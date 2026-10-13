Řeřichu vypěstujete na parapetu. Proč z ní restaurace dělají superpotravinu?

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Na co je dobrá řeřicha
Všichni ji známe z dětství jako rychle rostoucí trávu na vatě, kterou jsme si pěstovali jako velikonoční ozdobu. Řeřicha patří mezi tzv. microgreens, tedy mladé rostliny s vysokou koncentrací živin.
Moderní restaurace je servírují ze dvou důvodů: v malém množství nabízejí hodně živin a zároveň jídlu dodají výraznou chuť bez dalšího koření. Kuchaři ji proto přidávají na talíř jako poslední tečku těsně před servírováním.
Proč jíst řeřichu
Mladé lístky, které sklízíte zhruba týden po zasetí, obsahují výrazné množství vitaminu C, železa a antioxidantů, které podporují imunitu a pomáhají tělu zvládat únavu. Díky kyselině listové a dalším látkám bývá řeřicha spojována i s podporou krvetvorby a správného fungování metabolismu.
Navíc je řeřicha levná, rychle dostupná a v kuchyni velmi univerzální. Její typická, lehce štiplavá chuť funguje jako přirozené dochucovadlo. Je ostrá jako ředkvičky, ale jemnější než třeba rukola a méně hořká než jiné brukvovité klíčky. Dokáže zvýraznit jinak neutrální jídla a dodat jim bylinkovou svěžest.
Jak pěstovat řeřichu doma
Řeřichu nemusíte vůbec kupovat v obchodě, jednoduše si ji můžete pěstovat doma na parapetu. Semínka řeřichy seté stačí rozprostřít na navlhčenou vatu nebo papírový ubrousek, lehce zalít a nechat na světle.
Už za dva až tři dny začnou klíčit a během týdne vytvoří hustý zelený porost. Na rozdíl od kupované zeleniny ji neskladujete, ale sklízíte podle potřeby. Stačí ustřihnout nůžkami hrst a přidat ji do jídla.
Jak konzumovat řeřichu
Řeřicha se jí výhradně čerstvá a přidává se až těsně před podáváním. Vysoká teplota by potlačila její chuť a zničila cenné látky.
S čím řeřicha nejlépe ladí:
- máslem a čerstvým pečivem
- vejci (natvrdo, míchaná, omeleta)
- tvarohem a čerstvými sýry
- pomazánkami
- avokádem
- bramborami
- ředkvičkami a okurkou
- saláty
- polévkami
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