedostatek,“ uvádí Ludvíčková.
|
Na tyčinky zapomeňte. Top jsou palačinky, míní autorka Svačinkové bichle
Tuk není nepřítel
- Významnou součástí dětského jídelníčku jsou také tuky. Poskytují energii, umožňují vstřebávání vitaminů A, D, E a K a dodávají organismu esenciální mastné kyseliny.
- Podle EFSA by u dětí od jednoho do tří let měly tuky tvořit přibližně 35 až 40 procent energetického příjmu, od čtyř let pak 20 až 35 procent.
Ve stravě by měly převažovat nenasycené tuky, jejichž zdrojem jsou například rostlinné oleje, ryby, semena a ořechy. Celé ořechy však kvůli riziku vdechnutí nejsou vhodné pro malé děti; bezpečnější je nabídnout je jemně namleté nebo v podobě hladkého ořechového másla.
Ani zde není nutné hledat jedinou univerzálně nejlepší surovinu. Rostlinné oleje lze střídat a vybírat podle způsobu použití. Důležitější než spor o jednotlivý druh oleje je výsledná pestrost a vyváženost jídelníčku.
Jídlo nemá být každodenním bojem
Dopolední svačina by měla tvořit 10 až 15 % denního příjmu energie. Dbejte také na to, aby se děti zdravě a vyváženě stravovaly po celý den, nejen dopoledne ve škole.
Výživové tabulky a doporučená rozmezí mohou rodičům pomoci, neměla by se ale stát zdrojem dalšího tlaku. „Je potřeba dítě nenutit, ale zároveň mu jídlo nepřestat nabízet. Jídlo má být pro dítě něco, co může, ale nemusí. Je velmi důležité, aby se naučilo vnímat signály vlastního těla a samo korigovalo, kdy je a není syté,“ radí Ludvíčková.
Odmítnutí jedné potraviny proto ještě neznamená, že ji rodiče mají z jídelníčku navždy odstranit. Zároveň není vhodné dítě nutit, aby porci dojedlo nebo za každou cenu alespoň ochutnalo.
Rizikem je především dlouhodobě jednostranný jídelníček, nedostatečný celkový příjem energie nebo naopak častá konzumace potravin s vysokým obsahem přidaného cukru a soli. Základem zůstávají pestrost, pravidelnost a porce přizpůsobené konkrétnímu dítěti.
Recepty Svačina pro děti
- Ciabatta se zeleninou, sýrem a šunkou
- Vaječné sendviče
- Quiche se zbylým kuřecím masem
- Slaný paprikový koláč
- Domácí ovesné tyčinky
- Wrapy plněné zeleninou, kuskusem a vepřovým masem
- Domácí čokoládové sušenky s ořechy a mandlemi
- Šneci z listového těsta se sýrem
|
Stírka: Jednoduchý pokrm našich babiček, který předčí i krupicovou kaši