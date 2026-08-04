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Riskujete s hroznovým vínem? Skrytý cukr ohrožuje diabetiky, v kuchyni přitom dokáže divy

Petra Burgrová
  4:00

Už po čtyřech týdnech s hroznovým vínem měli zkušební pacienti rozmanitější střevní mikroflóru. | foto: Profimedia.cz

Kupujete hroznové víno jenom na svačinu jako sladké zobání kuliček? To je veliká škoda. S vínem totiž v kuchyni vykouzlíte mnohem více než jen rychlou svačinku. Ukážeme vám, jaké zdravotní benefity se v těchto šťavnatých bobulích ukrývají, proč byste to s nimi neměli přehánět a jak z něj připravit neodolatelné pochoutky.

Obsah

Na co je zdravé hroznové víno

Bobule hroznového vína jsou plné cenných látek, které podporují lidský organismus zevnitř i zvenčí:

Věděli jste? Tmavší (červené a fialové) hrozny obsahují vyšší podíl resveratrolu a přírodních barviv (antokyanů), které mají výraznější antioxidační účinky a lépe chrání srdce a cévy. Bílé hrozny jsou však stejně bohaté na draslík a B-vitamíny.

  • Vitamínový a minerální koktejl: Obsahuje vitamíny skupiny B a vitamín C. Z minerálních látek v něm najdeme draslík, hořčík, vápník, železo, mangan, bor, sodík, fosfor a měď.
  • Silné antioxidanty: Ve slupkách, semenech i listech se nachází významný antioxidant resveratrol a flavonoidy, které bojují proti volným radikálům.
  • Srdce a cévy: Pomáhá chránit a posilovat cévní systém, srdce a přispívá ke snižování hladiny cholesterolu v krvi.
  • Podpora nervového systému: Pomáhá při únavě, stresu, nervozitě či depresivních stavech.
  • Krevní oběh a trávení: Červené hrozny příznivě ovlivňují tvorbu červených krvinek. Slupky zase dodávají potřebnou vlákninu pro správnou činnost střev.
  • Krásná pleť, vlasy a nehty: Podporuje pevnost vlasů a nehtů, zpomaluje stárnutí pokožky a udržuje ji svěží. Extrakt z kmenových buněk hroznů se proto využívá i v luxusní anti-age kosmetice.
Tvarohová bábovka s hroznovým vínem

Tvarohová bábovka s hroznovým vínem a vinnou polevou – Neobyčejný recept pro slavnostní chvíle

Recept

Lehké

50 min

Tmavé odrůdy stolního vína. Mají pevnější slupku, plnější chuť a přirozeně vysoký obsah antioxidantů.

Proč nejíst hroznové víno ve velkém množství

Jde o velmi zdravé ovoce, ale existují důvody, proč být s jeho konzumací opatrnější:

  • Vyšší obsah jednoduchých cukrů: Obsahuje 15 g cukru na 100 g. Lidé trpící diabetem nebo ti, kteří drží přísnou redukční dietu, by měli hrozny konzumovat v omezeném množství.
  • Vyšší energetická hodnota oproti jinému ovoci a zelenině: Snadno se stane, že při zobání sníte několik stovek gramů hroznů, čímž do těla přijmete poměrně dost kalorií a rychlé energie.
Husí prsa se salátem a hroznovým vínem a fíky

Husí prsa se salátem a hroznovým vínem a fíky

Recept

Střední

45 min

Svěží a křupavé. Zelené stolní hrozny nabízejí vyvážený poměr sladkosti a jemné kyselinky.

Jsou zdravější hrozny s peckami, nebo bezpeckové

Ty s peckami mají o něco více antioxidantů z jadérek, ale bezpeckové jsou nesrovnatelně pohodlnější na vaření a pečení.

Čtverečky s hroznovým vínem

Čtverečky s hroznovým vínem

Recept

Střední

45 min

Jak správně skladovat hrozny doma

Ukládejte je do chladničky neomyté (ideálně v papírovém nebo perforovaném sáčku). Vlhkost podporuje plísně, proto je myjte až těsně před tím, než je půjdete jíst nebo vařit.

Košíčky s hroznovým vínem

Luxusní dortíky s vanilkovým pudinkem a hroznovým vínem – Jemný dezert ke kávě

Recept

Střední

40 min

Sušené hroznové víno. Koncentrovaná sladkost, vláknina a minerály v kompaktní podobě.

Jak zpracovat hroznové víno v kuchyni

Umí zázračně podtrhnout chuť masa, vytvořit luxusní domácí zavařeniny, oživit svěží salátové dresinky nebo se proměnit v dokonale nadýchané dezerty.

  • Zamrazení: Bobule omyjeme, osušíme, rozložíme na tác a necháme zmrazit. Poté je přesypeme do sáčku. Mražené hrozny chutnají jako ovocný sorbet a skvěle ochladí domácí limonádu.
  • Sirup: Šťávu svaříme s cukrem a citronovou šťávou. Sirup využijeme na limonády i dezerty.
  • Kompot: Celé bobule zavaříme ve sladkém nálevu podobně jako broskve nebo meruňky.
  • Sušené rozinky: Menší odrůdy lze usušit v sušičce ovoce nebo troubě při nízké teplotě.
  • Domácí želé: Hroznová šťáva obsahuje dostatek chuti pro přípravu jemného želé vhodného k sýrům.
Žloutkové řezy s hroznovým vínem

Žloutkové řezy s hroznovým vínem

Recept

Lehké

50 min

Kuře pečené na hroznovém víně

Recepty z hroznů Hlavní jídla

Závin s hroznovým vínem a lískovými oříšky

Recepty z hroznů Dezerty

Fondue prkénko

Recepty z hroznů Svačniny

Džem s hroznovým vínem a ananasem

Recepty z hroznů Zavařování

Fotorecept: Cuketové placky s mátou a ořechy. Skvělá rychlovka (nejen) na léto

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