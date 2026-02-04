Proč jogurt nesmí chybět při grilování a jak z něj připravit polévku?

Ivana Vaňkátová
  4:00
Většina z nás ho vnímá jako rychlou snídani nebo svačinu do práce. Jenže bílý jogurt je v kuchyni nečekaným superhrdinou. Dokáže zjemnit pálivé pokrmy, vytvořit nejkřehčí maso na grilu a posloužit jako základ osvěžujících letních polévek.
Fotogalerie4

Jogurt | foto: Shutterstock

Proč byste ho měli mít v lednici víc než jen jeden kelímek a co všechno tato živá hmota vlastně dokáže?

Co je to jogurt a jaká kouzla se dějí v kelímku? Spoiler: Je to živé!

Jaké druhy jogurtů rozlišujeme?

  • Klasický bílý jogurt: Zraje přímo v kelímku nebo v tanku, má jemnou nakyslou chuť.
  • Řecký jogurt: Při výrobě se z něj odstraňuje syrovátka, čímž vzniká hustá konzistence a vysoký podíl bílkovin. Je ideální jako základ pro tradiční řecké tzatziki.
  • Skyr: Islandský poklad, který technicky patří mezi sýry, ale chuťově i použitím odpovídá velmi hustému jogurtu s minimem tuku.

Možná si říkáte, že jogurt je prostě jen mléko, které to v lednici už trochu přehnalo s čekáním. Ve skutečnosti je to ale výsledek precizně naplánované biologické operace. Aby se bílá tekutina mohla pyšnit titulem jogurt, musí v ní proběhnout řízená fermentace pod taktovkou ušlechtilých bakterií s krkolomnými jmény jako Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus.

Není to žádná náhoda. Celé to začíná zahřátím mléka, do kterého se pak tyto mikroskopické přátelské bakterie „zaočkují“. Následně se budoucí jogurt uloží do tepla kolem 40 °C, kde si bakterie v klidu odpracují to své a promění mléčný cukr na kyselinu mléčnou. Výsledkem je ta známá nakyslá chuť a pevná textura.

Ilustrační fotografie

Tip pro vás: Chcete mít nad kvalitou absolutní kontrolu? Vyzkoušejte si domácí jogurt. Je to jednodušší, než se zdá, a ten pocit, když z lednice vytáhnete vlastní „živou hmotu“, je k nezaplacení.

Proč ho zařadit do jídelníčku? Kromě toho, že vám to říkala babička…

Nalijme si čistého mléka: jogurt je v podstatě legální doping pro vaše vnitřnosti. Zatímco vy řešíte, jestli vám ladí ponožky k botám, vápník a fosfor z kelímku nenápadně pracují na tom, aby vaše kostra neprohrála souboj s gravitací dřív, než je nutné. Vitamíny skupiny B se zase starají o to, aby vaše nervová soustava nezkolabovala při pohledu na stav bankovního konta.

Ale to hlavní kouzlo? To jsou probiotika

Tělní mikrobiom je jako citlivý ekosystém, který občas potřebuje posily. Jogurt do tohoto světa vysílá armádu přátelských bakterií, které v břiše nastolí potřebný klid a vyprovodí nezvané hosty. Je to takový tichý diplomat, který vyjednává mír mezi vaším apetitem a vaším zažíváním. Právě tuhle rovnováhu pak oceníte v momentě, kdy si poctivě dopřejete u grilu – jogurt totiž zajistí, že se i po vydatnějším jídle budete cítit lehce, a ne jako po zápase v těžké váze.

Průměrné nutriční hodnoty (bílý jogurt, 3,5 % tuku) na 100 g
SložkaHodnota
Energetická hodnota260 kJ / 62 kcal
Bílkoviny3,5 g
Sacharidy4,5 g
Tuky3,5 g
Vápníkcca 120 mg
Ilustrační snímek

Jogurt v kuchyni: od grilovačky po nečekanou polévku

Pokud jogurt vytahujete z lednice jen v momentě, kdy vás honí mlsná nebo když se pokoušíte o zdravou snídani, přicházíte o to nejlepší. Bílý jogurt je totiž v kuchyni neuvěřitelný chameleon. V teplé i studené variantě dokáže věci, o kterých se majonéze ani nesní.

1. Tajná zbraň každého mistra grilu

Zapomeňte na agresivní octové marinády, které z masa udělají tuhou podrážku. Jogurtová marináda je ke krůtímu nebo kuřecímu masu laskavá. Kyselina mléčná sice maso nekompromisně zkřehčí, ale přitom v něm udrží veškerou šťávu.

Zkuste to v praxi: Naložte kuřecí paličky nebo vepřové řízečky do jogurtové lázně s bylinkami a česnekem. Výsledek bude tak jemný, že se o něj u stolu strhne bitva. A pokud chcete hosty opravdu ohromit, podávejte k masu jogurtový dresink s křenem.

Telecí kotlety zapečené s houbovým jogurtem

Telecí kotlety zapečené s houbovým jogurtem

Recept

Střední

45 min
Marinovaná kuřecí křídla v jogurtu

Marinovaná kuřecí křídla v jogurtu

Recept

Lehké

20 min

2. Polévka, která vás nenechá ve štychu

Jakmile venku teploměr útočí na třicítku, představa horkého vývaru vás nejspíš neláká. Tady nastupuje jogurt jako zachránce. Studené jogurtové polévky jsou bleskovou a osvěžující odpovědí na letní horka. Ale k chuti přijdou i uprostřed tuhé zimy.

Zeleninová polévka s jogurtem

Zeleninová polévka s jogurtem

Recept

Lehké

30 min
Marocká jogurtová polévka s citronem a mátou

Marocká jogurtová polévka s citronem a mátou

Recept

Lehké

30 min

Tipy z hrnce: Klasikou je bulharský tarator neboli jogurtová polévka s okurkou. Pokud máte chuť na exotiku, zkuste marockou variantu s citronem a mátou. A pro odvážné sladkomily je tu višňová polévka, která bourá předsudky o tom, co do talíře patří.

Jogurtová polévka s okurkou

Jogurtová polévka s okurkou

Recept

Střední

20 min
Višňová polévka s jogurtem

Višňová polévka s jogurtem

Recept

Střední

40 min

3. Pečení bez výčitek (skoro)

Jogurt je tajným agentem i v cukrářství. Dodá těstu vláčnost a nadýchanost, aniž byste do něj museli vyklopit kostku másla.

Sladká tečka: Klasická jogurtová bábovka s lehkým dotekem máty je sázka na jistotu. Pokud chcete něco víc „fancy“, sáhněte po meruňkovém chlebíčku nebo ohromte návštěvu elegantním jogurtovým dortem s jahodami.

Jogurtová bábovka s mátou

Jogurtová bábovka s mátou

Recept

Střední

70 min
Rybízové nanuky z jogurtu

Rybízové nanuky z jogurtu

Recept

Střední

30 min
Tortilla s jablky, řeckým jogurtem a ořechy podle Lucie Janatové

Tortilla s jablky, řeckým jogurtem a ořechy podle Lucie Janatové

Recept

Lehké

20 min

4. Jogurtové experimenty pro pokročilé

Pokud si myslíte, že vás už nic nepřekvapí, zkuste jogurt tam, kde byste ho nečekali. Slyšeli jste někdy o jogurtovém knedlíku ke guláši? Je to neuvěřitelně lehké a chutné řešení, perfektní i pro strávníky s intolerancí na lepek. A pro ty, kteří si rádi hrají, je tu možnost vyrobit si vlastní sýr Labne – stačí trocha trpělivosti a plátýnko.

Bezlepkový hovězí guláš s jogurtovým knedlíkem

Bezlepkový hovězí guláš s jogurtovým knedlíkem

Recept

Střední

120 min
Domácí jogurt

Na co si dát pozor, aby se jogurt „neurazil“?

Vaření s jogurtem má svá pravidla – je to totiž citlivá duše. Pokud ho bez varování vlijete do vařící omáčky, zažije tepelný šok, srazí se a v hrnci vám místo hladkého krému vzniknou nevzhledné hrudky. Chuti to sice vyloženě neublíží, ale estetický dojem bude zhruba na úrovni nepovedeného školního experimentu.

Jak na to s grácií? Použijte trik zvaný temperování. Jogurt nejdříve v misce rozmíchejte s trochou horké tekutiny z hrnce. Tím ho na vyšší teplotu připravíte v klidu a bez stresu. Teprve pak tuto „seznamovací“ směs vlijte ke zbytku pokrmu.

A zlatá rada na závěr: zapomeňte na nízkotučné varianty. V teplé kuchyni sáhněte po poctivém, tučnějším jogurtu. Tuk totiž funguje jako stabilizátor a zajistí, že vaše omáčka bude sametově hebká, i když se v kuchyni zrovna trochu zapomenete u sklenky vína.

Teď už půjde skořápka z vajíčka sama. Tohle dodržujte při vaření vajec
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po tomhle receptu se ke klasickému perníku nevrátíte. Co je to bacouch?

Bacouch, kakaová buchta na plech.

Znáte bacouch? Já jsem na tenhle název narazila úplnou náhodou – a přiznávám, že jsem zpočátku vůbec netušila, co si pod ním představit. Přitom jde o skvělou, vláčnou kakaovou buchtu z plechu, kterou...

Teď už půjde skořápka z vajíčka sama. Tohle dodržujte při vaření vajec

Barva skořápky je daná plemenem slepice, neovlivňuje tedy chuť...

Loupání vajec může být někdy pořádný test trpělivosti. Určitě to znáte – místo hladkého povrchu vám v ruce zůstane potrhané torzo a polovina bílku skončí v koši i se skořápkou. Přitom stačí pochopit,...

Jablečný štrúdl: Díky mému receptu vám zmizí dřív, než stihne vychladnout

Jablečný závin je osvědčený dezert.

Tak jak, říkáte doma taky štrúdl a ne jablečný závin? U nás doma se po něm můžeme utlouct celoročně. Díky malému vylepšení, které vymyslela moje mamka, je pikantnější, ale zbožňují ho i děti.

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

Tato česká surovina je v zahraničí tabu. Přitom se jedná o zázračnou superpotravinu

Česká republika patří mezi největší producenty máku na světě.

Zatímco u nás je mák velmi oblíbený, ve světě je jeho pěstování a konzumace často přísně regulována. V článku se podíváme na jeho benefity a nabídneme také receptovou inspiraci.

Proč jogurt nesmí chybět při grilování a jak z něj připravit polévku?

Jogurt

Většina z nás ho vnímá jako rychlou snídani nebo svačinu do práce. Jenže bílý jogurt je v kuchyni nečekaným superhrdinou. Dokáže zjemnit pálivé pokrmy, vytvořit nejkřehčí maso na grilu a posloužit...

4. února 2026

Tohle byste nečekali! Sklenice vody po ránu zabere lépe než káva

Sklenka vody hned po ránu má blahodárné účinky.

Nemusíte držet drastickou dietu ani obracet jídelníček naruby, abyste se cítili lépe. Zaveďte tyto tři jednoduché kroky už tento týden do každého dne a rozdíl poznáte překvapivě brzy.

3. února 2026  15:30

Teď už půjde skořápka z vajíčka sama. Tohle dodržujte při vaření vajec

Barva skořápky je daná plemenem slepice, neovlivňuje tedy chuť...

Loupání vajec může být někdy pořádný test trpělivosti. Určitě to znáte – místo hladkého povrchu vám v ruce zůstane potrhané torzo a polovina bílku skončí v koši i se skořápkou. Přitom stačí pochopit,...

3. února 2026  7:15

Po tomhle receptu se ke klasickému perníku nevrátíte. Co je to bacouch?

Bacouch, kakaová buchta na plech.

Znáte bacouch? Já jsem na tenhle název narazila úplnou náhodou – a přiznávám, že jsem zpočátku vůbec netušila, co si pod ním představit. Přitom jde o skvělou, vláčnou kakaovou buchtu z plechu, kterou...

3. února 2026

Jak se zahřát v zimě? 9 horkých nápojů, které fungují

Ilustrační snímek

Únor patří k nejchladnějším měsícům v roce. Ráno stále vyrážíme z domu v rukavicích a teplých kabátech a zima nám už pomalu leze krkem. Ať už se vracíme z dlouhé procházky, nebo se jen chceme doma...

2. února 2026  16:20

Anglický trifle rozhodl. V 5. díle Peče celá země se Pekařem týdne stal poprvé muž

Anglický trifle, Peče celá země, 5. díl

Porotci si pro soutěžící připravili zapeklité výzvy v podobě cuketového koláče, dýňových sněhových šneků a trifle se zeleninovou složkou. Právě díky slavnému anglickému dezertu se Pekařem týdne stal...

2. února 2026  13:14

Proč má těsto kynout v lednici? Pomalé kynutí v chladu zlepšuje chuť i vůni

Ilustrační snímek

Kynuté těsto je živý organismus a potřebuje lásku, péči a dostatek trpělivosti. Čím více mu dáte času, tím lépe. Při kynutí v teple, například v mírně prohřáté troubě, sice těsto vyběhne během...

2. února 2026  6:55

Kolik kilo zhubnu, když nebudu jíst? 3 nebezpečné diety, které mohou ohrozit vaše zdraví

Potřebujete zhubnout? zapomeňte na drastické diety s rychlým efektem, nevyplatí...

Novoroční předsevzetí jsou tu a navíc se blíží doba hubnutí do plavek. Láká vás rychle a drasticky snížit číslo na váze? Dejte si pozor. Některé rychlé diety jsou velmi škodlivé a mohou vážně ohrozit...

1. února 2026  18:13

Venku zima, chmurno, šero? Moje tipy, jak si v zimě udělat dobře jídlem

Ilustrační snímek

První měsíce roku nejsou zrovna nejveselejší. Co se kuchyně týče, je to takové smutné i tam. Mnoho z nás začíná s dietou, režimem a omezením nevhodných potravin. Gurmánský měsíc to rozhodně nebývá....

1. února 2026  11:40

Tato česká surovina je v zahraničí tabu. Přitom se jedná o zázračnou superpotravinu

Česká republika patří mezi největší producenty máku na světě.

Zatímco u nás je mák velmi oblíbený, ve světě je jeho pěstování a konzumace často přísně regulována. V článku se podíváme na jeho benefity a nabídneme také receptovou inspiraci.

1. února 2026  6:15

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV.

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

31. ledna 2026

Tohle jsou trháky, díky kterým v zimě ušetříte. A přitom nebudete trpět hlady

ilustrační snímek

Šetřit na jídle naštěstí neznamená jíst nudně. Stačí se zamyslet, jak vařit z dostupných a levných surovin, které zasytí a zahřejí. Máme tipy, jak vařit jednoduše, chutně a ekonomicky, aniž byste...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.