Recept, který se dědí po generace: Jak na pravé plesňáky, o kterých se v kuchařkách nepíše

Petra Burgrová
  6:00
Na Slovácku i v širokém okolí mají pro jednu z nejlepších dobrot z brambor mnoho jmen. Někde jim říkají plesňáky, jinde přesňáky, laty, patenty nebo prostě lokše. Ať už je název jakýkoli, jde o stejný poklad: tenké, na sucho pečené bramborové placky.

Lokše s mákem a švestkovými povidly | foto: Kulinární studio MAFRA

Obsah

Co jsou to plesňáky

Tradiční bramborové placky, jejichž základem jsou uvařené brambory a trocha mouky. Na rozdíl od klasických smažených bramboráků se připravují nasucho na rozpálené plotně nebo pánvi. Výsledkem je křehká, lehce opečená placka s typickými tmavými puchýřky.

Moravské přesňáky plněné husími játry

Moravské přesňáky plněné husími játry

Recept

Střední

80 min

Jak udělat plesňáky

Příprava je velmi jednoduchá a vychází z několika základních kroků. Nejprve se brambory uvaří ve slupce a nechají se zcela vychladnout. Poté se oloupou a nastrouhají nebo prolisují, aby vznikla jemná hmota. K bramborám se přidá mouka a špetka soli a vše se zpracuje v nelepivé těsto. Důležité je nepřidat příliš mnoho mouky, těsto by mělo zůstat měkké, ale zároveň dostatečně tvárné.

Bramborové lokše se škvarky a brynzou

Bramborové lokše se škvarky a brynzou

Recept

Střední

80 min

Pečení bramborových placek na pánvi.

Jak se plesňáky pečou

Z připraveného těsta se vyvalují tenké placky, které se následně pečou nasucho. Tradičně se k tomu používá litinová pánev, plotna sporáku nebo kovový tál.

Placky se pečou z obou stran dozlatova, což trvá jen několik minut. Během pečení se na jejich povrchu objevují typické bubliny, které jsou znakem správné přípravy. Po upečení se ještě horké potírají sádlem nebo máslem, aby změkly a získaly lepší chuť.

Lokše

Staročeské lokše s uzeným masem a kysaným zelím – Sytý recept na poctivý domácí oběd

Recept

Lehké

30 min

Plesňáky plněné povidly a mákem.

Čím se plesňáky plní

Plesňáky jsou oblíbené také díky své variabilitě. Mohou se podávat nasladko i naslano a po naplnění se obvykle srolují podobně jako palačinky, což usnadňuje jejich konzumaci.

  • Nasladko: Nejčastěji se plní švestkovými povidly, mletým mákem s cukrem nebo se jen potřou rozpuštěným máslem či sádlem.
  • Naslano: Podávají se jednoduše potřené sádlem, často s česnekem, případně jako příloha k masovým pokrmům.
Bramborové lokše s ovocným coulis

Bramborové lokše s ovocným coulis

Recept

Střední

40 min

Plesňáky s povidly a mákem

Recept Plesňáky

  • 1 kg brambor (ideálně varný typ C )
  • 200–300 g hladké mouky
  • Sůl dle chuti
  • Rozpuštěné máslo na potření
  • Povidla
  • Mletý mák
  • Cukr moučka
  1. Brambory uvaříme ve slupce ideálně den předem. Studené je oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle.
  2. Do nastrouhaných brambor přidáme mouku a špetku soli. Rychle vypracujeme hladké, nelepivé těsto.
  3. Z těsta si vytvoříme váleček, nakrájíme ho na stejně velké dílky a vyválíme z nich tenké placky (podobně jako palačinky).
  4. Placky pečeme na suché, velmi horké pánvi nebo plátu z obou stran. Jakmile se na nich začnou tvořit hnědé puchýřky, jsou hotové.
  5. Ihned po vytažení z pánve každou placku potřeme rozpuštěným máslem a povidly, posypeme mákem, cukrem a zarolujeme jako palačinky.

Počet porcí: 15 placek
Doba přípravy: 40 minut

Husí játra na slanině s lokšemi

Husí játra na slanině s lokšemi

Recept

Střední

60 min

Zapomínaný recept z Krkonoš boduje. Sejkory překonají i klasické bramboráky
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Víkendové pečení se SweetBurg: Zapomeňte na utěrky, takhle se roláda opravdu dělá

Jahodová roláda

První máj má v sobě zvláštní kouzlo. Tradičně se spojuje s láskou, polibkem pod rozkvetlým stromem a romantikou, která k jaru prostě patří. A co jiného k takovému dni připravit než něco sladkého?

Ranní espresso nalačno má háček. Vědci popsali, co dělá s kortizolem i cukrem

Ještě než si dopřejete svůj ranní šálek kávy, vyčistěte prvně pleť.

Pro miliony lidí je káva ráno nalačno neodmyslitelným startem dne. Často ale slýcháme varování: „Zničíš si žaludek!“ nebo „Koleduješ si o vředy!“. Věda však nabízí mnohem pestřejší obrázek. Zatímco...

Odborníci promluvili o účincích piva. Obsahuje vlákninu i vzácný křemík

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky.

Milovníci piva na svůj oblíbený nápoj nedají dopustit. Jeho zdravotní benefity nejsou jen mýtus, ale skutečně vědecky prokázaná fakta. Co všechno pivo obsahuje a jak pít tento alkoholický nápoj tak,...

Zvláštní bramborák z trouby: Chodský toč se stáčí a plní jako roláda

Krkonošský toč

Bramborák na plech už z iDNES Receptů znáte, ale co takový toč? Tato chodská specialita je mu hodně podobná, navíc se ale plní a stáčí do podoby rolády nebo závinu. Máme pro vás originální recept.

Dejte si pozor, jak krájíte meloun. Hrozí vám salmonela i kampylobakterióza

Některé potraviny se mohou na vašem letním jídelníčku objevovat často,...

Sezona melounů přichází. Oblíbené šťavnaté ovoce, které je technicky vzato zelenina, skýtá mnoho blahodárných účinků pro zdraví. Zároveň jde o poměrně rizikové plody, co se týče výskytu nejrůznějších...

Recept, který se dědí po generace: Jak na pravé plesňáky, o kterých se v kuchařkách nepíše

Lokše s mákem a švestkovými povidly

Na Slovácku i v širokém okolí mají pro jednu z nejlepších dobrot z brambor mnoho jmen. Někde jim říkají plesňáky, jinde přesňáky, laty, patenty nebo prostě lokše. Ať už je název jakýkoli, jde o...

5. května 2026

Co se dělá z mangoldu? Až to zjistíte, špenát možná dočista zmizí z vaší lednice

mangold

Mangold je listová zelenina, která si v posledních letech nachází cestu do českých kuchyní a postupně vytlačuje klasický špenát. Vyniká chutí, barevností i univerzálním využitím.

5. května 2026  4:20

Snídaně do postele ke Dni matek: Recepty, které hravě zvládnou děti i tatínkové

Ilustrační snímek

Maminky jsou hrdinky všedních dnů, které se většinou nezastaví od rána do večera. Letos v neděli 10. května však mají nárok na zasloužený odpočinek. Pánové, je čas nechat maminku v klidu dospat a...

5. května 2026

Sušenkové řezy s karamelem a mascarpone: Snadný dezert bez pečení

Sušenkové řezy
Recept

Lehké

60 min

Dopřejte si sladké potěšení, které nevyžaduje žádné pečení, a přesto chutná fantasticky. Tyto...

Draslík je pro tělo naprosto nezbytný. Podívejte se, kde všude ho najdete

Velikonoční nádivka s kešu oříšky

Draslík je v lidském těle nesmírně důležitý minerál. Podílí se na správné srdeční činnosti, je nezbytný pro funkci nervové soustavy, význam má i pro zpracování sacharidů. Jak zjistit jeho nedostatek...

4. května 2026  13:15

Trhané kachní maso s domácími lokšemi a medovým zelím: Tradiční recept

Trhané kachní maso a domácí lokše
Recept

Střední

200 min

Dopřejte si hostinu, která spojuje poctivou tradici s moderním stylem servírování. Trhaná kachna...

Tradiční sladké bramborové lokše s tvarohem a meruňkami: Dezert jako od babičky

Sladké lokše s meruňkovým kompotem
Recept

Lehké

60 min

Bramborové lokše nemusí být jen přílohou k pečené kachně. V této sladké úpravě s jemným tvarohem,...

Zapomeňte na francouzské brambory z jídelny: Dejte si tartiflette se sýrem a vínem

Tartiflette: Francouzské brambory po francouzsku. Se slaninou, sýrem a vínem.

Kdo by neznal klasiku školních jídelen. Zkuste je ale opravdu jako Francouzi. Kombinace slaniny, bílého vína a výrazného sýra vás dostane. A bez smetany! Tu si nechte na jahody.

4. května 2026

Domácí pesto zdarma? Stačí vám plevel ze zahrady a pár minut v kuchyni

Bršlice kozí noha

Řeč je o bršlici kozí noze. Zahrádkáři se této byliny snaží zbavit, přitom jejich „nepřítel číslo jedna“ může být překvapivou delikatesou. Co všechno si z téhle nenápadné rostlinky můžete připravit?

4. května 2026  4:40

Nestíháte a padáte únavou? Máme pro vás rychlé tipy, co jíst, abyste znovu ožili

energie, radost, štěstí

Udržet si vysokou hladinu energie po celý den může být náročné, zejména při nabitém rozvrhu. Jídlo, které konzumujete, hraje zásadní roli v tom, zda zůstanete aktivní, soustředění a plní síly....

4. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Vláčný jablečný závin z jogurtového těsta: Jednoduchý recept, který se vždy povede

Jablečný závin z jogurtového těsta
Recept

Střední

90 min

Zapomeňte na kupované listové těsto a vyzkoušejte domácí štrúdl z jogurtového těsta, který je i po...

Strhující tempo v Ledničko, vyprávěj! Bratři Fuksovi rozvířili kuchyni obyčejným kuřetem a sýrem

Ledničko, vyprávěj! 9. díl

V 9. díle do kuchyně k Besky zavítali rychlostní kanoisté, bratři Fuksovi. Jeden vsadil na kuře, druhý na eidam. Jak se jejich sportovní disciplína promítla do vaření? A kdo nakonec proplul až k...

3. května 2026  13:30

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.