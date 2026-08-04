Riskujete s hroznovým vínem? Skrytý cukr ohrožuje diabetiky, v kuchyni přitom dokáže divy

Na co je zdravé hroznové víno
Bobule hroznového vína jsou plné cenných látek, které podporují lidský organismus zevnitř i zvenčí:
Věděli jste? Tmavší (červené a fialové) hrozny obsahují vyšší podíl resveratrolu a přírodních barviv (antokyanů), které mají výraznější antioxidační účinky a lépe chrání srdce a cévy. Bílé hrozny jsou však stejně bohaté na draslík a B-vitamíny.
- Vitamínový a minerální koktejl: Obsahuje vitamíny skupiny B a vitamín C. Z minerálních látek v něm najdeme draslík, hořčík, vápník, železo, mangan, bor, sodík, fosfor a měď.
- Silné antioxidanty: Ve slupkách, semenech i listech se nachází významný antioxidant resveratrol a flavonoidy, které bojují proti volným radikálům.
- Srdce a cévy: Pomáhá chránit a posilovat cévní systém, srdce a přispívá ke snižování hladiny cholesterolu v krvi.
- Podpora nervového systému: Pomáhá při únavě, stresu, nervozitě či depresivních stavech.
- Krevní oběh a trávení: Červené hrozny příznivě ovlivňují tvorbu červených krvinek. Slupky zase dodávají potřebnou vlákninu pro správnou činnost střev.
- Krásná pleť, vlasy a nehty: Podporuje pevnost vlasů a nehtů, zpomaluje stárnutí pokožky a udržuje ji svěží. Extrakt z kmenových buněk hroznů se proto využívá i v luxusní anti-age kosmetice.
Tvarohová bábovka s hroznovým vínem a vinnou polevou – Neobyčejný recept pro slavnostní chvíle
Lehké
50 min
Proč nejíst hroznové víno ve velkém množství
Jde o velmi zdravé ovoce, ale existují důvody, proč být s jeho konzumací opatrnější:
- Vyšší obsah jednoduchých cukrů: Obsahuje 15 g cukru na 100 g. Lidé trpící diabetem nebo ti, kteří drží přísnou redukční dietu, by měli hrozny konzumovat v omezeném množství.
- Vyšší energetická hodnota oproti jinému ovoci a zelenině: Snadno se stane, že při zobání sníte několik stovek gramů hroznů, čímž do těla přijmete poměrně dost kalorií a rychlé energie.
Jsou zdravější hrozny s peckami, nebo bezpeckové
Ty s peckami mají o něco více antioxidantů z jadérek, ale bezpeckové jsou nesrovnatelně pohodlnější na vaření a pečení.
Jak správně skladovat hrozny doma
Ukládejte je do chladničky neomyté (ideálně v papírovém nebo perforovaném sáčku). Vlhkost podporuje plísně, proto je myjte až těsně před tím, než je půjdete jíst nebo vařit.
Luxusní dortíky s vanilkovým pudinkem a hroznovým vínem – Jemný dezert ke kávě
Střední
40 min
Jak zpracovat hroznové víno v kuchyni
Umí zázračně podtrhnout chuť masa, vytvořit luxusní domácí zavařeniny, oživit svěží salátové dresinky nebo se proměnit v dokonale nadýchané dezerty.
- Zamrazení: Bobule omyjeme, osušíme, rozložíme na tác a necháme zmrazit. Poté je přesypeme do sáčku. Mražené hrozny chutnají jako ovocný sorbet a skvěle ochladí domácí limonádu.
- Sirup: Šťávu svaříme s cukrem a citronovou šťávou. Sirup využijeme na limonády i dezerty.
- Kompot: Celé bobule zavaříme ve sladkém nálevu podobně jako broskve nebo meruňky.
- Sušené rozinky: Menší odrůdy lze usušit v sušičce ovoce nebo troubě při nízké teplotě.
- Domácí želé: Hroznová šťáva obsahuje dostatek chuti pro přípravu jemného želé vhodného k sýrům.
Recepty z hroznů Hlavní jídla
- Pečené kuře na víně se zkaramelizovaným hroznovým vínem
- Kachní prsa s hroznovým vínem a polentou
- Husí stehna s hroznovým vínem a olivami
- Italské klobásky s hroznovým vínem
- Candát s hroznovým vínem, bramborovým salátem a domácí majonézou
Recepty z hroznů Dezerty
- Závin s hroznovým vínem a lískovými oříšky
- Koláč s hroznovým vínem a ořechy
- Krém champagne s hroznovým vínem
- Svěží dort se smetanou a hroznovým vínem
Recepty z hroznů Svačniny
- Palačinky s marcipánem a hroznovým vínem
- Slané košíčky z listového těsta s Nivou, hroznovým vínem a lískovými oříšky
- Sýrový chlebíček s hroznovým vínem
Recepty z hroznů Zavařování
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