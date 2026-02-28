Recept na maminčin vynikající bramborový knedlík. 6 receptů, po kterých už noky nedáte do úst

Obsah
Z jaké mouky udělat knedlík
Domácí výroba knedlíků má v sobě něco neuvěřitelně uklidňujícího. Zatímco přes týden pořád jen někam spěcháme a všechno kolem nás pípá, o víkendu v kuchyni konečně zavládne klid a ruce máte od mouky. A právě výběr správné mouky je klíčový pro dosažení požadované textury a nadýchanosti.
Různé typy mouky se hodí pro různé druhy knedlíků, ať už jde o kynuté houskové knedlíky, bramborové nebo ovocné knedlíky. Zde je přehled typů mouky a jejich použití, který vám pomůže vybrat tu správnou pro váš recept.
|Typ mouky
|Použití
|Hrubá mouka
|Ideální pro kynuté houskové knedlíky, zajistí pórovitost a nadýchanost. Z hladké by byly tuhé.
|Polohrubá mouka
|Často se používá v receptech na kynuté knedlíky, někdy v kombinaci s hrubou, pro lepší spojení těsta.
|Hladká mouka
|Vhodná pro bramborové knedlíky; z ní budou tužší, zatímco z hrubé budou nadýchanější.
|Krupice
|Lze ji přidat k polohrubé mouce pro ovocné nebo tvarohové knedlíky, aby těsto drželo pohromadě.
Rozdíl mezi houskovým a kynutým knedlíkem
Hlavní rozdíl mezi houskovým a kynutým knedlíkem spočívá v základu těsta.
- Houskový knedlík (přílohový) obsahuje na kostičky nakrájené nebo natrhané starší pečivo (rohlíky, žemle), což mu dodává jemnější texturu.
- Klasický kynutý knedlík (často ovocný) je připraven z těsta z mouky, mléka, vajec a kvasnic bez pečiva.
Oba se připravují kynutím a vařením, ale kynutý houskový knedlík je sytější a hodí se k masům a omáčkám, zatímco obyčejný kynutý knedlík bývá nadýchanější a je oblíbený jako plněný ovocem.
Recept Babiččin houskový knedlík
- 250 ml mléka
- 1 lžíce krupicového cukru
- 500 g hrubé mouky
- 0,50 kostky čerstvého droždí
- 1 ks vejce
- sůl dle chuti
- 2 ks housky
- V misce smícháme část vlažného mléka, cukr, část mouky a rozdrobeného droždí. Přikryjeme utěrkou a necháme vykynout na teplém místě.
- Do mísy vsypeme zbylou mouku, přidáme vejce, sůl, zbylé vlažné mléko a vykynutý kvásek a vše společně dobře prohněteme. Housky nakrájíme na kostičky a zapracujeme je do těsta. Necháme ho kynout na teplém místě zakryté utěrkou asi 60 minut.
- Z vykynulého těsta vytvarujeme dva válečky, které pak necháme znovu kynout ještě asi 15 minut. Pak je vaříme ve vroucí osolené vodě 10 minut. Knedlíky poté otočíme a vaříme ještě asi 10 minut. Uvařené knedlíky vyjmeme z vody a lehce je propícháme vidličkou, aby se nesrazily.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 60 minut
Tip: Jak poznám, že je knedlík hotový? Píchněte špejli do knedlíku. Pokud je těsto přilepené na špejli, knedlíky ještě nejsou hotové.
Recept Bramborové knedlíky
- 750 g horkých vařených brambor
- 1 ks vejce
- 200 g hrubé mouky
- 50 g krupice
- sůl dle chuti
- Brambory oloupeme a nastrouháme na vál. Uprostřed utvoříme důlek, rozklepneme do něj vejce, zasypeme moukou smíchanou s krupicí a lžičkou soli. Nejprve suroviny opatrně částečně promísíme prokrajováním nožem. Potom těsto už co nejrychleji zpracujeme rukama, protože bramborové těsto začne delším zpracováním nebo i stáním řídnout. To nás potom nutí přidávat další mouku a těsto je pak příliš tuhé.
- Těsto mícháme zlehka a jakmile se suroviny spojí, tvoříme válečky o průměru okolo 6 cm a délce 15-20 cm a ihned dáme vařit do prudce se vařící vody
- Když se začne voda znovu vařit, teplotu zmírníme a vaříme 15-18 minut. Potom knedlíky vybereme děrovanou loppatkou a necháme před krájením částečně zchladnout. Čerstvé je nejlepší krájet pevnou nití.
- Pozn. Knedlíky můžeme také vařit v potravinářské fólii. Válečky těsta do ní zabalíme, konce pevně ovážeme, fólii silnou jehlou po povrchu dokola propícháme a vaříme asi o 3-5 minut déle.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut
Recept Chlupaté knedlíky
- 750 g brambor
- 2 ks vejce
- 250 g dětské krupičky
- Brambory oloupeme a nastrouháme je najemno. Z brambor vymačkáme tekutinu, dáme do mísy, přidáme vejce, sůl, krupici a vypracujeme těsto. Lžící pak vytvoříme jednotlivé noky.
- Knedlíky vaříme ve vroucí osolené vodě asi 10 minut. Po uvaření je vyjmeme, dáme do mísy a podáváme.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
Recept Perníkový knedlík
- 150 g veky nebo 3 rohlíky
- 150 g perník na strouhání
- 2 ks vejce
- 220 ml mléka
- 60 g hrubé mouky
- 0,50 sáčku koření do perníku
- sůl dle chuti
- Veku a perník nakrájíme na kostičky. Z vajec, mléka a mouky připravíme těstíčko, které promícháme s pečivem a perníkem. Do těsta přidáme kypřicí prášek do perníku, sůl, ihned zabalíme do potravinářské fólie a necháme asi 10 minut odpočinout.
- Poté knedlíky vaříme v páře asi 25minut. Po uvaření fólii několikrát propíchneme vidličkou, po chvíli vybalíme a ještě teplý knedlík nakrájíme na plátky. Knedlík můžeme podávat s libovolnou omáčkou dle chuti, například se svíčkovou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut
Recept Litický knedlík
- 150 g másla
- sůl dle chuti
- 6 ks vajec
- 6 lžic polohrubé mouky
- 6 lžic mléka
- 2 ks žloutky
- 200 g nakrájené a osmažené housky
- Utřeme 100 g másla se solí. Pak do něj postupně přidáváme vždy 1 vejce, 1 lžíci mouky a lžíci mléka. Tak pokračujeme, až zapracujeme všechna vejce, mouku a mléko. Pak přidáme 2 žloutky a těsto dobře vypracujeme. Nakonec do něho zapracujeme nakrájenou na másle osmaženou housku.
- Čistou utěrku pomažeme máslem a rozložíme na ni těsto. Utvoříme váleček a pak utěrku na obou koncích zavážeme. Dáme vařit do vroucí osolené vody na 45 minut. Po uvaření utěrku rozvážeme a knedlík nakrájíme na kolečka.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut
Recept Kulaté pečené knedlíky
- 3 ks vejce
- 150 ml mléka
- 50 g krupice
- 1 ks veka
- 3 lžíce pokrájené ploché petržele
- sůl dle chuti
- 50 g másla
- Žloutky smícháme s mlékem, krupicí a vekou nakrájenou na malé kostičky a opatrně promícháme. Z bílků se špetkou soli ušleháme tuhý sníh a společně s petrželí vmícháme do základu.
- Těsto mírně osolíme, propracujeme a necháme asi 20 minut odpočinout.
- Z hmoty vytvarujeme větší kuličky (asi 2 na porci) a rozložíme na plech. Potřeme rozpuštěným máslem a pečeme při 170 °C asi 12-15 minut.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut