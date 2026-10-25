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Recepty na pizzu chtějí italskou mouku 00. Obstojí místo ní obyčejná hladká?

Natálie Brabcová
  4:00

Na domácí pizzu nemusíte vždy kupovat speciální italskou mouku typu 00. Často si vystačíte s obyčejnou hladkou, záleží ale na délce kynutí těsta. | foto: Canva

Nemáte doma italskou mouku typu 00, ale chcete upéct pizzu? Ve většině receptů ji bez problémů nahradí obyčejná hladká pšeničná mouka. Rozdíl se může projevit hlavně při dlouhém kynutí. Kdy tedy záleží na množství bílkovin a kdy si vystačíte s tím, co máte doma?

Obsah

Mouka 00, nebo obyčejná hladká? Záleží na tom, co pečete

V receptu na domácí pizzu se píše o italské mouce typu 00, ale vy máte doma jen obyčejnou hladkou? Do obchodu kvůli tomu spěchat nemusíte. Ve většině domácích receptů ji totiž můžete bez problémů nahradit běžnou hladkou pšeničnou moukou, a to ve stejném množství.

Platí to především pro pizzu, jejíž těsto kyne několik hodin, ale také pro domácí těstoviny nebo řadu koláčů. Výsledek sice nemusí být úplně stejný, ve většině případů ale rozdíl téměř nepoznáte.

Na výběru mouky záleží víc, pokud chcete nechat těsto na pizzu kynout v lednici 24 až 48 hodin. Tehdy je důležité, aby byla mouka dostatečně silná a těsto si i po dlouhém kynutí zachovalo pružnost a dobře drželo tvar.

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Co znamená mouka typu 00 a čím se liší od hladké?

Číslo 00 může na první pohled vypadat jako označení zvlášť jemné nebo kvalitnější mouky. Ve skutečnosti jde o součást italského systému třídění pšeničných mouk, který není totožný s českým označováním.

Italské dobroty z obyčejné hladké mouky

Mouka typu 00 může obsahovat nejvýše 0,55 procenta minerálních látek, kterým se odborně říká popel, a musí mít alespoň devět procent bílkovin v sušině. Samotné označení 00 ale neznamená, že mouka obsahuje více bílkovin nebo že je vhodnější na dlouho kynuté těsto.

Popel v mouce?

Popel v mouce rozhodně neznamená, že by do ní někdo přidával něco spáleného. Jde o odborné označení minerálních látek, které zůstanou po laboratorním spálení vzorku mouky. Jejich množství napovídá, jak moc bylo obilné zrno vymleté.

Čím více obalových vrstev obilného zrna se do mouky dostane, tím více minerálních látek obvykle obsahuje. Naopak světlá mouka, která pochází převážně z vnitřní části zrna, jich mívá méně. Právě podle jejich množství se v Itálii rozlišují jednotlivé typy mouky.

Jak se liší italské typy pšeničné mouky
Typ moukyMaximální obsah popela v sušiněMinimální obsah bílkovin v sušině
000,55 %9 %
00,65 %11 %
10,80 %12 %
20,95 %12 %

Dvě nuly tedy nejsou zárukou mimořádně jemného mletí ani silného lepku. Především označují kategorii mouky s nízkým přípustným obsahem minerálních látek.

Hladká mouka má překvapivě blízko k italské 00

Česká hladká mouka má k italské 00 blíž, než by se mohlo zdát. U světlé hladké mouky je totiž povolený obsah minerálních látek nejvýše 0,60 procenta, což je hodnota mezi italskými typy 00 a 0. To ale ještě neznamená, že mají všechny tyto mouky stejné vlastnosti a při pečení se budou chovat stejně.

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V Česku totiž mouky rozlišujeme také podle hrubosti mletí. Hladká mouka má jemnější strukturu, zatímco polohrubá a hrubá obsahují větší částice.

Zajímavé je, že pro polohrubou a hrubou mouku stanovují české předpisy dokonce nižší maximální obsah minerálních látek než pro hladkou světlou. Hladká mouka proto nemusí být automaticky bělejší nebo více vymletá. Hlavní rozdíl mezi těmito druhy mouky spočívá v jemnosti mletí.

Jak česká vyhláška rozlišuje mouky
Druh moukyMaximální obsah minerálních látekJemnost mletí
Hladká světlá0,60 %Jemně mletá
Hladká polosvětlá0,75 %Jemně mletá
Hladká chlebová1,15 %Jemně mletá
Polohrubá0,50 %O něco hruběji mletá
Hrubá0,50 %Nejhruběji mletá z uvedených druhů

České hladké mouky mohou mít stejně bílkovin jako pizzová 00

A tady přichází možná nejzajímavější zjištění. Pokud si myslíte, že dražší italská mouka typu 00 musí mít automaticky více bílkovin než obyčejná česká hladká mouka, údaje na etiketách ukazují něco jiného.

Porovnali jsme osm pšeničných mouk nabízených v českých e-shopech. Záměrně jsme zahrnuli běžné hladké mouky, výrobky určené na pizzu i dvě specializované varianty, abychom ukázali rozdíly mezi nimi.

Kolik bílkovin obsahují české hladké mouky a italské mouky 00
VýrobekBílkoviny na 100 gUrčení
České hladké mouky
PROBIO BIO pšeničná bílá hladká11,9 gBěžné pečení
Mlynářova mouka pšeničná hladká12 gBěžné pečení
Pernerka pšeničná hladká12,5 gBěžné pečení
Pernerka pšeničná hladká extra silná14 gDlouho kynutá těsta
Italské mouky typu 00
Caputo Pasticceria 0011 gSladké a křehké pečivo
Caputo Classica 0011,5 gPizza, těstoviny a pečivo
Le 5 Stagioni 00 Napoletana12 gNeapolská pizza
Caputo Pizzeria 0012,5 gPizza, i s dlouhým kynutím

Výsledek je překvapivý. Běžné české hladké mouky v našem srovnání obsahují 11,9 až 12,5 gramu bílkovin na 100 gramů, tedy podobné množství jako italské mouky typu 00 určené na pizzu. Česká extra silná mouka Pernerka má dokonce 14 gramů bílkovin, což je více než u všech porovnávaných italských výrobků.

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Znamená to, že česká hladká mouka je na pizzu lepší? Ne nutně. Množství bílkovin totiž samo o sobě neurčuje sílu lepku ani to, jak se bude těsto při kynutí chovat. Tabulka ale ukazuje, že kvůli vyššímu obsahu bílkovin nemusíte automaticky sahat po italské mouce 00. I mezi českými hladkými moukami najdete varianty vhodné na přípravu pizzy.

Proč nestačí sledovat jen množství bílkovin

Vyšší obsah bílkovin může být při výběru mouky dobrým vodítkem, ale sám o sobě nezaručuje, že bude těsto na pizzu lepší. Záleží totiž také na tom, jak kvalitní lepek se z mouky vytvoří.

Inspirace: Domácí pizza z hladké mouky

Když mouku smícháte s vodou a těsto propracujete, začne vznikat lepková síť. Ta pomáhá těstu držet pohromadě, dodává mu pružnost a zachycuje bublinky plynu, které vznikají během kynutí.

Dvě mouky se stejným množstvím bílkovin proto mohou vytvořit úplně jiné těsto. Jedno bude pružné a půjde snadno roztahovat, druhé se může více trhat nebo hůře držet tvar.

Pekaři proto sledují také takzvanou sílu mouky, která se označuje písmenem W. Zjišťuje se laboratorním testem a zjednodušeně řečeno ukazuje, jak velkou sílu těsto vydrží. Čím vyšší hodnota W, tím silnější mouka zpravidla je. Například italská mouka Caputo Pizzeria 00 má podle výrobce hodnotu W mezi 260 a 280.

Na obalech běžných českých mouk ale tento údaj většinou nenajdete. Pokud tedy chcete připravit pizzu s dlouhým kynutím, vybírejte raději mouku, kterou výrobce přímo doporučuje na takový typ těsta. Samotné množství bílkovin vám totiž všechno neprozradí.

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Jak vybrat mouku na pizzu podle délky kynutí?

Ne každá pizza potřebuje speciální mouku. Pokud připravujete těsto, které kyne jen několik hodin, většinou si vystačíte s obyčejnou hladkou. U delšího kynutí už ale záleží na tom, jak dobře mouka dokáže udržet těsto pružné a pevné.

Název tabulky: Která mouka se hodí na různé druhy pizzy
Co připravujeteJakou mouku zvolit
Domácí pizzu s kynutím několik hodinBěžnou hladkou pšeničnou mouku
Pizzu podle receptu s moukou 00, kterou nemáteHladkou pšeničnou mouku, případně upravit množství vody
Pizzu s kynutím přes nocHladkou mouku vhodnou na kynutá těsta, ideálně s doporučením výrobce
Pizzu s kynutím 24–48 hodinSilnější mouku doporučenou pro dlouhé kynutí
Neapolskou pizzu podle přesného receptuMouku odpovídající požadavkům receptu, nejen označení 00

Domácí margherita

Recept Domácí pizza Margherita z hladké mouky

  • 500 g hladké mouky
  • 10 g čerstvého droždí
  • 2 lžíce olivového oleje
  • 300 ml vody
  • sůl
  • 1 špetka třtinového cukru
  • 200 ml sterilovaných rajčat
  • mletý černý pepř
  • 1 snítka čerstvého oregana
  • 200 g mozzarelly
  • 1 rajče
  • 1 snítka čerstvé bazalky
  1. V míse smícháme mouku, rozdrobené droždí, olivový olej, vlažnou vodu, špetku soli a cukru. Vypracujeme hladké a vláčné těsto, které necháme přibližně 45 minut kynout. Poté ho ještě krátce propracujeme, zakryjeme fólií a uložíme do lednice, nejlépe přes noc.
  2. Sterilovaná rajčata smícháme se solí, pepřem a čerstvým oreganem. Vše rozmixujeme dohladka.
  3. Odleželé těsto rozválíme na pomoučněném vále a rukama vytvarujeme kulatý plát. Potřeme ho rajčatovou omáčkou, poklademe plátky mozzarelly a čerstvého rajčete. Pečeme v troubě předehřáté na 240 °C přibližně 10 až 15 minut, dokud okraje nezezlátnou. Hotovou pizzu posypeme čerstvou bazalkou a podáváme.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 25 minut bez kynutí a odležení těsta

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