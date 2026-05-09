Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rennie vás nezachrání. Pokud jíte tyto potraviny, může vás pálit žáha opakovaně

Petra Burgrová
  4:30
Pálení žáhy je nepříjemný pocit pálení za hrudní kostí, který vzniká, když se žaludeční kyseliny vracejí zpět do jícnu. Tento stav, odborně nazývaný gastroezofageální refluxní choroba, trápí mnoho lidí a často souvisí s nevhodnou stravou, stresem nebo životním stylem.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Obsah

Kde přesně pálí žáha

Pálení žáhy se projevuje jako nepříjemné pálení nebo tlak za hrudní kostí (uprostřed hrudníku). Často může vystřelovat směrem nahoru do krku nebo až do úst. Někdy je doprovázené kyselou nebo hořkou chutí.

6 tipů, jak si ulevit od pálení žáhy

  1. Jezte menší porce a vyhněte se přejídání.
  2. Nelehejte si hned po jídle, ale počkejte alespoň dvě až tři hodiny.
  3. Někdo sáhne po jedlé sodě, ta ale neutralizuje žaludeční kyselinu jen krátkodobě.
  4. Úlevu může přinést spánek s mírně zvednutou horní částí těla.
  5. Pomoci může také nošení volnějšího oblečení v oblasti břicha.
  6. V případě potíží lze využít i volně prodejné léky, které snižují kyselost žaludku.

Večeříte příliš pozdě? Vědci prozradili ideální čas pro poslední jídlo dne

Při pálení žáhy si můžete od nepříjemných pocitů pomoci tabletami

Mléko na pálení žáhy

Jedno z nejčastějších „domácích“ řešení. Pravda je ale trochu složitější:

  • Krátkodobá úleva: Mléko může na chvíli zklidnit podrážděný jícen, protože neutralizuje kyseliny.
  • Dlouhodobý efekt: Obsah tuku a bílkovin však může stimulovat žaludek k další produkci kyseliny, což může pálení žáhy zhoršit.

Co dalšího pít, když pálí žáha

Při pálení žáhy je vhodné pít především čistou vodu nebo jemné bylinkové čaje, například heřmánkový. Naopak nevhodné jsou alkohol, káva, sycené nápoje a citrusové džusy, které mohou potíže zhoršit.

Konec převalování v posteli: Tahle bylinková směs vás uspí a srovná vám trávení

Bylinkový čaj

Co se nesmí jíst při pálení žáhy

Při pálení žáhy je důležité vyhýbat se potravinám, které zvyšují tvorbu žaludeční kyseliny nebo dráždí jícen. Patří sem zejména:

Nevhodný je také fast food. Při pálení žáhy se vyhýbejte také čerstvému, kynutému a bílému pečivu, které dráždí žaludek. Je však dobré sledovat vlastní reakce, protože spouštěče se mohou u každého lišit.

Léto bez celulitidy: 7 potravin, které vám pomohou v boji proti pomerančové kůži
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ranní espresso nalačno má háček. Vědci popsali, co dělá s kortizolem i cukrem

Ještě než si dopřejete svůj ranní šálek kávy, vyčistěte prvně pleť.

Pro miliony lidí je káva ráno nalačno neodmyslitelným startem dne. Často ale slýcháme varování: „Zničíš si žaludek!“ nebo „Koleduješ si o vředy!“. Věda však nabízí mnohem pestřejší obrázek. Zatímco...

Recept, který se dědí po generace: Jak na pravé plesňáky, o kterých se v kuchařkách nepíše

Lokše s mákem a švestkovými povidly

Na Slovácku i v širokém okolí mají pro jednu z nejlepších dobrot z brambor mnoho jmen. Někde jim říkají plesňáky, jinde přesňáky, laty, patenty nebo prostě lokše. Ať už je název jakýkoli, jde o...

Nenechte jaro uniknout! Začněte sbírat bylinky a vytvořte si domácí sirup plný chutí

Domácí sirup.

Jaro je tu! Schovejte si ho na později: Vyrobte si domácí sirup z toho, co rozkvetlá příroda nabízí. Síla, chuť a vůně jara v tekuté podobě. Ideální na domácí limonádu, jako lék i do dezertů či...

Obyčejné koření z kuchyně pomáhá trávení víc než pilulky. Stačí špetka denně

Blíženci 21. 5. – 21. 6.: Na všech cestách, na něž je váš život opravdu bohatý,...

Koření neslouží jen k ochucení pokrmu. Některá semena, plody nebo části oddenku přímo ovlivňují trávení. Jaké koření prospívá žaludku, chrání před vředy, pomáhá od plynatosti nebo zmírňuje křeče? V...

5 bleskových večeří do 20 minut, které zachrání každý večer. A nebojte, vajíčka to nejsou

Co dneska uvařit k večeři? Hlavně, aby to bylo rychlé a dobré.

Nevíte, co rychle k večeři, a nechce se vám zase objednávat čínu? Těchto 5 receptů zvládnete do 20 minut z běžných surovin, které máte doma ve spíži.

Neupejpejte se! Šneci na talíři jsou v Čechách tradice starší než knedlíky

Šneci jsou delikatesa. Navíc zdravá.

Chce se vám říct: „Ať si to ve Francii jí, tady jsme v Čechách!“? Nenechte se mýlit. Jsme totiž šnečí velmoc. Šneci se u nás chovají na farmách, vyvážejí se a někdy končí i na českých stolech. Aby...

9. května 2026  5:20

Rennie vás nezachrání. Pokud jíte tyto potraviny, může vás pálit žáha opakovaně

Ilustrační fotografie

Pálení žáhy je nepříjemný pocit pálení za hrudní kostí, který vzniká, když se žaludeční kyseliny vracejí zpět do jícnu. Tento stav, odborně nazývaný gastroezofageální refluxní choroba, trápí mnoho...

9. května 2026  4:30

Grilované kuře může být nebezpečné. Stačí jedna běžná chyba při přípravě

Grilované kuře se zelným salátem

Kuřecí maso patří k nejoblíbenějším surovinám na českých grilech. Je dostupné, relativně levné a mnoho lidí má pocit, že jeho příprava je jednoduchá. Právě drůbež ale zároveň patří mezi časté zdroje...

9. května 2026

Kefírová bublanina s rebarborou: Vláčný moučník se špaldovou moukou a drobenkou

Kefírová bublanina s drobenkou s ovocem
Recept

Střední

75 min

Dopřejte si tradiční pečení v modernějším kabátě, kde hlavní roli hraje kefír a špaldová mouka....

Chilli burger z grilu: Šťavnaté hovězí s pikantním dresinkem a křupavou slaninou

Chilli burger na grilu
Recept

Lehké

40 min

Připravte si domácí burger, který vyniká svou přímočarou chutí a poctivým ohněm z chilli. Základem...

Fit proteinové lívance: Nadýchaná snídaně z tvarohu plná energie

Fit lívance
Recept

Lehké

30 min

Dopřejte si sladké ráno bez výčitek díky lívancům, které vsází na vysoký obsah bílkovin a minimum...

Marketingový trik jménem jogurt řeckého typu. Nechali jste se taky napálit?

řecký jogurt

Patří mezi stálice zdravého jídelníčku, ale ne každý kelímek je skutečně to, co slibuje. Vysvětlíme, jak poznat pravý řecký jogurt a proč si dát pozor na jogurt řeckého typu.

8. května 2026

Jezte špargl, asparagus, prostě chřest. Jeho sezona je dlouhá, ale není nekonečná

Chřest může být zelený, bílý či fialový, což ovlivňuje místo pěstování i...

Patří mezi největší jarní lahůdky. Jeho sezona není dlouhá, proto je třeba z ní vytřískat co nejvíc. Jezte špargl, asparagus, prostě chřest. Ten český je nejlepší.

8. května 2026  4:20

Víkendové pečení se SweetBurg: Nechte pravítko v šuplíku, takhle složíte střechu bez měření a nervů

Bebe střecha s banánem

Dezert střecha patří mezi ty sladkosti, které si většina z nás pamatuje z dětství. Jednoduchý, nepečený zákusek, který kombinuje sušenky, krém a banán, si získal oblibu díky své nenáročnosti a skvělé...

8. května 2026

Krůtí nudličky na víně: Krémová omáčka se žampiony a parmazánem

Těstoviny s krůtím masem a žampiony
Recept

Střední

45 min

Vychutnejte si dokonalou souhru jemného krůtího masa a aromatických bylinek, které doplňuje bohatá...

Zapékané masové topinky a svěží šopský salát: Recept na sytou večeři

Šopský salát a topinky s mletým masem
Recept

Lehké

25 min

Tato kombinace spojuje to nejlepší ze dvou světů – křupavé, dozlatova vypečené topinky s pikantní...

Jogurtové palačinky: Jemný dezert s voňavým tvarohem a křupavými mandlemi

Palačinky s tvarohem a ovocem
Recept

Lehké

30 min

Vychutnejte si palačinky v odlehčené verzi, kde jogurt v těstě zajistí neobyčejnou vláčnost a...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.