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Recept na tradiční vajíčkovou pomazánku: 7 triků, aby chutnala jako od babičky

Klára Pěnkavová
  4:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Babičkám stačila miska, vidlička a pár obyčejných surovin. Přesto chutnala vždycky nejlíp. Vajíčkovou pomazánku možná máte spojenou se studenými večeřemi, prázdninami u prarodičů nebo s obdobím po Velikonocích, kdy bylo vajec všude plno. Co dělaly babičky jinak než my dnes? 7 klíčových triků pro perfektní vajíčkovou pomazánku

Obsah

1. Uvařte vejce správně

Perfektní vajíčka pro pomazánku mají být pevně vařená, ale ne převařená – ideálně 8–10 minut ve vroucí vodě a následně rychle zchladit pod studenou vodou. Přesně tak se vyhnete suchým, gumovým bílým částem a zelenému okraji kolem žloutku.

2. Oloupejte je co nejdříve a dobře

Studená vejce se lépe loupají, což zrychlí přípravu a omezí mastnotu v pomazánce.

3. Nasekejte vajíčka nahrubo

Pro dobrou texturu je vhodné nasekat vejce vidličkou nebo nožem nahrubo, ne trhat či mixovat do hladka. Tak pomazánka zůstane chutná a s výraznou strukturou.

Vajíčková pomazánka, egg salad

4. Použijte měkké máslo nebo chutný základ

Praktické rady navíc

Konzistence: Pokud se vám zdá pomazánka příliš tuhá, přidejte jen lžičku jogurtu nebo zakysané smetany – opatrně, aby nepřevládla nad chutí vajec.

Pikantnost: Špetka papriky nebo malý kousek nasekané kyselé okurky přidá kontrast.

Servírování: Nejlépe chutná na čerstvém pečivu (chléb, rohlík, bageta).

Mnoho tradičních receptů doporučuje měkké máslo jako základ, které se snadněji míchá a pomazánce dodává plnou chuť. Alternativně můžete použít jiné základy jako jogurt, tvaroh nebo smetanový sýr, pokud chcete odlehčenou verzi.

5. Hořčice zvýrazní chuť

Přidání lžíce hořčice (plnotučné nebo dijonské) pomáhá vyvážit a zvýraznit chuť vajec a tuku, aniž by byla pomazánka přesolená či mdlá.

6. Dochucování postupně

Hořčici, sůl a pepř přidávejte postupně a ochutnávejte, abyste nepřehlušili chuť vajec. Výrazná koření a aromatické bylinky (pažitka, petržel) se přidávají nakonec.

7. Nechte chutě prolnout

I když jde o rychlou pomazánku, krátká chvíle odpočinku v lednici nebo při pokojové teplotě pomůže chutím se spojit a zlepší výsledný dojem.

Lehká vajíčková pomazánka

Recept Tradiční vajíčková pomazánka podle našich babiček

  • 5 vajec vařených natvrdo
  • 120 g změklého másla nebo jiné měkké báze
  • 1 lžíce hořčice (plnotučná nebo dijonská)
  • sůl, pepř dle chuti
  • volitelné dochucení: pažitka, petrželka, jarní cibulka
  1. Uvaříme vejce 8–10 minut, poté je okamžitě zchladíme pod studenou vodou, aby se dobře loupala skořápka.
  2. Oloupeme vejce a nasekáme je nahrubo nožem nebo vidličkou; jemnější struktura zlepší konzistenci pomazánky.
  3. Připravíme základ: změklé máslo dáme do mísy a vmícháme hořčici.
  4. Přidáme nasekaná vejce, sůl a pepř po částech a jemně promícháme.
  5. Pokud chceme, přidáme nasekané bylinky pro svěží chuť.
  6. Podáváme na čerstvém pečivu nebo jako součást chlebíčků.

Počet porcí: 4–6 porcí
Doba přípravy: 15 minut

Tip: Vajíčkovou pomazánku skladujte v uzavřené nádobě v lednici maximálně 3–4 dny. Seda může vysychat, proto ji před podáváním jemně promíchejte.

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