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Řeřichu vypěstujete na parapetu. Proč z ní restaurace dělají superpotravinu?

Klára Pěnkavová
  4:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Znáte ji už od dětství. Nenápadná řeřicha setá patří k nejdostupnějším superpotravinám a vypěstujete ji na parapetu během pár dní, stačí vata a voda. V kuchyni ale umí víc než jen dozdobit vajíčkovou pomazánku. Není náhoda, že ji dnes najdete i na talířích moderních restaurací.

Obsah

Na co je dobrá řeřicha

Všichni ji známe z dětství jako rychle rostoucí trávu na vatě, kterou jsme si pěstovali jako velikonoční ozdobu. Řeřicha patří mezi tzv. microgreens, tedy mladé rostliny s vysokou koncentrací živin.

Moderní restaurace je servírují ze dvou důvodů: v malém množství nabízejí hodně živin a zároveň jídlu dodají výraznou chuť bez dalšího koření. Kuchaři ji proto přidávají na talíř jako poslední tečku těsně před servírováním.

Vajíčková pomazánka s řeřichou

Vajíčková pomazánka s řeřichou

Recept

Lehké

20 min
Lososové tapas chlebíčky s černou olivou a řeřichou

Lososové tapas chlebíčky s černou olivou a řeřichou

Recept

Lehké

10 min

Řeřicha je levná a její chuť jedinečná.

Proč jíst řeřichu

Mladé lístky, které sklízíte zhruba týden po zasetí, obsahují výrazné množství vitaminu C, železa a antioxidantů, které podporují imunitu a pomáhají tělu zvládat únavu. Díky kyselině listové a dalším látkám bývá řeřicha spojována i s podporou krvetvorby a správného fungování metabolismu.

Navíc je řeřicha levná, rychle dostupná a v kuchyni velmi univerzální. Její typická, lehce štiplavá chuť funguje jako přirozené dochucovadlo. Je ostrá jako ředkvičky, ale jemnější než třeba rukola a méně hořká než jiné brukvovité klíčky. Dokáže zvýraznit jinak neutrální jídla a dodat jim bylinkovou svěžest.

Jak pěstovat řeřichu doma

Řeřichu nemusíte vůbec kupovat v obchodě, jednoduše si ji můžete pěstovat doma na parapetu. Semínka řeřichy seté stačí rozprostřít na navlhčenou vatu nebo papírový ubrousek, lehce zalít a nechat na světle.

Už za dva až tři dny začnou klíčit a během týdne vytvoří hustý zelený porost. Na rozdíl od kupované zeleniny ji neskladujete, ale sklízíte podle potřeby. Stačí ustřihnout nůžkami hrst a přidat ji do jídla.

Řeřichová pomazánka s ořechy

Řeřichová pomazánka s ořechy

Recept

Lehké

20 min
Řeřichová krémová polévka

Řeřichová krémová polévka

Recept

Lehké

40 min

Řeřicha je skvělá jen tak na namazaném chlebu s máslem.

Jak konzumovat řeřichu

Řeřicha se jí výhradně čerstvá a přidává se až těsně před podáváním. Vysoká teplota by potlačila její chuť a zničila cenné látky.

S čím řeřicha nejlépe ladí:

  • máslem a čerstvým pečivem
  • vejci (natvrdo, míchaná, omeleta)
  • tvarohem a čerstvými sýry
  • pomazánkami
  • avokádem
  • bramborami
  • ředkvičkami a okurkou
  • saláty
  • polévkami

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Témata: parapet, Řeřicha

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