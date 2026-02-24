Recepty na dlouhověkost prababiček: Pohanka, kroupy a zelí jako základ

Tereza Hrabinová
  4:00
Když se mluví o dlouhověkosti, většině lidí se vybaví středomořská dieta nebo japonská Okinawa. Ale i čeští předci jedli způsobem, který měl k těmto modelům v lecčems blízko. Jejich kuchyně byla sezónní, úsporná a z velké části rostlinná.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Koncept tzv. modrých zón, oblastí světa s vysokým podílem stoletých obyvatel, spojuje několik společných znaků: převaha luštěnin, celozrnných obilovin, zeleniny, ořechů a jen omezené množství masa. Podobně vypadala i tradiční venkovská kuchyně ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století.

Vytvořte si vlastní modrou zónu. V čem nás mohou inspirovat k dlouhověkosti

Průměrnou délku života v minulosti výrazně zkreslovala vysoká úmrtnost malých dětí a časté infekce. Pokud ale člověk přežil první roky života a vyhnul se závažným nemocem, mohl se dožít poměrně vysokého věku srovnatelného s dnešním průměrem.

Jeho jídelníček přitom býval střídmý, pravidelný a založený na základních surovinách bez průmyslového zpracování. Nešlo o žádný wellness trend, spíš o nutnost. Dnes se ale ukazuje, že právě takový jídelníček může být jedním z pilířů zdravého stárnutí.

Z čeho se vařilo? Základ byl rostlinný

Tradiční česká kuchyně byla kaloricky vydatná, ale zároveň překvapivě racionální. Maso nebylo každodenní samozřejmostí, často se objevovalo jen o svátcích. Běžný jídelníček tvořily:

  • obiloviny (kroupy, žito, oves, jáhly),
  • brambory,
  • luštěniny (hrách, čočka, fazole),
  • kysané zelí a kořenová zelenina,
  • bylinky a plané rostliny,
  • ořechy.

Moderní výživové studie potvrzují, že vyšší podíl luštěnin a celozrnných obilovin je spojen s nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění a metabolického syndromu. Podobný vzorec stravování je dnes doporučován jako prevence civilizačních chorob.

Zapomenuté poklady české kuchyně

Pohanka

Pohanka je přirozeně bezlepková plodina, která se používá podobně jako obilí. Obsahuje rutin, látku, která pomáhá udržovat cévy pružné. Najdeme v ní také hořčík, důležitý pro nervový systém a zdravý krevní tlak. V minulosti se připravovala hlavně jako kaše nebo součást nákypů.

Kroupy a jáhly

Ječné kroupy patřily k základním surovinám venkovské kuchyně. Obsahují rozpustnou vlákninu, která pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a podporuje trávení. Jáhly, tedy loupané proso, jsou dobrým zdrojem železa a dalších minerálních látek.

Luštěniny

Hrách, čočka nebo fazole bývaly označovány jako „maso chudých“, protože dokázaly zasytit a dodat bílkoviny. Dnes víme, že pravidelná konzumace luštěnin souvisí s nižším rizikem srdečních onemocnění a pomáhá udržovat stabilní hladinu cukru v krvi. V kombinaci s obilovinami navíc poskytují plnohodnotné bílkoviny.

Síla zelí a kvašení

Kysané zelí nebylo jen obyčejnou přílohou. V zimních měsících představovalo důležitý zdroj vitamínu C, kdy čerstvá zelenina nebyla k dispozici. Přirozeným kvašením navíc vznikají prospěšné bakterie, které podporují zdraví střev.

Právě fermentované potraviny dnes znovu přitahují pozornost odborníků, protože mohou pozitivně ovlivňovat střevní mikrobiom – tedy soubor bakterií ve střevech, který souvisí s imunitou i celkovým zdravím.

Recepty inspirované tradicí

Houbový kuba

Houbový kuba

Recept

Střední

80 min
Pohanková polévka

Pohanková polévka

Recept

Střední

45 min
Čočková polévka ze tří druhů čočky

Čočková polévka

Recept

Střední

30 min
Kroupová polévka s pórkem

Kroupová polévka s pórkem

Recept

Lehké

50 min
Osmý díl čtvrté řady Peče celá země patřil čokoládě. Technická výzva s čokoládovým fondantem i kreativní výzva s čokoládovými dorty přinesly nečekaně vysokou úroveň i historický moment sezony.

