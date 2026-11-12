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Prohlédněte si podivná jídla. Od hranolků v milkshaku po Oreo v džusu

Petra Burgrová
Fotočlánek   13:30
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Ananas na pizze rozpoutává debaty, ale existují i další kombinace, nad kterými... Do sladké Coca-Coly se nasypou solené arašídy a obojí se jí a pije společně.... Coca-Cola nemusí skončit jen ve sklenici, používá se také při přípravě pečené... Jahody u nás podáváme se šlehačkou, cukrem nebo čokoládou, ale vyzkoušet je... Sladký meloun zabalený do tenkého plátku sušené šunky patří mezi známé italské... Banán, arašídové máslo a slanina. Tahle trojice se proslavila díky sendviči... Do hamburgeru patří maso, sýr, zelenina a omáčka, ale někteří kuchaři přidávají... Olivový olej si většinou spojujeme se saláty a slanými pokrmy, ale v některých... Na plátky vodního melounu se sype špetka soli. Ta zvýrazní jeho sladkost a dodá... Arašídové máslo známe především ze sladkých sendvičů, ale v Americe se jí také... V americké kuchyni se smažené kuře podává také se sladkými vaflemi a javorovým... Popcorn známe především slaný nebo karamelový. Někteří lidé si ho ale polévají...
Ananas na pizze rozpoutává debaty, ale existují i další kombinace, nad kterými zůstává rozum stát. Hranolky namáčené v milkshaku, arašídové máslo s kyselými okurkami nebo sušenky Oreo v pomerančovém džusu. Vybrali jsme neobvyklá spojení chutí, která mají své příznivce, i když na první pohled vypadají jako gastronomický hřích.

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