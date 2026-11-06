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Řepánky nejsou zdravý dezert z červené řepy. Babičky je plnily něčím jiným

Petra Burgrová
  5:00

Řepánky | foto: PSKulinární studio MAFRA

Zatímco dříve šlo o běžnou, levnou a sytou pochoutku našich babiček, dnes se řepánky stávají symbolem návratu ke kořenům a poctivé řemeslné pekařině. Pojďte si s námi představit tuhle staročeskou dobrotu.

Co vlastně řepánky jsou

Na rozdíl od toho, co by název mohl napovídat, řepánky nejsou žádné zeleninové placičky ani salát. Jde o sladké pečené bochánky z kynutého těsta plněné dušenou cukrovou řepou s mákem.

Jak vznikly řepánky

Historie řepánků sahá do dob, kdy si lidé museli vystačit s tím, co jim darovala úrodná půda. Cukrová řepa a mák byly levné a snadno dostupné suroviny, které v chudších časech spolehlivě zasytily celé rodiny.

S rozvojem průmyslového cukrovarnictví a změnou stravovacích návyků se však na řepánky tak trochu zapomnělo. Výroba náplně je totiž poměrně pracná a vyžaduje čas. Řepu je nutné dlouze dusit, aby získala správnou strukturu i karamelový podtón.

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Řepánky

Recept Řepánky

Na těsto

Na náplň

  1. Z rozdrobeného droždí, lžičky cukru, 2 lžic mouky a trochy vlažného mléka připravíme kvásek a necháme ho vzejít.
  2. Zbylou mouku prosijeme a přidáme k ní sůl, cukr, vejce, kvásek a zchladlé rozpuštěné máslo. Po částech přilijeme zbylé mléko a zaděláme těsto, které necháme vykynout.
  3. Řepu oloupeme a nahrubo nastrouháme do kastrolu. Podlijeme ji trochou vody a zvolna ji necháme dusit. Když je téměř měkká, přisypeme k ní mletý mák a dodusíme ji. Náplň dochutíme kořením a necháme vychladnout.
  4. Těsto rozdělíme na větší kousky. Každý roztáhneme na placičku, naplníme a zabalíme. Buchtičky rozložíme do vymaštěného pekáčku, potřeme olejem, posypeme celým mákem a v troubě předehřáté na 180 °C upečeme dozlatova.

Počet porcí: 16 porcí
Doba přípravy: 90 minut

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