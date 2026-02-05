Co znamená chaud-eau? Tohle jídlo milujete vy i vaše děti

Petra Kašparová
  5:20
Dukátové buchtičky, nebo také buchtičky s krémem. Evergreen našeho dětství, milované jídlo všech dětí a někdy i nás, dospělých. Je libo sladký oběd, za který vás děti budou milovat?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Obsah

Co je to šodó?

Buchtičky se šodo, správně by se mělo vyslovovat dlouhé ó, mají své kořeny ve francouzské kuchyni. Tam v jejich názvu bylo sousloví „chaud-eau“, což znamenalo horká voda. Původně šlo totiž o buchtičky z odpalovaného těsta, které se připravuje, jak možná víte, právě z vařící vody.

Jak se pokrm dostal do Čech, jsem nezjišťovala, jisté ale je, že česká kuchyně si ho přizpůsobila k obrazu svému. Těsto odpalované vyměnila za klasické kynuté, buchtové, a vaječný vanilkový sladký krém většina kuchařů nahradila za horký, tedy nevychladlý a neutuhlý, vanilkový pudink. A buchtičky se šódo, nebo také buchtičky s krémem, někdy buchtičky dukátové, se staly evergreenem. Nejen děti tento pokrm milují. Máte chuť na sladký oběd? Pojďte do toho! Příprava není složitá.

Dukátové buchtičky se pečou z klasického kynutého buchtového těsta.

Recept Dukátové buchtičky

  • 20 g čerstvého droždí
  • 150 ml mléka
  • 60 g krupicového cukru
  • 350 g hladké mouky
  • 1 špetka soli
  • 1 vejce
  • 50 g másla + na vymazání a namáčení

Šodó:

  • 4 žloutky
  • 25 g kukuřičného škrobu
  • 100 g krupicového cukru
  • 500 ml mléka
  • 25 g másla
  • 2 lžíce rumu
  1. Z rozdrobeného droždí, poloviny mléka a cukru zaděláme kvásek a necháme ho vzejít.
  2. Do mísy vsypeme mouku, sůl, nakynutý kvásek, zbylé mléko, vejce a nakonec zchladlé rozpuštěné máslo. Vypracujeme hladké, pružné těsto, které zakryjeme a necháme kynout alespoň 60 minut.
  3. Zapékací obdélníkovou formu vymažeme silnější vrstvou másla. Z těsta odkrajujeme malé kousky, ze kterých vytvarujeme kuličky. Namočíme je do zchladlého rozpuštěného másla a položíme do formy vedle sebe, aby se nedotýkaly. Necháme kynout ještě 30 minut a pečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C asi 25-30 minut dozlatova.
  4. Mezitím připravíme šodó. Žloutky promícháme metličkou se škrobem a cukrem. Mléko vlijeme do kastrůlku, přivedeme k varu a odstavíme. Necháme chvíli zchladnout a pak vmícháme žloutkovou směs. Za stálého míchání zahříváme nad horkou vodní lázní do zhoustnutí. Nakonec přidáme máslo a rum a vymícháme dohladka.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 90 minut

TIP: Práci vám může významně ulehčit domácí pekárna. V pořadí tekuté a sypké suroviny do ní jednoduše naházíte, zapnete program na těsto a je to. Za hodinku máte vykynuto.

Buchtičky se šodó

Buchtičky se šodó

Recept

Střední

50 min
Plněné půlky hrušek s vinným šodó

Plněné půlky hrušek s vinným šodó

Recept

Střední

40 min
