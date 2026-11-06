Řepánky nejsou zdravý dezert z červené řepy. Babičky je plnily něčím jiným

Co vlastně řepánky jsou
Na rozdíl od toho, co by název mohl napovídat, řepánky nejsou žádné zeleninové placičky ani salát. Jde o sladké pečené bochánky z kynutého těsta plněné dušenou cukrovou řepou s mákem.
Jak vznikly řepánky
Historie řepánků sahá do dob, kdy si lidé museli vystačit s tím, co jim darovala úrodná půda. Cukrová řepa a mák byly levné a snadno dostupné suroviny, které v chudších časech spolehlivě zasytily celé rodiny.
S rozvojem průmyslového cukrovarnictví a změnou stravovacích návyků se však na řepánky tak trochu zapomnělo. Výroba náplně je totiž poměrně pracná a vyžaduje čas. Řepu je nutné dlouze dusit, aby získala správnou strukturu i karamelový podtón.
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Recept Řepánky
Na těsto
- 20 g droždí
- 50 g cukru
- 500 g hladké mouky
- 250 ml mléka
- 1 špetka soli
- 1 ks vejce
- 80 g másla
- olej na pekáček a potření řepánků
- 1 lžíce máku na posypání
Na náplň
- 1 ks cukrové řepy
- 80 g mletého máku
- na špičku nože mletého hřebíčku
- na špičku nože skořice
- Z rozdrobeného droždí, lžičky cukru, 2 lžic mouky a trochy vlažného mléka připravíme kvásek a necháme ho vzejít.
- Zbylou mouku prosijeme a přidáme k ní sůl, cukr, vejce, kvásek a zchladlé rozpuštěné máslo. Po částech přilijeme zbylé mléko a zaděláme těsto, které necháme vykynout.
- Řepu oloupeme a nahrubo nastrouháme do kastrolu. Podlijeme ji trochou vody a zvolna ji necháme dusit. Když je téměř měkká, přisypeme k ní mletý mák a dodusíme ji. Náplň dochutíme kořením a necháme vychladnout.
- Těsto rozdělíme na větší kousky. Každý roztáhneme na placičku, naplníme a zabalíme. Buchtičky rozložíme do vymaštěného pekáčku, potřeme olejem, posypeme celým mákem a v troubě předehřáté na 180 °C upečeme dozlatova.
Počet porcí: 16 porcí
Doba přípravy: 90 minut
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