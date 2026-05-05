Recept, který se dědí po generace: Jak na pravé plesňáky, o kterých se v kuchařkách nepíše

Obsah
Co jsou to plesňáky
Tradiční bramborové placky, jejichž základem jsou uvařené brambory a trocha mouky. Na rozdíl od klasických smažených bramboráků se připravují nasucho na rozpálené plotně nebo pánvi. Výsledkem je křehká, lehce opečená placka s typickými tmavými puchýřky.
Jak udělat plesňáky
Příprava je velmi jednoduchá a vychází z několika základních kroků. Nejprve se brambory uvaří ve slupce a nechají se zcela vychladnout. Poté se oloupou a nastrouhají nebo prolisují, aby vznikla jemná hmota. K bramborám se přidá mouka a špetka soli a vše se zpracuje v nelepivé těsto. Důležité je nepřidat příliš mnoho mouky, těsto by mělo zůstat měkké, ale zároveň dostatečně tvárné.
Jak se plesňáky pečou
Z připraveného těsta se vyvalují tenké placky, které se následně pečou nasucho. Tradičně se k tomu používá litinová pánev, plotna sporáku nebo kovový tál.
Placky se pečou z obou stran dozlatova, což trvá jen několik minut. Během pečení se na jejich povrchu objevují typické bubliny, které jsou znakem správné přípravy. Po upečení se ještě horké potírají sádlem nebo máslem, aby změkly a získaly lepší chuť.
Čím se plesňáky plní
Plesňáky jsou oblíbené také díky své variabilitě. Mohou se podávat nasladko i naslano a po naplnění se obvykle srolují podobně jako palačinky, což usnadňuje jejich konzumaci.
- Nasladko: Nejčastěji se plní švestkovými povidly, mletým mákem s cukrem nebo se jen potřou rozpuštěným máslem či sádlem.
- Naslano: Podávají se jednoduše potřené sádlem, často s česnekem, případně jako příloha k masovým pokrmům.
Recept Plesňáky
- 1 kg brambor (ideálně varný typ C )
- 200–300 g hladké mouky
- Sůl dle chuti
- Rozpuštěné máslo na potření
- Povidla
- Mletý mák
- Cukr moučka
- Brambory uvaříme ve slupce ideálně den předem. Studené je oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle.
- Do nastrouhaných brambor přidáme mouku a špetku soli. Rychle vypracujeme hladké, nelepivé těsto.
- Z těsta si vytvoříme váleček, nakrájíme ho na stejně velké dílky a vyválíme z nich tenké placky (podobně jako palačinky).
- Placky pečeme na suché, velmi horké pánvi nebo plátu z obou stran. Jakmile se na nich začnou tvořit hnědé puchýřky, jsou hotové.
- Ihned po vytažení z pánve každou placku potřeme rozpuštěným máslem a povidly, posypeme mákem, cukrem a zarolujeme jako palačinky.
Počet porcí: 15 placek
Doba přípravy: 40 minut
