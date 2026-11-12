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Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes
Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...
KVÍZ: Havajská pizza není z Havaje. Uhodnete, odkud pochází 80 slavných jídel?
Havajská pizza z Havaje? Sushi z Japonska? Tak jednoduché to není. Mnoho slavných jídel vzniklo úplně jinde, než by napovídal jejich název. Otestujte se v 80 otázkách a zjistěte, jestli víte, odkud...
V obchodě hrozila kontaminace. Podívejte se na zázemí, kde se smažily závitky
Smažené závitky patřily k nabídce obchodu v Jablonci nad Nisou. Co se ale skrývalo v zázemí, kde se připravovaly? Potravinářská inspekce při kontrole odhalila natolik závažné hygienické nedostatky,...
Štrúdl už vás nebaví? Máme pro vás 24 vyzkoušených jablečných receptů
Jablka jsou v našich kuchyních naprostý základ. Chystáte se z nich zrovna něco upéct a klasický štrúdl už vám přijde trochu nudný? Připravili jsme pro vás velký přehled 24 vyzkoušených receptů od...
Jak vznikala polévka ze sáčku? Podívejte se do továren v Československu
Pamatujete si školní exkurze do závodů? V Československu k výuce neodmyslitelně patřily. Nahlédněte s námi do potravinářských provozů z let 1948 až 1966, od Vitany Byšice přes Kostelecké uzeniny a...
Dýňové muffiny: S krémovou náplní a křupavou drobenkou
Střední
60 min
Dýňové pyré dodá muffinům vláčnost a krásnou barvu, uvnitř je navíc čeká jemná sýrová náplň. Na...
Oblíbená jídla slavných. Od srnčího s banánem po smažené býčí žlázy
Co si nejraději dají známé osobnosti, když si mohou vybrat podle své chuti? Vydejte se s námi na gastronomickou procházku napříč generacemi. Začneme u českých legend, jako byli Jan Werich, Vlasta...
Prohlédněte si podivná jídla. Od hranolků v milkshaku po Oreo v džusu
Ananas na pizze rozpoutává debaty, ale existují i další kombinace, nad kterými zůstává rozum stát. Hranolky namáčené v milkshaku, arašídové máslo s kyselými okurkami nebo sušenky Oreo v pomerančovém...
Placky s červenou řepou: Pečené bramborové placičky se sýrem a česnekem
Střední
35 min
Červená řepa dodá bramborovým plackám výraznou barvu, zatímco česnek, majoránka a sýr se postarají...
Kynuté buchty s mákem: Recept na domácí buchty s rumem a skořicí
Střední
45 min
Z kynutého těsta připravíme šestnáct buchet, které naplníme makovou směsí s mlékem, máslem, skořicí...
Jak jíst pomelo? Poradíme, jak vybrat zralý plod a zbavit ho silné slupky
V obchodech už se pulty plní obřími žlutými koulemi, které na první pohled zaujmou svou velikostí. Pomelo patří mezi největší citrusové plody na světě a pod silnou slupkou ukrývá šťavnatou dužinu s...
Huspenina a aspik nejsou totéž. Kde je kolagen a kde želatina?
Huspenina patří mezi jídla spojená s tradičními českými zabijačkami. Připravuje se z vepřového masa, kůží a nožiček, které se pomalu vaří tak dlouho, až vývar získá dostatek přírodního kolagenu. Po...
Kančí, jelení, nebo zaječí? Které maso je na guláš a které na steak
Zvěřina má v sobě vůni lesa, chuť tradice i nádech slavnostního hodování. Ať už sáhnete po kančím, jelením, nebo zaječím mase, vykouzlíte pokrmy, které báječně zahřejí, překvapí a promění obyčejný...
Makovec s limetkovou polevou: Tradiční český moučník s osvěžujícím twistem
Střední
70 min
Spojení jemně mletého máku, nadýchaného těsta provoněného rumem a svěží, lehce kyselkavé limetkové...
V obchodě hrozila kontaminace. Podívejte se na zázemí, kde se smažily závitky
Smažené závitky patřily k nabídce obchodu v Jablonci nad Nisou. Co se ale skrývalo v zázemí, kde se připravovaly? Potravinářská inspekce při kontrole odhalila natolik závažné hygienické nedostatky,...
Pronájem bytu 2+kk s výhledem do přírody Plzeň-Litice
Hrachová, Plzeň - Litice
15 700 Kč/měsíc
Kuřecí rizoto s hráškem: Krémové krémové rizoto s parmazánem a smetanou
Střední
50 min
Dopřejte si krémové rizoto italského střihu, které si vás získá svou sametovou texturou, svěžím...
Týden jídla z nákupu za 1 000 Kč. Z kuřete je rizoto, z dýně tři jídla
Najíst se celý týden levně a přitom pestře jde, když nakoupíte jednou a chytře. Sestavili jsme jídelníček pro jednoho dospělého na sedm dní z nákupu za zhruba 1 000 Kč. Najdete v něm 28 jednoduchých...