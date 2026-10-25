Mouka 00, nebo obyčejná hladká? Záleží na tom, co pečete
V receptu na domácí pizzu se píše o italské mouce typu 00, ale vy máte doma jen obyčejnou hladkou? Do obchodu kvůli tomu spěchat nemusíte. Ve většině domácích receptů ji totiž můžete bez problémů nahradit běžnou hladkou pšeničnou moukou, a to ve stejném množství.
Platí to především pro pizzu, jejíž těsto kyne několik hodin, ale také pro domácí těstoviny nebo řadu koláčů. Výsledek sice nemusí být úplně stejný, ve většině případů ale rozdíl téměř nepoznáte.
Na výběru mouky záleží víc, pokud chcete nechat těsto na pizzu kynout v lednici 24 až 48 hodin. Tehdy je důležité, aby byla mouka dostatečně silná a těsto si i po dlouhém kynutí zachovalo pružnost a dobře drželo tvar.
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Co znamená mouka typu 00 a čím se liší od hladké?
Číslo 00 může na první pohled vypadat jako označení zvlášť jemné nebo kvalitnější mouky. Ve skutečnosti jde o součást italského systému třídění pšeničných mouk, který není totožný s českým označováním.
Italské dobroty z obyčejné hladké mouky
Mouka typu 00 může obsahovat nejvýše 0,55 procenta minerálních látek, kterým se odborně říká popel, a musí mít alespoň devět procent bílkovin v sušině. Samotné označení 00 ale neznamená, že mouka obsahuje více bílkovin nebo že je vhodnější na dlouho kynuté těsto.
Popel v mouce?
Popel v mouce rozhodně neznamená, že by do ní někdo přidával něco spáleného. Jde o odborné označení minerálních látek, které zůstanou po laboratorním spálení vzorku mouky. Jejich množství napovídá, jak moc bylo obilné zrno vymleté.
Čím více obalových vrstev obilného zrna se do mouky dostane, tím více minerálních látek obvykle obsahuje. Naopak světlá mouka, která pochází převážně z vnitřní části zrna, jich mívá méně. Právě podle jejich množství se v Itálii rozlišují jednotlivé typy mouky.
|Typ mouky
|Maximální obsah popela v sušině
|Minimální obsah bílkovin v sušině
|00
|0,55 %
|9 %
|0
|0,65 %
|11 %
|1
|0,80 %
|12 %
|2
|0,95 %
|12 %
Dvě nuly tedy nejsou zárukou mimořádně jemného mletí ani silného lepku. Především označují kategorii mouky s nízkým přípustným obsahem minerálních látek.
Hladká mouka má překvapivě blízko k italské 00
Česká hladká mouka má k italské 00 blíž, než by se mohlo zdát. U světlé hladké mouky je totiž povolený obsah minerálních látek nejvýše 0,60 procenta, což je hodnota mezi italskými typy 00 a 0. To ale ještě neznamená, že mají všechny tyto mouky stejné vlastnosti a při pečení se budou chovat stejně.
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V Česku totiž mouky rozlišujeme také podle hrubosti mletí. Hladká mouka má jemnější strukturu, zatímco polohrubá a hrubá obsahují větší částice.
Zajímavé je, že pro polohrubou a hrubou mouku stanovují české předpisy dokonce nižší maximální obsah minerálních látek než pro hladkou světlou. Hladká mouka proto nemusí být automaticky bělejší nebo více vymletá. Hlavní rozdíl mezi těmito druhy mouky spočívá v jemnosti mletí.
|Druh mouky
|Maximální obsah minerálních látek
|Jemnost mletí
|Hladká světlá
|0,60 %
|Jemně mletá
|Hladká polosvětlá
|0,75 %
|Jemně mletá
|Hladká chlebová
|1,15 %
|Jemně mletá
|Polohrubá
|0,50 %
|O něco hruběji mletá
|Hrubá
|0,50 %
|Nejhruběji mletá z uvedených druhů
České hladké mouky mohou mít stejně bílkovin jako pizzová 00
A tady přichází možná nejzajímavější zjištění. Pokud si myslíte, že dražší italská mouka typu 00 musí mít automaticky více bílkovin než obyčejná česká hladká mouka, údaje na etiketách ukazují něco jiného.
Porovnali jsme osm pšeničných mouk nabízených v českých e-shopech. Záměrně jsme zahrnuli běžné hladké mouky, výrobky určené na pizzu i dvě specializované varianty, abychom ukázali rozdíly mezi nimi.
|Výrobek
|Bílkoviny na 100 g
|Určení
|České hladké mouky
|PROBIO BIO pšeničná bílá hladká
|11,9 g
|Běžné pečení
|Mlynářova mouka pšeničná hladká
|12 g
|Běžné pečení
|Pernerka pšeničná hladká
|12,5 g
|Běžné pečení
|Pernerka pšeničná hladká extra silná
|14 g
|Dlouho kynutá těsta
|Italské mouky typu 00
|Caputo Pasticceria 00
|11 g
|Sladké a křehké pečivo
|Caputo Classica 00
|11,5 g
|Pizza, těstoviny a pečivo
|Le 5 Stagioni 00 Napoletana
|12 g
|Neapolská pizza
|Caputo Pizzeria 00
|12,5 g
|Pizza, i s dlouhým kynutím
Výsledek je překvapivý. Běžné české hladké mouky v našem srovnání obsahují 11,9 až 12,5 gramu bílkovin na 100 gramů, tedy podobné množství jako italské mouky typu 00 určené na pizzu. Česká extra silná mouka Pernerka má dokonce 14 gramů bílkovin, což je více než u všech porovnávaných italských výrobků.
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Znamená to, že česká hladká mouka je na pizzu lepší? Ne nutně. Množství bílkovin totiž samo o sobě neurčuje sílu lepku ani to, jak se bude těsto při kynutí chovat. Tabulka ale ukazuje, že kvůli vyššímu obsahu bílkovin nemusíte automaticky sahat po italské mouce 00. I mezi českými hladkými moukami najdete varianty vhodné na přípravu pizzy.
Proč nestačí sledovat jen množství bílkovin
Vyšší obsah bílkovin může být při výběru mouky dobrým vodítkem, ale sám o sobě nezaručuje, že bude těsto na pizzu lepší. Záleží totiž také na tom, jak kvalitní lepek se z mouky vytvoří.
Inspirace: Domácí pizza z hladké mouky
Když mouku smícháte s vodou a těsto propracujete, začne vznikat lepková síť. Ta pomáhá těstu držet pohromadě, dodává mu pružnost a zachycuje bublinky plynu, které vznikají během kynutí.
Dvě mouky se stejným množstvím bílkovin proto mohou vytvořit úplně jiné těsto. Jedno bude pružné a půjde snadno roztahovat, druhé se může více trhat nebo hůře držet tvar.
Pekaři proto sledují také takzvanou sílu mouky, která se označuje písmenem W. Zjišťuje se laboratorním testem a zjednodušeně řečeno ukazuje, jak velkou sílu těsto vydrží. Čím vyšší hodnota W, tím silnější mouka zpravidla je. Například italská mouka Caputo Pizzeria 00 má podle výrobce hodnotu W mezi 260 a 280.
Na obalech běžných českých mouk ale tento údaj většinou nenajdete. Pokud tedy chcete připravit pizzu s dlouhým kynutím, vybírejte raději mouku, kterou výrobce přímo doporučuje na takový typ těsta. Samotné množství bílkovin vám totiž všechno neprozradí.
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Jak vybrat mouku na pizzu podle délky kynutí?
Ne každá pizza potřebuje speciální mouku. Pokud připravujete těsto, které kyne jen několik hodin, většinou si vystačíte s obyčejnou hladkou. U delšího kynutí už ale záleží na tom, jak dobře mouka dokáže udržet těsto pružné a pevné.
|Co připravujete
|Jakou mouku zvolit
|Domácí pizzu s kynutím několik hodin
|Běžnou hladkou pšeničnou mouku
|Pizzu podle receptu s moukou 00, kterou nemáte
|Hladkou pšeničnou mouku, případně upravit množství vody
|Pizzu s kynutím přes noc
|Hladkou mouku vhodnou na kynutá těsta, ideálně s doporučením výrobce
|Pizzu s kynutím 24–48 hodin
|Silnější mouku doporučenou pro dlouhé kynutí
|Neapolskou pizzu podle přesného receptu
|Mouku odpovídající požadavkům receptu, nejen označení 00
Recept Domácí pizza Margherita z hladké mouky
- 500 g hladké mouky
- 10 g čerstvého droždí
- 2 lžíce olivového oleje
- 300 ml vody
- sůl
- 1 špetka třtinového cukru
- 200 ml sterilovaných rajčat
- mletý černý pepř
- 1 snítka čerstvého oregana
- 200 g mozzarelly
- 1 rajče
- 1 snítka čerstvé bazalky
- V míse smícháme mouku, rozdrobené droždí, olivový olej, vlažnou vodu, špetku soli a cukru. Vypracujeme hladké a vláčné těsto, které necháme přibližně 45 minut kynout. Poté ho ještě krátce propracujeme, zakryjeme fólií a uložíme do lednice, nejlépe přes noc.
- Sterilovaná rajčata smícháme se solí, pepřem a čerstvým oreganem. Vše rozmixujeme dohladka.
- Odleželé těsto rozválíme na pomoučněném vále a rukama vytvarujeme kulatý plát. Potřeme ho rajčatovou omáčkou, poklademe plátky mozzarelly a čerstvého rajčete. Pečeme v troubě předehřáté na 240 °C přibližně 10 až 15 minut, dokud okraje nezezlátnou. Hotovou pizzu posypeme čerstvou bazalkou a podáváme.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 25 minut bez kynutí a odležení těsta