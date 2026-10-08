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Ricky Gervais si po červené řepě myslel, že má rakovinu. Proč po ní čůráme červeně

Petra Kašparová
  4:30

Šťáva z červené řepy: Plná železa, vitamínů. Navíc je výborný. | foto: Canva

Na podzim vrcholí sklizeň červené řepy, a je tak ideální čas zařadit ji do jídelníčku. Obsahuje železo, kyselinu listovou i vitamin C, může pomoci snížit krevní tlak a dá se péct, vařit i odšťavnit. Jen se nelekněte, když vám po ní zčervená moč. Vysvětlujeme, proč se to děje a kdo by měl být s řepou opatrný.

Obsah

Na co je červená řepa zdravá

Tato zelenina je bohatá na vlákninu, vitamíny a minerály, které mají zdravotní výhody pro naše tělo. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, draslíku, kyseliny listové a železa, které mají pozitivní vliv na imunitní systém, zdraví srdce a nervovou soustavu.

Betacyanin, přírodní antioxidant, který se v červené řepě nachází, má protizánětlivé účinky a chrání tělo před škodlivými volnými radikály. Pravidelná konzumace červené řepy může pomoci snížit krevní tlak, zlepšit cirkulaci krve, zvýšit vytrvalost při fyzické aktivitě a zlepšit trávení. Také podporuje detoxikaci organismu.

Když tělu chybí železo: Jak poznat problém a co změnit v jídelníčku

Červená řepa, ta, kterou nemohl dědek vytáhnout, je velmi zdravá potravina, která navíc dokáže i výborně chutnat.

Červená řepa a její účinky na tělo

Kromě zmíněné detoxikace a podpory zdraví kardiovaskulárního systému je červená řepa známá i tím, že zlepšuje funkci jater a ledvin. Podporuje také tvorbu červených krvinek díky vysokému obsahu železa a kyseliny listové, což je zásadní pro prevenci anémie.

Ideální je pro těhotné ženy, které často trpí nedostatkem železa. Dobrá je ale také pro sportovce a všechny, kteří chtějí zlepšit svou fyzickou kondici.

Zavařovaná červená řepa

Zavařovaná červená řepa

Recept

Střední

50 min

Chipsy z červené řepy na ozdobení pokrmu? Zkusíte?

Kdo by neměl jíst červenou řepu

Ačkoli je považována za velmi zdravou potravinu, jsou mezi námi lidé, kteří by měli při její konzumaci být opatrní. Jde například o osoby:

  • Trpící nízkým krevním tlakem: červená řepa může totiž jeho hodnoty ještě více snižovat. Pokud by někdo takový konzumoval velké množství řepy, mohly by se u něj objevit závratě a mdloby z příliš nízkého krevního tlaku.
  • S ledvinovými problémy: zejména ti, kteří trpí onemocněním, jako je oxalátová nefropatie, by měli červenou řepu jíst v omezeném množství. Oxaláty, které řepa obsahuje, mohou přispět k tvorbě ledvinových kamenů.
  • Užívající léky na ředění krve: jako je warfarin. Řepa může totiž ovlivnit účinnost těchto léků.

Tip: Patříte do rizikové skupiny? Poraďte se s lékařem, zda můžete červenou řepu bez obav jíst.

Řepa pečená v alobalu s olivovým olejem, mořskou solí a směsí pepřů

Řepa pečená v alobalu

Recept

Lehké

60 min

Polévka z červené řepy

3 tipy, jak nejlépe připravit červenou řepu

Můžete ji jíst syrovou, pro zachování co největšího přínosu pro vaše zdraví, nebo ji můžete vařit nebo péct. Ideální je pro odšťavnění, ztratíte sice vlákninu, ale jiné prospěšné látky zůstávají plně zachovány ve vyrobené rudé šťávě. I při vaření nebo pečení červené řepy se zachovává většina jejích živin. Takže: směle do rudého stravování.

  1. Odšťavněná. Jak připravit šťávu z červené řepy? A loupat, nebo neloupat? Dobře ji umyjte a syrovou „prožeňte“ ji odšťavňovačem. Že ho nemáte? Nastrouhejte řepu a vymačkejte šťávu přes plátno (pozor! bílá už nebude bílá, špatně se to pere…). Šťáva z červené řepy je ideální pro detoxikaci a zlepšení zdraví jater. Můžete ji kombinovat s jiným ovocem a zeleninou. Já ji mám ráda s mrkví, jablkem, ale i s řapíkatým celerem (což může být na někoho příliš: řepa a celer…).
  2. Pečená. Dobře ji omyjte, použijte kartáček. Nakrájejte na větší kusy, přidejte olej a eventuálně koření dle chuti (já dávám stroužek česneku, sůl a kmín), zabalte do alobalu a pečte v předehřáté troubě asi 45 minut, dokud nezměkne. Pečená červená řepa má sladší chuť a skvěle se hodí do salátů nebo jen tak, třeba s balkánským sýrem a trochou osolené zakysané smetany.
  3. Vařená. Omytou řepu zalijeme osolenou vodou a vaříme. Jak dlouho se vaří celá řepa? 1–3 hodiny, záleží na velikosti. Po vychladnutí řepu oloupejte, loupe se snadno a je to zábavné, slupka tak jakoby klouže. Uvařenou řepu dále použijete například do salátů nebo z ní vyrobíte výbornou pomazánku. Nebo ji můžete dál zavařit, tak jak to dělaly naše babičky.

Tip: Polévka z červené řepy. Receptů je mnoho. Řepa je základem pro tradiční boršč, ale i pro řadu krémových polévek. Jejich barva není to jediné, co zaujme, dokážou být i velmi dobré na chuť.

Studená polévka z řepy a jablek

Studená polévka z řepy a jablek

Recept

Lehké

20 min
Červená řepa s křenem

Domácí nakládaná řepa s křenem – Tradiční recept na zdravou přílohu

Recept

Střední

90 min

Červená řepa je dobrá na imunitu. Obsahuje mnoho zdraví prospěšných látek.

Jak často jíst červenou řepu

Abychom plně využili všechny zdravotní přínosy červené řepy, doporučuje se ji zařadit do stravy alespoň dvakrát až třikrát týdně. Přijde vám to příliš často? Není, řepa může být součástí salátů, polévek, smoothie nebo jako samostatný pokrm.

Pokud chcete využít detoxikační účinky červené řepy, doporučuje se pít šťávu z červené řepy pravidelně, ale s mírou, aby nedošlo k přílišnému zatížení ledvin. Doporučené množství je zhruba 100–150 ml šťávy denně, což by mělo stačit k tomu, abyste pocítili pozitivní účinky na vaše zdraví.

Červená řepa s čočkou po indicku se smaženým květákem

Červená řepa s čočkou po indicku se smaženým květákem

Recept

Střední

70 min

Řepové smoothie

Proč je po červené řepě zbarvená moč

Po konzumaci může moč získat červený nebo růžový nádech kvůli přítomnosti betacyaninu, což je přírodní barvivo, které je zodpovědné za charakteristickou červenou barvu této zeleniny. Betacyanin je silný antioxidant, který má pozitivní účinky na zdraví, ale tělo ho nedokáže úplně zpracovat, což vede k tomu, že některé zbytky barviva projdou močovými cestami a mohou způsobit, že moč bude červená.

Tato změna barvy moči je obvykle neškodná a vyskytuje se u některých lidí, zatímco jiní ji nepozorují. Může to být také ovlivněno množstvím snědené řepy, individuálními rozdíly v metabolismu a pH moči.

Diagnostikoval jsem si rakovinu střev, přitom jsem jen snědl řepu,“ přiznal Ricky Gervais

netflixisajoke

Never google it. RICKY GERVAIS: MORTALITY is now playing.

31. prosince 2025 v 14:00, příspěvek archivován: 18. dubna 2026 v 19:38
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Smažená řepa v pivním těstíčku

Smažená řepa v pivním těstíčku

Recept

Lehké

25 min
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