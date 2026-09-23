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Prohlédněte si nejbizarnější jídla světa. Od vajec vařených v moči po sýr s larvami

Petra Burgrová
Fotočlánek   5:00
Vejce, které na první pohled vypadá jako obyčejné vařené vejce, ukrývá... Sardinský sýr Casu marzu je známý tím, že v něm žijí larvy sýrohlodky. Ty během... Islandská specialita hákarl se připravuje ze žraloka malohlavého nebo žraloka... Slaneček Surströmming, který prošel fermentací, je proslulý především svou... V Japonsku se jako pochoutka podávají larvy vos a včel - Hachinoko, často... Escamoles jsou larvy a kukly mravenců, kterým se někdy říká mexický kaviár.... Smažené nebo pražené kobylky - Chapulines, jsou v některých částech Mexika... Beondegi jsou vařené nebo dušené kukly bource morušového. Prodávají se... Japonská ryba fugu je známá kvůli jedovatému tetrodotoxinu, který se nachází v... Název shirako označuje mlíčí, tedy samčí pohlavní žlázy ryb. Nejčastěji se... Natto jsou fermentované sójové boby pokryté charakteristickými lepkavými... Kuřecí nožky se v některých asijských kuchyních upravují smažením, dušením nebo...
Některá jídla vypadají, jako by se na talíř dostala omylem. V různých částech světa se ale běžně jedí, podívejte se na ta, která patří k nejznámějším a zároveň nejbizarnějším světovým specialitám.

To, co jednomu národu připadá jako běžná večeře, může druhému připadat naprosto nepoživatelné. Důvodem bývá nejen chuť, ale také suroviny, způsob přípravy, vůně nebo třeba to, že se na talíři objeví část zvířete, kterou jsme zvyklí vyhazovat. Přesně tak vznikla řada jídel, která si postupně získala pověst těch nejpodivnějších na světě.

Jen pro otrlé aneb velká kambodžská specialita v podobě smažených tarantulí.

Některé speciality jsou staré stovky let a souvisejí s tím, co měli lidé v daném místě k dispozici. Jiné vznikly jako způsob uchování potravin, například fermentací, sušením nebo solením. A právě díky tomu dnes existují jídla, která mohou českému strávníkovi připadat opravdu bizarně, zatímco místní je považují za pochoutku.

V našem výběru najdete jídla z Evropy, Asie, Afriky, Ameriky i Austrálie. Některá vás možná překvapí jen názvem, u jiných bude stačit jediný pohled na fotografii.

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Témata: jídlo

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