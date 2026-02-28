Recept na maminčin vynikající bramborový knedlík. 6 receptů, po kterých už noky nedáte do úst

Většina z nás je bere jen jako rychlou přílohu z obchodu, kterou stačí ohřát. Ale poctivý domácí knedlík? To je úplně jiný svět. Je to ta pravá nedělní pohoda na talíři a důkaz, že z trochy mouky, vajec a trpělivosti vykouzlíte zázrak. Zkuste si s námi to víkendové hnětení – nejenže si při něm skvěle vyčistíte hlavu, ale zbytek rodiny bude v sedmém nebi dřív, než vůbec stihnete prostřít.
Obsah

Z jaké mouky udělat knedlík

Domácí výroba knedlíků má v sobě něco neuvěřitelně uklidňujícího. Zatímco přes týden pořád jen někam spěcháme a všechno kolem nás pípá, o víkendu v kuchyni konečně zavládne klid a ruce máte od mouky. A právě výběr správné mouky je klíčový pro dosažení požadované textury a nadýchanosti.

Různé typy mouky se hodí pro různé druhy knedlíků, ať už jde o kynuté houskové knedlíky, bramborové nebo ovocné knedlíky. Zde je přehled typů mouky a jejich použití, který vám pomůže vybrat tu správnou pro váš recept.

Typ moukyPoužití
Hrubá moukaIdeální pro kynuté houskové knedlíky, zajistí pórovitost a nadýchanost. Z hladké by byly tuhé.
Polohrubá moukaČasto se používá v receptech na kynuté knedlíky, někdy v kombinaci s hrubou, pro lepší spojení těsta.
Hladká moukaVhodná pro bramborové knedlíky; z ní budou tužší, zatímco z hrubé budou nadýchanější.
KrupiceLze ji přidat k polohrubé mouce pro ovocné nebo tvarohové knedlíky, aby těsto drželo pohromadě.
Špekové knedlíky

Špekové knedlíky

Recept

Lehké

45 min

Špekové knedlíky a bramborové šišky

Rozdíl mezi houskovým a kynutým knedlíkem

Hlavní rozdíl mezi houskovým a kynutým knedlíkem spočívá v základu těsta.

  • Houskový knedlík (přílohový) obsahuje na kostičky nakrájené nebo natrhané starší pečivo (rohlíky, žemle), což mu dodává jemnější texturu.
  • Klasický kynutý knedlík (často ovocný) je připraven z těsta z mouky, mléka, vajec a kvasnic bez pečiva.

Oba se připravují kynutím a vařením, ale kynutý houskový knedlík je sytější a hodí se k masům a omáčkám, zatímco obyčejný kynutý knedlík bývá nadýchanější a je oblíbený jako plněný ovocem.

Hotový knedlík by měl být soudržný, nerozpadat se a v jeho struktuře by měly...

Kynutý houskový knedlík

Recept

Střední

20 min
Kynuté jahodové knedlíky

Kynuté jahodové knedlíky

Recept

Střední

40 min
Kynuté houskové knedlíky + stepy

Recept Babiččin houskový knedlík

  • 250 ml mléka
  • 1 lžíce krupicového cukru
  • 500 g hrubé mouky
  • 0,50 kostky čerstvého droždí
  • 1 ks vejce
  • sůl dle chuti
  • 2 ks housky
  1. V misce smícháme část vlažného mléka, cukr, část mouky a rozdrobeného droždí. Přikryjeme utěrkou a necháme vykynout na teplém místě.
  2. Do mísy vsypeme zbylou mouku, přidáme vejce, sůl, zbylé vlažné mléko a vykynutý kvásek a vše společně dobře prohněteme. Housky nakrájíme na kostičky a zapracujeme je do těsta. Necháme ho kynout na teplém místě zakryté utěrkou asi 60 minut.
  3. Z vykynulého těsta vytvarujeme dva válečky, které pak necháme znovu kynout ještě asi 15 minut. Pak je vaříme ve vroucí osolené vodě 10 minut. Knedlíky poté otočíme a vaříme ještě asi 10 minut. Uvařené knedlíky vyjmeme z vody a lehce je propícháme vidličkou, aby se nesrazily.

Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 60 minut

Tip: Jak poznám, že je knedlík hotový? Píchněte špejli do knedlíku. Pokud je těsto přilepené na špejli, knedlíky ještě nejsou hotové.

Bramborové knedlíky

Recept Bramborové knedlíky

  • 750 g horkých vařených brambor
  • 1 ks vejce
  • 200 g hrubé mouky
  • 50 g krupice
  • sůl dle chuti
  1. Brambory oloupeme a nastrouháme na vál. Uprostřed utvoříme důlek, rozklepneme do něj vejce, zasypeme moukou smíchanou s krupicí a lžičkou soli. Nejprve suroviny opatrně částečně promísíme prokrajováním nožem. Potom těsto už co nejrychleji zpracujeme rukama, protože bramborové těsto začne delším zpracováním nebo i stáním řídnout. To nás potom nutí přidávat další mouku a těsto je pak příliš tuhé.
  2. Těsto mícháme zlehka a jakmile se suroviny spojí, tvoříme válečky o průměru okolo 6 cm a délce 15-20 cm a ihned dáme vařit do prudce se vařící vody
  3. Když se začne voda znovu vařit, teplotu zmírníme a vaříme 15-18 minut. Potom knedlíky vybereme děrovanou loppatkou a necháme před krájením částečně zchladnout. Čerstvé je nejlepší krájet pevnou nití.
  4. Pozn. Knedlíky můžeme také vařit v potravinářské fólii. Válečky těsta do ní zabalíme, konce pevně ovážeme, fólii silnou jehlou po povrchu dokola propícháme a vaříme asi o 3-5 minut déle.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut

Chlupaté knedlíky se zelím a slaninou

Recept Chlupaté knedlíky

  • 750 g brambor
  • 2 ks vejce
  • 250 g dětské krupičky
  1. Brambory oloupeme a nastrouháme je najemno. Z brambor vymačkáme tekutinu, dáme do mísy, přidáme vejce, sůl, krupici a vypracujeme těsto. Lžící pak vytvoříme jednotlivé noky.
  2. Knedlíky vaříme ve vroucí osolené vodě asi 10 minut. Po uvaření je vyjmeme, dáme do mísy a podáváme.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Perníkový knedlík

Recept Perníkový knedlík

  • 150 g veky nebo 3 rohlíky
  • 150 g perník na strouhání
  • 2 ks vejce
  • 220 ml mléka
  • 60 g hrubé mouky
  • 0,50 sáčku koření do perníku
  • sůl dle chuti
  1. Veku a perník nakrájíme na kostičky. Z vajec, mléka a mouky připravíme těstíčko, které promícháme s pečivem a perníkem. Do těsta přidáme kypřicí prášek do perníku, sůl, ihned zabalíme do potravinářské fólie a necháme asi 10 minut odpočinout.
  2. Poté knedlíky vaříme v páře asi 25minut. Po uvaření fólii několikrát propíchneme vidličkou, po chvíli vybalíme a ještě teplý knedlík nakrájíme na plátky. Knedlík můžeme podávat s libovolnou omáčkou dle chuti, například se svíčkovou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut

Litický knedlík

Recept Litický knedlík

  • 150 g másla
  • sůl dle chuti
  • 6 ks vajec
  • 6 lžic polohrubé mouky
  • 6 lžic mléka
  • 2 ks žloutky
  • 200 g nakrájené a osmažené housky
  1. Utřeme 100 g másla se solí. Pak do něj postupně přidáváme vždy 1 vejce, 1 lžíci mouky a lžíci mléka. Tak pokračujeme, až zapracujeme všechna vejce, mouku a mléko. Pak přidáme 2 žloutky a těsto dobře vypracujeme. Nakonec do něho zapracujeme nakrájenou na másle osmaženou housku.
  2. Čistou utěrku pomažeme máslem a rozložíme na ni těsto. Utvoříme váleček a pak utěrku na obou koncích zavážeme. Dáme vařit do vroucí osolené vody na 45 minut. Po uvaření utěrku rozvážeme a knedlík nakrájíme na kolečka.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 60 minut

Kulaté pečené knedlíky

Recept Kulaté pečené knedlíky

  • 3 ks vejce
  • 150 ml mléka
  • 50 g krupice
  • 1 ks veka
  • 3 lžíce pokrájené ploché petržele
  • sůl dle chuti
  • 50 g másla
  1. Žloutky smícháme s mlékem, krupicí a vekou nakrájenou na malé kostičky a opatrně promícháme. Z bílků se špetkou soli ušleháme tuhý sníh a společně s petrželí vmícháme do základu.
  2. Těsto mírně osolíme, propracujeme a necháme asi 20 minut odpočinout.
  3. Z hmoty vytvarujeme větší kuličky (asi 2 na porci) a rozložíme na plech. Potřeme rozpuštěným máslem a pečeme při 170 °C asi 12-15 minut.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut

Kynuté borůvkové knedlíky

Kynuté borůvkové knedlíky

Recept

Střední

40 min
Plněné bramborové knedlíky

Plněné bramborové knedlíky se zelím

Recept

Střední

60 min
Vstoupit do diskuse

