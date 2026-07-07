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Jaký je rozdíl mezi špendlíkem a mirabelkou
Lidé si drobné plody slivoní velmi často pletou a hází je do jednoho pytle. Mezi mirabelkou a špendlíkem jsou přitom jasné rozdíly:
- Slivoň mirabelka: Plody jsou dokonale kulaté, zlatožluté a ze strany vystavené slunci mívají často jemné červené tečkování. Dužina jde velmi dobře oddělit od pecky. Rostou spíše divoce.
- Slivoň špendlík žlutý: Jedná se o specifickou, dnes už vzácnější odrůdu slivoně, která se pěstuje spíše v zahradách. Plod tvarem připomíná malou žlutou švestku (je podlouhlý). Je chutnější oproti mirabelce.
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Jak chutnají mirabelky
Mají sladkou, jemně medovou chuť s lehce nakyslým dozvukem. Dužina bývá šťavnatá, aromatická a velmi měkká po dozrání. Oproti klasickým švestkám jsou v chuti kulatější, sladší a výrazně ovocnější.
Jak zdravé jsou mirabelky
Díky svému bohatému složení fungují mirabelky jako skvělý přírodní lék.
- Trávení a hubnutí: Vysoký obsah vlákniny pomáhá proti zácpě a podporuje správnou činnost střev. Zároveň jsou vhodné jako podpora při redukci váhy. Pozor by si však kvůli vyššímu obsahu přirozených cukrů měli dát diabetici.
- Srdce a cévy: Pomáhají snižovat krevní tlak, hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a působí jako prevence proti ateroskleróze, čímž celkově zlepšují krevní oběh.
- Kosti a krev: Působí proti anémii a osteoporóze.
- Detoxikace a krása: Mají silné antioxidační účinky. Pomáhají vyplavovat škodlivé látky z těla, což se pozitivně projevuje na zdravém a zářivém vzhledu pokožky, vlasů i nehtů.
- Alergie: Dokážou dokonce zmírňovat alergické reakce na pyly stromů.
Co obsahují mirabelky
Tyto drobné plody v sobě ukrývají hotovou bombu plnou cenných látek. Obsahují:
- Vitamíny: Zejména vitamín C, vitamín E, provitamín A a spektrum vitamínů skupiny B.
- Minerály a stopové prvky: Především draslík, hořčík, vápník a fosfor.
- Vlákninu a vodu: Vysoký podíl vody podporuje hydrataci a vláknina zase správné trávení.
Kdy jsou zralé mirabelky
Sezóna vrcholí v létě. Dozrávají obvykle od července do poloviny srpna. Přesný čas závisí na počasí a konkrétní poloze. Sklízet se dají buď ručním trháním, nebo jednoduše setřásáním na plachtu. Pokud je po utržení uložíte do chladu, vydrží čerstvé i několik týdnů.
Co se dělá z mirabelek
Využití v kuchyni je neuvěřitelně pestré. Protože se tepelným zpracováním část sladkosti vytrácí, v receptech se často kombinují s cukrem nebo sladkými jablky.
- Zavařeniny: Vaří se z nich vynikající marmelády, džemy, dětské přesnídávky a pyré. Plody lze rozvařit a propasírovat, čímž se snadno zbavíte pecek.
- Kompoty: Na kompoty se mirabelky nepeckují. Zavařují se celé, jednoduše prosypané cukrem.
- Pečení a sladká jídla: Jsou skvělé do nadýchaných bublanin, koláčů s drobenkou, obrácených koláčů či jako náplň do tradičních ovocných knedlíků s mákem.
- Nápoje: Připravují se z nich osvěžující šťávy, sirupy či pečené čaje. Naprostým králem mezi produkty je však mirabelkovice. Tato jemná pálenka získává během kvašení z pecek jemný mandlový nádech a je právem považována za jednu z nejvoňavějších pálenek vůbec.