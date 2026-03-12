Proč vyzkoušet špaldu? Obilí našich předků má stále co nabídnout

Klára Pěnkavová
  4:20
Špalda je starobylá odrůda pšenice, známá už před 10 000 lety. Dnes zažívá renesanci díky výživovým benefitům a jemné, ořechové chuti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Co je to špalda

Špalda (Triticum spelta) je odrůdou rozpadavé pšenice a patří mezi nejstarší pěstované obiloviny v Evropě. Na rozdíl od moderní pšenice má pevnou slupku, která chrání zrno před škůdci i nepříznivým počasím. I díky této přirozené odolnosti se špalda pěstuje už tisíce let, aniž by prošla výrazným šlechtěním.

Základním zdrojem potravy byla špalda již v době neolitu. Na území Evropy se rozšířila hlavně díky své odolnosti a schopnosti růst i v chudších půdách. Díky slupce bylo ale její zpracování náročnější, což je i důvod, proč byla postupně nahrazena modernější pšenicí.

Dnes se ale špalda opět pěstuje po celé Evropě, včetně Německa, Rakouska a některých částí Čech, kde je dostupná především pro bio a řemeslné pekárny.

Špaldový chléb se sušenými rajčaty

Špaldový chléb se sušenými rajčaty

Recept

Střední

70 min
Semínkový špaldový chléb

Semínkový špaldový chléb

Recept

Střední

50 min

Ze špaldové mouky se peče chutný chleba.

Na co je dobrá špalda

Špalda je velmi všestranná surovina, kterou lze v kuchyni využít podobně jako běžnou pšenici. Nejčastěji se zpracovává na mouku, ale používají se i celá zrna nebo hrubší produkty, jako jsou vločky a krupice.

Jak se špalda používá v kuchyni

  • Špaldová mouka: hodí se na chleby, koláče, těstoviny, sušenky i palačinky.
  • Celá zrna: lze vařit jako přílohu, přidávat do salátů, kaší nebo použít místo rýže (na tzv. špaldoto).
  • Krupice a vločky: využijete je do polévek, snídaňových kaší nebo müsli.
Papriky plněné špaldou a kozím sýrem

Papriky plněné špaldou a kozím sýrem

Recept

Střední

90 min

Co špalda obsahuje

Špalda je ceněná také pro svůj nutriční profil. Obsahuje poměrně dost vlákniny, která podporuje trávení a pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi. Zároveň je zdrojem bílkovin, minerálů – například železa, hořčíku, fosforu a zinku – a vitaminů skupiny B, které se podílejí na správném fungování metabolismu.

Proč ji mají kuchaři rádi

Špalda má jemné, lehce ořechové aroma, které dodává třeba pečivu a těstovinám výraznější chuť. Řemeslní pekaři ji často kombinují s pšeničnou moukou, aby těsto lépe drželo svou strukturu.

Ze špaldy se také vyrábí kávovina, která je zcela bez kofeinu. Používá se jako sladová přísada do švýcarského piva Dinkel Einsiedler Bier. Využívána jsou i nezralá zelená zrna (grünkern).

Špaldové halušky s lískovými ořechy

Špaldové halušky s lískovými ořechy

Recept

Lehké

30 min

Špaldová mouka obsahuje odlišný poměr bílkovin gliadinu a gluteninu, než klasická pšeničná.

Jaký je rozdíl mezi špaldovou a pšeničnou moukou

Hlavní rozdíly spočívají ve struktuře lepku, chuti a nutričních hodnotách. Špaldová mouka obsahuje odlišný poměr bílkovin gliadinu a gluteninu,

Proč je špaldová mouka zdravější?

  • Vyšší obsah vlákniny pomáhá s trávením, stabilizuje hladinu cukru a podporuje metabolismus.
  • Bílkoviny zvyšují pocit sytosti a přispívají k regeneraci svalů.
  • Obsahuje minerály a vitaminy důležité pro zdraví kostí, srdce a celkovou energii.
  • Celozrnná špalda přispívá k prevenci srdečních onemocnění a cukrovky, podobně jako jiné celozrnné obiloviny.

což znamená, že těsto je méně elastické a pečivo může být méně nadýchané než u klasické pšeničné mouky. To je i důvod, proč se při pečení chleba často doporučuje kombinovat obě mouky.

Chuť špaldy je jemně ořechová a sladká, což dává pečivu a těstovinám aromatický profil, který běžná pšenice nemá. Celá zrna špaldy se navíc dají použít jako příloha nebo do salátů, což je u moderní pšenice méně obvyklé.

Nutričně je špaldová mouka také hodnotnější a zdravější alternativou k běžné pšeničné mouce.

Špaldové raviolly plněné špenátem

Špaldové raviolly plněné špenátem

Recept

Střední

60 min

Špalda má celou řadou využití – na mouku, zrna, slupky apod.

Kolik lepku obsahuje špalda

Špalda obsahuje lepek v podobném množství jako běžná pšenice, takže není vhodná pro lidi s celiakií ani pro osoby s výraznou intolerancí lepku. Někteří lidé s mírnější citlivostí na pšenici však uvádějí, že špaldu snášejí lépe než moderní odrůdy pšenice. Důvodem může být odlišná struktura bílkovin tvořících lepek, která ovlivňuje vlastnosti těsta i stravitelnost.

Je ale důležité počítat s tím, že špalda není bezlepková alternativa. Ani v kombinaci s jinými moukami se obsah lepku výrazně nesnižuje, takže pro celiaky není vhodná žádná varianta.

Banánový špaldový chlebíček s arašídy

Banánový špaldový chlebíček s arašídy

Recept

Střední

45 min
Špaldové dortíky s kandovanou mrkví

Špaldové dortíky s kandovanou mrkví

Recept

Střední

80 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proč mizí rychlovarná konvice z českých kuchyní? Nahrazuje ji baterie s vroucí vodou

Moka konvička

Rychlovarná konvice patří k nejběžnějším spotřebičům v domácnosti. Přesto ji některé domácnosti nahrazují jinými způsoby ohřevu vody – od klasického sporáku až po moderní baterii s funkcí vroucí vody.

Vítězkou Peče celá země 2026 je Eliška! Finále zdramatizovala Anežka kanapkami a jeptiškami

Vítězkou 4. řady Peče celá země 2026 je Eliška.

Finále čtvrté řady Peče celá země sledovalo na ČT1 přes 1,25 milionu diváků. O vítězství rozhodla až závěrečná kreativní výzva, kterou nejlépe zvládla letošní dortová královna, Eliška Hlaváčová.

Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce. Uvařte si s námi čočku

Čočka: Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce.

Čočka patří mezi nejvýživnější luštěniny, které můžete mít ve spíži. Obsahuje hodně bílkovin, vlákniny i minerálů – a při správné přípravě je chutná a nemusí ani nadýmat.

Levná surovina ze špajzu, která zlepší trávení ale není pro každého. Můžete ji vy?

Len: Široce uplatnitelná plodina. Máte lněné kalhoty? A lněné semínko jíte?

Lněné semínko je takový netušený kuchyňský zázrak plný tělu prospěšných látek. A také obsahuje kyanid. Jak lněné semínko používat ku prospěchu organismu a jak jej naopak raději nekonzumovat?

Tohle nikdy nedělejte s česnekem. Zaděláte si na zdravotní potíže

Česnek

Česnek umí jídlo neskutečně pozvednout, ale i nenávratně pokazit. Stačí pár chyb při skladování nebo přípravě a můžete si zadělat nejen na zhořklou chuť, ale i na nepříjemné zažívací potíže.

Proč vyzkoušet špaldu? Obilí našich předků má stále co nabídnout

Špalda

Špalda je starobylá odrůda pšenice, známá už před 10 000 lety. Dnes zažívá renesanci díky výživovým benefitům a jemné, ořechové chuti.

12. března 2026  4:20

Proč vejce při vaření praskají? Nejčastější chybu děláte ještě předtím, než zapnete sporák

vejce

Uvařit vejce se zdá jako ta nejjednodušší věc na světě, ale přesto se nám často stává, že skořápka praskne, žloutek zešedne nebo bílek při loupání vypadá jako po boji. Přitom stačí pochopit pár...

12. března 2026

Čočková polévka s bramborem a rajčaty: Zdravý oběd, který vás zahřeje i zasytí

Čočková polévka s bramborem
Recept

Střední

50 min

Tato čočková polévka s bramborem je plná barev, chutí a vůní díky kombinaci tymiánu, majoránky a...

Lasagne s mozzarellou a bešamelem: Recept na italskou klasiku, kterou milují děti i dospělí

Lasagne s mozzarellou
Recept

Střední

70 min

Vrstvy jemných těstovin, syté masové ragú s rajčaty a voňavými bylinkami, a především bohatá peřina...

Domácí vafle jako z luxusní kavárny: Nadýchané těsto se sněhem, medem a čerstvým ovocem

Vafle s medem a ovocem
Recept

Lehké

45 min

Pravé domácí vafle voní po vanilce, citronech a čerstvém másle. Klíčem k jejich dokonalé textuře je...

Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce. Uvařte si s námi čočku

Čočka: Nenápadná potravina ze spíže, která obsahuje víc bílkovin než vejce.

Čočka patří mezi nejvýživnější luštěniny, které můžete mít ve spíži. Obsahuje hodně bílkovin, vlákniny i minerálů – a při správné přípravě je chutná a nemusí ani nadýmat.

11. března 2026  5:05

Jak poznat přepálený olej. Stačí si všimnout tohoto signálu

Smažíte? Kouří vám to? Přepálení olej je nebezpečný pro naše zdraví.

Když olej překročí svůj kouřový bod, nejenže ztrácí chuť, ale vytváří také nebezpečné látky, které mohou ohrozit vaše zdraví. Při dlouhodobém používání přepáleného oleje se zvyšuje riziko rakoviny,...

11. března 2026  4:30

Proč se rýže po uvaření někdy slepí? Chyba vzniká mnohem dřív, než zapnete sporák

Celozrnná rýže

Těšili jste se na nadýchanou rýži, ale z hrnce na vás vykoukla nevzhledná lepkavá hmota? Nezoufejte, nejste v tom sami. Ačkoliv se vaření rýže zdá jako banální úkol, skrývá v sobě malou chemickou...

11. března 2026

Krémové špenátové rizoto s opečeným pstruhem: Recept na lehké jídlo, které chutná jako z restaurace

Špenátové rizoto se pstruhem
Recept

Střední

35 min

Pravé italské rizoto má být krémové, syté a plné chutí. V tomto receptu hraje hlavní roli čerstvý...

Květáková pizza s karamelizovanou cibulí a čerstvým sýrem: Zdravá večeře, která chutná luxusně

Pizza z květákového korpusu
Recept

Lehké

55 min

Tato květáková pizza s mandlovou moukou a parmazánem je plnohodnotným gastronomickým zážitkem,...

Vláčné citronové muffiny s mákem a lehkým jogurtovým krémem: Dezert, který chutná jako jaro

Citronové muffiny s jogurtovým krémem
Recept

Střední

50 min

Hledáte dezert, který je nadýchaný, osvěžující a po kterém se nebudete cítit těžce? Tyto citronové...

Pastinák se vrací na scénu. Naučte se využít tuhle levnou surovinu naplno

Už v březnu můžete vysévat pastinák (lidově pastiňák). Získáte kořenovou...

Možná jste ho v obchodě přešli s tím, že jde jen o „přerostlou petržel“. Pastinák je ale mnohem víc. Tato nenápadná kořenová zelenina kralovala českým talířům dávno předtím, než jsme objevili...

10. března 2026  5:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.