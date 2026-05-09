Rennie vás nezachrání. Pokud jíte tyto potraviny, může vás pálit žáha opakovaně

Kde přesně pálí žáha
Pálení žáhy se projevuje jako nepříjemné pálení nebo tlak za hrudní kostí (uprostřed hrudníku). Často může vystřelovat směrem nahoru do krku nebo až do úst. Někdy je doprovázené kyselou nebo hořkou chutí.
6 tipů, jak si ulevit od pálení žáhy
- Jezte menší porce a vyhněte se přejídání.
- Nelehejte si hned po jídle, ale počkejte alespoň dvě až tři hodiny.
- Někdo sáhne po jedlé sodě, ta ale neutralizuje žaludeční kyselinu jen krátkodobě.
- Úlevu může přinést spánek s mírně zvednutou horní částí těla.
- Pomoci může také nošení volnějšího oblečení v oblasti břicha.
- V případě potíží lze využít i volně prodejné léky, které snižují kyselost žaludku.
Mléko na pálení žáhy
Jedno z nejčastějších „domácích“ řešení. Pravda je ale trochu složitější:
- Krátkodobá úleva: Mléko může na chvíli zklidnit podrážděný jícen, protože neutralizuje kyseliny.
- Dlouhodobý efekt: Obsah tuku a bílkovin však může stimulovat žaludek k další produkci kyseliny, což může pálení žáhy zhoršit.
Co dalšího pít, když pálí žáha
Při pálení žáhy je vhodné pít především čistou vodu nebo jemné bylinkové čaje, například heřmánkový. Naopak nevhodné jsou alkohol, káva, sycené nápoje a citrusové džusy, které mohou potíže zhoršit.
Co se nesmí jíst při pálení žáhy
Při pálení žáhy je důležité vyhýbat se potravinám, které zvyšují tvorbu žaludeční kyseliny nebo dráždí jícen. Patří sem zejména:
Nevhodný je také fast food. Při pálení žáhy se vyhýbejte také čerstvému, kynutému a bílému pečivu, které dráždí žaludek. Je však dobré sledovat vlastní reakce, protože spouštěče se mohou u každého lišit.
