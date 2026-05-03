5 bleskových večeří do 20 minut, které zachrání každý večer. A nebojte, vajíčka to nejsou

Co vařit, když nestíháte
Rychlá večeře do 20 minut stojí na pár osvědčených základech: těstoviny, rýže, vejce, luštěniny nebo kvalitní konzervy. Tyhle suroviny máte obvykle doma, nevyžadují složitou přípravu a jsou hotové za pár minut. Stačí přidat nějaké koření, bylinky, sýr a máte plnohodnotné jídlo bez zbytečné námahy.
Pomáhá i správná technika. Pánev nebo wok zvládnou většinu jídel na jedné plotýnce, horkovzdušná fritéza urychlí pečení a rýžovar pracuje prakticky sám. Můžete tak vařit paralelně.
Objednat jídlo je sice nejsnazší řešení, ale domácí večeře vyjde levněji, víte přesně, co jíte, a často ji zvládnete rychleji, než by k vám dorazil kurýr.
