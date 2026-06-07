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Richard Tesařík vzpomínal na dědu a první úlovek. S línem po mlynářsku nakonec porazil novinářku Darinu Sieglovou

Klára Pěnkavová
  13:30
Čtrnáctý díl pořadu Ledničko, vyprávěj! přinesl další souboj dvou zdánlivě nesourodých ingrediencí. Gastro novinářka Darina Sieglová ukázala, proč má podmáslí v její lednici stálé místo, zatímco zpěvák Richard Tesařík vsadil na rybu spojenou s jednou z nejsilnějších vzpomínek svého dětství. Kdo si nakonec odnesl Řád červené ledničky?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: TV Nova

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Obsah

Richard Tesařík a Jan Punčochář

Zpěvák Richard Tesařík si do studia přinesl surovinu, která ho okamžitě vrátila do dětství: „Lín je první ryba, kterou jsem ve svých deseti letech chytil. Nedaleko od dědova domku na Vysočině byl takový rybníček, kam jsem šel chytat na žížaly. Ryby začaly brát ve chvíli, kdy se začalo stmívat. Ale vášnivý lovec nepřestává. Takže děda začal šílet, protože nevěděl, kde jsem. Takže když jsem si to domů hrdě kráčel s kýblem línů, tak mě zmlátil prutem. Druhý den jsme si s bráchou udělali líny na kmíně a s nikým jsme se nerozdělili, protože jsme byli uražení,“ zavzpomínal během natáčení.

Společně s Janem Punčochářem připravili lína po mlynářsku s podmáslovými bramborami, ančovičkovou pastou a jemnou omáčkou z podmáslí. Pokrm spojoval klasické české chutě s moderním pojetím a ukázal, jak dobře si může sladkovodní ryba rozumět s výraznými doplňky v podobě hub, kaparů nebo ančoviček.

Zapečený lín se zeleninou

Zapečený lín se zeleninou

Recept

Střední

60 min

Lín po mlynářsku s podmáslovými bramborami a ančovičkovou pastou.

Recept Lín po mlynářsku s podmáslovými bramborami a ančovičkovou pastou

Ryba

  • 2 ks lína (cca 400–500 g)
  • 40 g másla
  • 2 lžíce olivového oleje
  • sůl dle chuti
  • bílý pepř dle chuti
  • 2 snítky tymiánu
  • pár plátků citronu
  • 100 ml bílého vína
  • 3 lžíce octa
  • 0,5 fenyklu
  • 2 plátky toastového chleba
  • 150 g lišek
  • 10 filetů ančoviček
  • 20 kapar

Omáčka z podmáslí

  • 250 ml podmáslí
  • 100 ml rybího nebo drůbežího vývaru
  • 1 menší šalotka
  • 30 g másla
  • 50 ml smetany 31–33 %
  • hrst kopru, petržele a libečku
  • sůl dle chuti
  • bílý pepř dle chuti
  • pár kapek citronové šťávy

Restované křemenáče

  • 300 g čerstvých hříbků nebo směsi lesních hub
  • 40 g másla
  • 1 malý stroužek česneku
  • 2 snítky tymiánu nebo petrželky
  • sůl dle chuti
  • pepř dle chuti

Brambory v podmáslí

  • 400–600 g nových brambor
  • 100 ml podmáslí na brambory
  • 20 g másla na brambory
  • hrst petržele
  1. Rybu nejprve vyfiletujeme. Skelety důkladně propereme a dáme je vařit do osolené vody spolu s fenyklem, plátky citronu, bílým vínem a octem. Vývar necháme lehce probublávat, aby získal plnou chuť.
  2. Křemenáče nakrájíme na větší kusy a orestujeme na másle dozlatova. Přidáme lišky a nakonec vmícháme nadrobno nakrájený toastový chléb, který směs lehce zjemní a spojí. Dochuťte solí a pepřem.
  3. Lína naplníme houbovou směsí z křemenáčů a lišek, lehce ho uzavřeme a obalíme v mouce smíchané s drceným kmínem.
  4. Filety ryby opláchneme, osušíme a kůži jemně nařízneme. Osolíme, opepříme a krátce je zaudíme studeným kouřem (cca 5 minut), aby získaly jemné kouřové aroma.
  5. Na másle necháme zesklovatět šalotku. Přidáme nadrobno nakrájené křemenáče (část si necháme stranou na servírování) a krátce orestujeme.
  6. Zalijeme vývarem ze skeletů, necháme zredukovat a vmícháme smetanu. Krátce provaříme a odstavíme.
  7. Do teplé omáčky přidáme podmáslí, nasekané bylinky (kopr, petržel, libeček) a dochutíme solí, pepřem a několika kapkami citronové šťávy.
  8. Zbytek křemenáčů orestujeme na oleji spolu s najemno nasekaným česnekem. Necháme je zatáhnout a na závěr lehce osolíme a opepříme.
  9. Brambory uvaříme doměkka. Poté je krátce prohodíme na pánvi s máslem a podmáslím, aby získaly krémovou strukturu. Nakonec přidáme nasekanou petržel.
  10. Máslo pokojové teploty utřeme s najemno nakrájenými ančovičkami a kapary. Přidáme nasekanou petržel a promícháme do hladké, ochucené pasty.
  11. Na pánvi rozpálíme olivový olej a rybu opečeme nejprve kůží dolů dozlatova (2–3 minuty). Přidáme máslo a tymián, přelíváme výpekem a lehce dochutíme.
  12. Poté rybu dopékáme v troubě vyhřáté na 180 °C přibližně 8–9 minut.
  13. Podáváme s ančovičkovou pastou a omáčkou z podmáslí.

Počet porcí: 4
Čas přípravy: cca 45 minut

Vyzkoušejte přípravu ryb po mlynářsku, získají křupavou kůrčičku

Besky, Darina a Přemek, 14. díl Ledničko, vyprávěj!

Darina Sieglová a Přemek Forejt

Gastro novinářka Darina Sieglová vsadila na podmáslí, surovinu, kterou považuje za jednoho z nejpraktičtějších pomocníků v kuchyni. „Otevřeš ledničku, máš chuť nebo hlad, díváš se do té lednice a nevíš. A právě tyto situace mi řeší podmáslí,“ vysvětlila svůj výběr.

S Přemkem Forejtem připravili pečeného lína se salsou ze sušených rajčat, uzené papriky a tandoori pasty. Rybu doplnil svěží dip z podmáslí a křupavý fenyklový salát s limetou a mátou.

Jejich pokrm sázel na kontrast výrazných kořeněných chutí a lehkých svěžích prvků. Právě podmáslí zde nehrálo vedlejší roli, ale pomáhalo vyvažovat intenzivní chuť ryby i salsy.

Sladké vafle s borůvkami

Dokonale nadýchané borůvkové vafle z podmáslí: Recept na luxusní snídani

Recept

Lehké

45 min

Pečený lín, salsa z rajčat, šalotky a římského kmína s fenyklovým salátkem

Recept Pečený lín, salsa z rajčat, šalotky a římského kmína a fenyklový salát

Ryba

  • 4 menší kusy lína nebo 2 větší kusy lína (cca 1–1,2 kg celkem)
  • olej na opékání dle potřeby
  • 2 jarní cibulky

Salsa, dip z podmáslí a fenyklový salát

  • 80 g sušených rajčat
  • 1 lžička uzené papriky
  • lžičky tandoori pasty
  • 200 ml zakysané smetany
  • 100 ml podmáslí
  • 2 lžičky nasekaného kopru
  • 2 lžičky citronové šťávy
  • 2 fenykly
  • 2 lžičky limetové šťávy
  • 2 lžíce olivového oleje
  • 2 lžičky nasekané máty
  • sůl dle chuti
  • pepř dle chuti
  1. Líny vykostíme a podélně rozkrojíme tak, aby vznikly otevřené filety. Vnitřní stranu ryby potřeme připravenou salsou.
  2. Na pánvi rozehřejeme olej a rybu opékáme kůží dolů přibližně 8–10 minut, dokud není kůže křupavá a maso propečené. Během opékání můžeme rybu lehce přelévat výpekem.
  3. Poté rybu otočíme a krátce dopečeme z druhé strany, případně jen jemně dohotovíme.
  4. Na závěr rybu lehce oflambujeme kuchyňským hořákem, aby se zvýraznila chuť a povrch získal jemně zauzený tón.
  5. Podáváme posypané najemno nakrájenou jarní cibulkou.
  6. Sušená rajčata nasekáme najemno a smícháme s uzenou paprikou a tandoori pastou. Vznikne výrazná aromatická pasta, kterou používáme k potření ryby.
  7. Zakysanou smetanu smícháme s podmáslím dohladka. Přidáme nasekaný kopr, citronovou šťávu a dochutíme solí a pepřem.
  8. Fenykl nakrájíme na co nejtenčí plátky, ideálně pomocí mandolíny.
  9. V míse jej promícháme se zálivkou z limetové šťávy, olivového oleje, nasekané máty, soli a pepře. Necháme krátce rozležet, aby fenykl změkl a nasákl chuť.

Počet porcí: 4
Čas přípravy: cca 45 minut

Pečené kuře tandoori s cizrnovým salátem

Pečené kuře tandoori s cizrnovým salátem

Recept

Střední

80 min

Vítězná dvojice 14. dílu Ledničko, vyprávěj!

Jak čtrnáctý díl dopadl a na co se těšit přístě

O vítězi rozhodovali diváci ve studiu. Více je zaujal pokrm Richarda Tesaříka a Jana Punčocháře, kteří zvítězili poměrem 24 ku 16 hlasům. Řád červené ledničky tak putoval do jejich rukou.

A příště? Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! přijde moderátorka Lejla Abbasová a ochránce slonů Arthur Sniegon. Už se těšíte na jejich vyprávění a zážitky? A jaké suroviny si pro pořad připravili? To se dozvíme již příští neděli 14. 6. 2026 na obrazovkách televize Nova.

Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?
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Richard Tesařík vzpomínal na dědu a první úlovek. S línem po mlynářsku nakonec porazil novinářku Darinu Sieglovou

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Čtrnáctý díl pořadu Ledničko, vyprávěj! přinesl další souboj dvou zdánlivě nesourodých ingrediencí. Gastro novinářka Darina Sieglová ukázala, proč má podmáslí v její lednici stálé místo, zatímco...

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