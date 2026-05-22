Retro hnus z prášku, nebo nostalgická dobrota? Dnes je Den pudinku

Petra Kašparová
  15:20
Pojďme si 22. května užít zlatavou porci vanilkového pudinku. Tento den mu totiž patří. Dejte si ho dnes! S kopou šlehačky, s ovocem nebo jen tak.

Obsah

22. května slavíme Den vanilkového pudinku

Mňam, máme tu den věnovaný jednomu z nejoblíbenějších a nejpohodovějších dezertů naší kuchyně. Retro dezertu s přesahem do moderní gastronomie. Od mističky plné piškotů změklých v pudinku, politých sirupem od našich babiček, přes buchtičky s vanilkovým krémem (tedy horkým pudinkem) až po složité vrstvené moučníky. Vanilkový pudink je sladká klasika, která nás mnohé provází od dětství.

Tento žluťoučký krém je víc než jen dezert. Díky své univerzálnosti se stal základem mnoha receptů. Stačí pár základních surovin: mléko, cukr, vanilka a škrob, a máte po ruce chuť, která potěší všechny generace.

Pudink v hlavní roli. Sladkosti, které se rozplynou na jazyku

Proč právě vanilka

Vanilka je jedno z nejdražších koření světa. Kdo by neměl rád její vůni? V pudinku její aroma dokonale vynikne a propojí se s mléčnou jemností. Je to kombinace, která dokáže vyvolat příjemné vzpomínky a zároveň dodat dezertu elegantní chuťový nádech.

Jablečné pudinkové řezy

Vanilkový pudink se hodí například k ovoci.

Co s pudinkem

Absolutní klasika: vanilkový pudink. Kdo by ho neměl rád?

Recept Domácí vanilkový pudink

  • 500 ml plnotučného mléka
  • 3 lžíce cukru (nebo podle chuti)
  • 1 vanilkový lusk (semínka z lusku)
  • 3 žloutky
  • 2 lžíce kukuřičného škrobu (nebo hladké mouky)
  • špetka soli
  1. V menším hrnci přivedeme k varu mléko s cukrem a semínky z vanilkového lusku. Lusk schováme, můžeme z něj připravit vanilkový cukr.
  2. Jakmile začne mléko jemně bublat, stáhneme jej z ohně.
  3. Žloutky smícháme se škrobem a špetkou soli do hladké pasty.
  4. Do žloutkové směsi postupně zašleháme trochu horkého mléka, aby se žloutky „ohřály“ a nesrazily při vaření, nechceme přece míchaná vajíčka.
  5. Směs vlijeme zpět do hrnce s mlékem a za stálého míchání přivedeme k varu. Vaříme 1–2 minuty, dokud pudink nezhoustne.
  6. Hotový pudink přelijeme do misek nebo skleniček a necháme zchladnout.
  7. Pudink nejlépe drží tvar, když ho po nalití do misek přikryjeme potravinovou fólií, aby se nevytvořila škraloupová vrstva.
  8. Podáváme samotný, s ovocem, šlehačkou nebo jako náplň do dezertů.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 15–20 minut

