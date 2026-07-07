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Říkáte jim špendlíky? Chyba! Tyto žluté kuličky jsou mirabelky

Petra Burgrová
  4:00

Špendlíky, správně mirabelky, můžete zpracovat nejen do džemů, ale i zmrazit. Ovocné knedlíky si pak můžete dopřát kdykoliv. | foto: Profimedia.cz

Malé žluté kuličky rostoucí u cest, na zahradách nebo kolem starých sadů bývají často zaměňovány se špendlíky. Přestože nejsou tak populární, mají výjimečnou chuť, široké využití v kuchyni a navíc obsahují celou řadu cenných látek pro lidské zdraví.

Obsah

Jaký je rozdíl mezi špendlíkem a mirabelkou

Lidé si drobné plody slivoní velmi často pletou a hází je do jednoho pytle. Mezi mirabelkou a špendlíkem jsou přitom jasné rozdíly:

  • Slivoň mirabelka: Plody jsou dokonale kulaté, zlatožluté a ze strany vystavené slunci mívají často jemné červené tečkování. Dužina jde velmi dobře oddělit od pecky. Rostou spíše divoce.
  • Slivoň špendlík žlutý: Jedná se o specifickou, dnes už vzácnější odrůdu slivoně, která se pěstuje spíše v zahradách. Plod tvarem připomíná malou žlutou švestku (je podlouhlý). Je chutnější oproti mirabelce.

Recept jak mirabelky neboli špendlíky proměnit v zásoby na zimu

Jak chutnají mirabelky

Mají sladkou, jemně medovou chuť s lehce nakyslým dozvukem. Dužina bývá šťavnatá, aromatická a velmi měkká po dozrání. Oproti klasickým švestkám jsou v chuti kulatější, sladší a výrazně ovocnější.

Slivoň mirabelka roste nejčastěji jako hustý, planě rostoucí keř nebo menší strom, který v létě lemuje venkovské cesty a potoky záplavou zlatožlutých plodů.

Jak zdravé jsou mirabelky

Díky svému bohatému složení fungují mirabelky jako skvělý přírodní lék.

  • Trávení a hubnutí: Vysoký obsah vlákniny pomáhá proti zácpě a podporuje správnou činnost střev. Zároveň jsou vhodné jako podpora při redukci váhy. Pozor by si však kvůli vyššímu obsahu přirozených cukrů měli dát diabetici.
  • Srdce a cévy: Pomáhají snižovat krevní tlak, hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a působí jako prevence proti ateroskleróze, čímž celkově zlepšují krevní oběh.
  • Kosti a krev: Působí proti anémii a osteoporóze.
  • Detoxikace a krása: Mají silné antioxidační účinky. Pomáhají vyplavovat škodlivé látky z těla, což se pozitivně projevuje na zdravém a zářivém vzhledu pokožky, vlasů i nehtů.
  • Alergie: Dokážou dokonce zmírňovat alergické reakce na pyly stromů.

Mirabelky jsou drobné, kulaté plody slivoní s medově sladkou chutí a bohatým obsahem vitamínů, které si lidé v Česku velmi často pletou se špendlíky.

Co obsahují mirabelky

Tyto drobné plody v sobě ukrývají hotovou bombu plnou cenných látek. Obsahují:

  • Vitamíny: Zejména vitamín C, vitamín E, provitamín A a spektrum vitamínů skupiny B.
  • Minerály a stopové prvky: Především draslík, hořčík, vápník a fosfor.
  • Vlákninu a vodu: Vysoký podíl vody podporuje hydrataci a vláknina zase správné trávení.

Kdy jsou zralé mirabelky

Sezóna vrcholí v létě. Dozrávají obvykle od července do poloviny srpna. Přesný čas závisí na počasí a konkrétní poloze. Sklízet se dají buď ručním trháním, nebo jednoduše setřásáním na plachtu. Pokud je po utržení uložíte do chladu, vydrží čerstvé i několik týdnů.

Domácí džem z mirabelek vyniká nádherně jasnou barvou, intenzivní vůní a příjemnou sladkokyselou chutí, která skvěle doplňuje čerstvé pečivo i palačinky.

Co se dělá z mirabelek

Využití v kuchyni je neuvěřitelně pestré. Protože se tepelným zpracováním část sladkosti vytrácí, v receptech se často kombinují s cukrem nebo sladkými jablky.

  • Zavařeniny: Vaří se z nich vynikající marmelády, džemy, dětské přesnídávky a pyré. Plody lze rozvařit a propasírovat, čímž se snadno zbavíte pecek.
  • Kompoty: Na kompoty se mirabelky nepeckují. Zavařují se celé, jednoduše prosypané cukrem.
  • Pečení a sladká jídla: Jsou skvělé do nadýchaných bublanin, koláčů s drobenkou, obrácených koláčů či jako náplň do tradičních ovocných knedlíků s mákem.
  • Nápoje: Připravují se z nich osvěžující šťávy, sirupy či pečené čaje. Naprostým králem mezi produkty je však mirabelkovice. Tato jemná pálenka získává během kvašení z pecek jemný mandlový nádech a je právem považována za jednu z nejvoňavějších pálenek vůbec.

Recepty z mirabelek

Makové lívance s mirabelkami

Makové lívance s mirabelkami

Recept

Lehké

40 min
Džem z mirabelek a žlutých rynglí Nektarinkový džem s ananasem Višňový džem s...

3 druhy džemů

Recept

Střední

45 min
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