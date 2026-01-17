Lehčí kuchyně bez diet a extrémů
Na začátku roku je ideální sáhnout po sezónní kořenové zelenině, rybách, luštěninách nebo ořeších. Recepty s nimi jsou chutné, dostupné a zdravé. Ty, které jsem vybrala, jsou navíc vyvážené, obsahují bílkoviny, vlákninu i zdravé tuky a jejich příprava vám nezabere více než 30–40 minut. Většinu surovin navíc máte běžně doma a recepty lze snadno přizpůsobit vlastní chuti nebo tomu, co je momentálně dostupné.
Když je talíř vyvážený a jídlo připravené jednoduše, bez těžkých omáček, knedlíků a přemíry tuku, zasytí vás spolehlivě klidně i na několik hodin. Leden nemusí být o žádném omezování. Stačí se jen vrátit k normálnímu vaření – lehkému, zdravému a chutnému, které se dá snadno udržet po celý rok.