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Remoska, nebo horkovzdušná fritéza?
|Remosku zvolte, pokud…
|Horkovzdušnou fritézu zvolte, pokud…
|chcete péct kuře, buchty, chléb a zapékaná jídla
|připravujete hlavně hranolky, zeleninu a menší kusy masa
|dáváte přednost šťavnatějším pokrmům
|chcete rychle opečený a křupavý povrch
|potřebujete připravit celý oběd v jedné nádobě
|obvykle vaříte jednu až několik menších porcí
|oceníte jednoduchou konstrukci
|chcete regulaci teploty, časovač a programy
|hledáte náhradu menší trouby
|často ohříváte pizzu, pečivo nebo smažená jídla
Univerzální vítěz neexistuje. Horkovzdušná fritéza je rychlý specialista na opékání, zatímco remoska lépe zastoupí menší troubu a zvládne celý oběd, pečivo i moučníky.
Do malé kuchyně není nutné pořizovat oba přístroje. Rozhoduje, zda častěji připravujete křupavé přílohy a malé porce, nebo kuře, buchtu a jídla z jedné nádoby.
Remoska ohřívá pokrm převážně shora. Topné těleso je zabudované v pečicím víku a teplo se dále šíří přirozeným prouděním vzduchu a vedením přes nádobu i samotné jídlo.
Horkovzdušná fritéza naproti tomu využívá ventilátor, který žene rozpálený vzduch vysokou rychlostí kolem surovin. Ty bývají uložené v děrovaném koši, aby se k nim vzduch dostal také zespodu. Povrch jídla se díky tomu rychle vysušuje a opéká.
Zjednodušeně řečeno: Remoska se chová jako malá trouba s horním ohřevem, horkovzdušná fritéza jako velmi kompaktní horkovzdušná trouba.
Co všechno se dá uvařit v remosce?
Jak dlouho se peče kuře v remosce?
Remoska se hodí na maso, celé kuře, ryby, brambory, zeleninu, nákypy, buchty nebo chléb. Zvládne také zapékané těstoviny, lasagne, sekanou a jídla se šťávou. V jedné nádobě lze připravit maso společně s přílohou, takže může zastat celý oběd.
Pečení je pozvolnější než v horkovzdušné fritéze a pokrmy se tolik nevysušují. Výhodou je také souvislá plocha nádoby, na kterou se vejde například celé kuře nebo moučník.
Základní modely však zpravidla nemají časovač ani regulaci teploty. Dobu pečení si proto musí kuchař hlídat. Protože teplo přichází především shora, příliš vysoký moučník nebo kus masa se může u víka opékat rychleji, než se prohřeje uvnitř.
Remoska vznikla v roce 1953
První prototyp Remosky vytvořil podle materiálu Úřadu průmyslového vlastnictví v roce 1953 elektrotechnik Oldřich Homuta.
Na vývoji se podíleli také Jindřich Uher a Antonín Tyburec. Přístroj proto původně nesl označení HUT, složené z počátečních písmen jejich příjmení.
Pozdější název Remoska byl odvozen od podniku REMOS, jehož zkratka znamenala „Revize, Elektro, Montáže, Opravy, Servis“. Sériová výroba pečicí mísy začala v roce 1957 a ochranná známka Remoska byla zapsána v roce 1964.
Základní princip českého vynálezu se za více než sedm desetiletí výrazně nezměnil. Topné těleso zůstává ve víku a spotřebič se obejde bez ventilátoru i složitého elektronického řízení.
Která remoska je nejlepší?
Jaký je rozdíl mezi Pečenkou a Remoskou?
Remoska a Pečenka od značky ETA jsou konkurenční elektrické pečicí nádoby fungující na podobném principu. Obě mají topné těleso ve víku, liší se však tvarem, objemem, materiály a technickými parametry konkrétních modelů.
Pro Remosku je typická kulatá nádoba, zatímco Pečenka je hranatá. Pečenka tedy není obecné označení elektrické pečicí mísy, ale název výrobku značky ETA.
Výběr závisí především na počtu strávníků. Pro jednotlivce nebo dvojici zpravidla stačí dvoulitrová remoska, rodina lépe využije čtyřlitrovou variantu. Větší nádobu je vhodné zvolit také tehdy, pokud v ní chcete péct celé kuře.
Remoska Prima je určená především k běžnému pečení. Dua má nerezovou nádobu, kterou lze používat také na varné desce. Tria nabízí několik poklic a vedle pečení umožňuje vaření a dušení. Univerzálně nejlepší model tedy neexistuje – rozhodují potřebná velikost, materiál nádoby a požadované způsoby přípravy.
Co všechno jde dělat v horkovzdušné fritéze?
Horkovzdušná fritéza vyniká při přípravě hranolků, kroket, kuřecích křídel, obalovaných polotovarů, zeleniny, ryb a menších kusů masa. Dobře poslouží také k rozpékání pečiva nebo ohřívání pizzy a smažených jídel, kterým vrátí křupavější povrch než mikrovlnná trouba.
V nádobě či formě vhodné do trouby lze připravovat také muffiny, menší koláče nebo zapékané pokrmy. Fritéza obvykle nabízí regulaci teploty, časovač a automatické programy. Příprava bývá rychlá a většinou nevyžaduje dlouhé předehřívání.
Co nesmí do horkovzdušné fritézy?
Fritéza a fritovací hrnec nejsou totéž
Přímo do děrovaného koše nepatří tekutá jídla, omáčky ani řídké těsto. Připravovat se mohou pouze v žáruvzdorné nádobě, která se do spotřebiče bezpečně vejde.
Pozor je třeba dát také na volně položený pečicí papír nebo lehké suroviny. Proud vzduchu je může zvednout k topnému tělesu. Do fritézy nepatří plastové nádoby ani nádobí, které není určené pro vysoké teploty. Konkrétní omezení je vždy nutné ověřit v návodu daného modelu.
Jaké jsou nevýhody horkovzdušné fritézy?
Největším omezením bývá velikost koše. Aby vzduch mohl kolem surovin proudit, neměl by být přeplněný. Při přípravě jídla pro více lidí je proto někdy nutné péct v několika dávkách.
Intenzivní proudění vzduchu může některé potraviny vysušovat. Fritéza také zabírá místo na pracovní ploše, její ventilátor je slyšet a koš i prostor kolem topného tělesa vyžadují pravidelné čištění.
Jaká je nejlepší horkovzdušná fritéza?
Pro jednoho až dva lidi obvykle stačí nádoba o objemu přibližně tři až čtyři litry, rodina využije spíše alespoň pětilitrový model. Dvoukošová fritéza umožní připravovat maso a přílohu současně při rozdílné teplotě nebo po různě dlouhou dobu.
Vedle objemu je důležitá využitelná plocha koše, snadné čištění a možnost ručně nastavit teplotu a čas. Vysoký počet automatických programů nemusí být rozhodující, protože většinou pouze přednastavují dobu a teplotu přípravy.
Který spotřebič má nižší spotřebu?
|Spotřebič
|Obvyklý příkon
|Co rozhoduje
|Remoska
|400 až 610 W
|Nižší příkon, ale delší pečení
|Horkovzdušná fritéza
|přibližně 1 300 až 2 000 W
|Vyšší příkon, ale kratší příprava
Jeden spotřebič proto není úspornější za všech okolností. Záleží na množství jídla a době provozu. Při přípravě několika porcí však oba zpravidla spotřebují méně elektřiny než klasická trouba, protože ohřívají výrazně menší prostor.