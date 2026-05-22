22. května slavíme Den vanilkového pudinku
Mňam, máme tu den věnovaný jednomu z nejoblíbenějších a nejpohodovějších dezertů naší kuchyně. Retro dezertu s přesahem do moderní gastronomie. Od mističky plné piškotů změklých v pudinku, politých sirupem od našich babiček, přes buchtičky s vanilkovým krémem (tedy horkým pudinkem) až po složité vrstvené moučníky. Vanilkový pudink je sladká klasika, která nás mnohé provází od dětství.
Tento žluťoučký krém je víc než jen dezert. Díky své univerzálnosti se stal základem mnoha receptů. Stačí pár základních surovin: mléko, cukr, vanilka a škrob, a máte po ruce chuť, která potěší všechny generace.
Pudink v hlavní roli. Sladkosti, které se rozplynou na jazyku
Proč právě vanilka
Vanilka je jedno z nejdražších koření světa. Kdo by neměl rád její vůni? V pudinku její aroma dokonale vynikne a propojí se s mléčnou jemností. Je to kombinace, která dokáže vyvolat příjemné vzpomínky a zároveň dodat dezertu elegantní chuťový nádech.
Co s pudinkem
- S čerstvým ovocem. Ladí k němu jahody, maliny nebo borůvky, ke kterým vanilka absolutně pasuje.
- S karamelovou omáčkou, pro milovníky intenzivní sladkosti. Taková variace na legendární Crème brulée.
- Jako náplň do kynutých nebo piškotových dezertů.
Recept Domácí vanilkový pudink
- 500 ml plnotučného mléka
- 3 lžíce cukru (nebo podle chuti)
- 1 vanilkový lusk (semínka z lusku)
- 3 žloutky
- 2 lžíce kukuřičného škrobu (nebo hladké mouky)
- špetka soli
- V menším hrnci přivedeme k varu mléko s cukrem a semínky z vanilkového lusku. Lusk schováme, můžeme z něj připravit vanilkový cukr.
- Jakmile začne mléko jemně bublat, stáhneme jej z ohně.
- Žloutky smícháme se škrobem a špetkou soli do hladké pasty.
- Do žloutkové směsi postupně zašleháme trochu horkého mléka, aby se žloutky „ohřály“ a nesrazily při vaření, nechceme přece míchaná vajíčka.
- Směs vlijeme zpět do hrnce s mlékem a za stálého míchání přivedeme k varu. Vaříme 1–2 minuty, dokud pudink nezhoustne.
- Hotový pudink přelijeme do misek nebo skleniček a necháme zchladnout.
- Pudink nejlépe drží tvar, když ho po nalití do misek přikryjeme potravinovou fólií, aby se nevytvořila škraloupová vrstva.
- Podáváme samotný, s ovocem, šlehačkou nebo jako náplň do dezertů.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 15–20 minut
