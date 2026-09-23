Prohlédněte si nejbizarnější jídla světa. Od vajec vařených v moči po sýr s larvami

To, co jednomu národu připadá jako běžná večeře, může druhému připadat naprosto nepoživatelné. Důvodem bývá nejen chuť, ale také suroviny, způsob přípravy, vůně nebo třeba to, že se na talíři objeví část zvířete, kterou jsme zvyklí vyhazovat. Přesně tak vznikla řada jídel, která si postupně získala pověst těch nejpodivnějších na světě.
Některé speciality jsou staré stovky let a souvisejí s tím, co měli lidé v daném místě k dispozici. Jiné vznikly jako způsob uchování potravin, například fermentací, sušením nebo solením. A právě díky tomu dnes existují jídla, která mohou českému strávníkovi připadat opravdu bizarně, zatímco místní je považují za pochoutku.
V našem výběru najdete jídla z Evropy, Asie, Afriky, Ameriky i Austrálie. Některá vás možná překvapí jen názvem, u jiných bude stačit jediný pohled na fotografii.
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