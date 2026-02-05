Co znamená chaud-eau? Tohle jídlo milujete vy i vaše děti

Obsah
Co je to šodó?
Buchtičky se šodo, správně by se mělo vyslovovat dlouhé ó, mají své kořeny ve francouzské kuchyni. Tam v jejich názvu bylo sousloví „chaud-eau“, což znamenalo horká voda. Původně šlo totiž o buchtičky z odpalovaného těsta, které se připravuje, jak možná víte, právě z vařící vody.
Jak se pokrm dostal do Čech, jsem nezjišťovala, jisté ale je, že česká kuchyně si ho přizpůsobila k obrazu svému. Těsto odpalované vyměnila za klasické kynuté, buchtové, a vaječný vanilkový sladký krém většina kuchařů nahradila za horký, tedy nevychladlý a neutuhlý, vanilkový pudink. A buchtičky se šódo, nebo také buchtičky s krémem, někdy buchtičky dukátové, se staly evergreenem. Nejen děti tento pokrm milují. Máte chuť na sladký oběd? Pojďte do toho! Příprava není složitá.
Recept Dukátové buchtičky
- 20 g čerstvého droždí
- 150 ml mléka
- 60 g krupicového cukru
- 350 g hladké mouky
- 1 špetka soli
- 1 vejce
- 50 g másla + na vymazání a namáčení
Šodó:
- 4 žloutky
- 25 g kukuřičného škrobu
- 100 g krupicového cukru
- 500 ml mléka
- 25 g másla
- 2 lžíce rumu
- Z rozdrobeného droždí, poloviny mléka a cukru zaděláme kvásek a necháme ho vzejít.
- Do mísy vsypeme mouku, sůl, nakynutý kvásek, zbylé mléko, vejce a nakonec zchladlé rozpuštěné máslo. Vypracujeme hladké, pružné těsto, které zakryjeme a necháme kynout alespoň 60 minut.
- Zapékací obdélníkovou formu vymažeme silnější vrstvou másla. Z těsta odkrajujeme malé kousky, ze kterých vytvarujeme kuličky. Namočíme je do zchladlého rozpuštěného másla a položíme do formy vedle sebe, aby se nedotýkaly. Necháme kynout ještě 30 minut a pečeme ve vyhřáté troubě při 170 °C asi 25-30 minut dozlatova.
- Mezitím připravíme šodó. Žloutky promícháme metličkou se škrobem a cukrem. Mléko vlijeme do kastrůlku, přivedeme k varu a odstavíme. Necháme chvíli zchladnout a pak vmícháme žloutkovou směs. Za stálého míchání zahříváme nad horkou vodní lázní do zhoustnutí. Nakonec přidáme máslo a rum a vymícháme dohladka.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 90 minut
TIP: Práci vám může významně ulehčit domácí pekárna. V pořadí tekuté a sypké suroviny do ní jednoduše naházíte, zapnete program na těsto a je to. Za hodinku máte vykynuto.