Proč vejce při vaření praskají? Nejčastější chybu děláte ještě předtím, než zapnete sporák

Petra Burgrová
  4:00
Uvařit vejce se zdá jako ta nejjednodušší věc na světě, ale přesto se nám často stává, že skořápka praskne, žloutek zešedne nebo bílek při loupání vypadá jako po boji. Přitom stačí pochopit pár fyzikálních zákonů a hlídat si čas. Tady je ucelený průvodce, díky kterému budou vaše vejce vypadat jako z kuchařky – a to i ta úplně čerstvá.
vejce

vejce | foto: Canva

6 fotografií

Obsah

5 kroků, jak správně uvařit vejce

Uvařit vejce správně není o náhodě, ale o kontrole teploty a času. Zapomeňte na odhady a stopujte to přesně. Tady je postup, který vás nikdy nezklame.

1. Teplotní šok: Kdy dát vejce do vody?

Nejčastější chyba vzniká hned na začátku: vejce hodíte přímo z lednice do vroucí vody. Rozdíl teplot (z 5 °C na 100 °C) způsobí okamžitou roztažnost a skořápka pod tlakem praskne.

Nejste si jistí, jak dlouho už vám vejce leží v lednici? Dejte ho do sklenice s vodou:

  • Čerstvé vejce: Lehne si ke dnu na bok.
  • Starší vejce (týden až dva): Stojí na dně „na špičce“.
  • Zkažené vejce: Vyplave na hladinu.
  • Jak na to: Vyndejte vejce z lednice aspoň 20 minut předem. Pokud spěcháte, nechte je chvíli temperovat ve vlažné vodě.
  • Postup vložení: Vodu v hrnci přiveďte k varu, pak plamen stáhněte na minimum. Vejce vkládejte opatrně na lžíci. Jakmile jsou všechna bezpečně na dně, plamen opět přidejte a zapněte stopky.
2. Tajné ingredience: Proč se dává sůl do vody při vaření vajíček?

Chcete, aby skořápka z bílku doslova sklouzla? Do vody přidejte lžíci octa a pořádnou špetku soli. Ocet skořápku mírně naleptá a změkčí, sůl zase zajistí, že pokud by některé vejce přece jen prasklo, bílek se okamžitě srazí a nevyteče.

Tip redakce: Čím čerstvější vejce, tím hůře se loupe, protože blána je pevně přichycená ke skořápce. Pokud máte vejce přímo z farmy, přisypte do vody půl lžičky jedlé sody. Zvýší se pH bílku, což usnadní následné oddělení blány.

3. Stopky v ruce: Jak uvařit vejce, aby se dobře loupala?

Čas se počítá od chvíle, kdy vejce vložíte do vroucí vody.

  • 4–5 minut (Naměkko): Tekutý žloutek, bílek jen tak tak drží. Ideální do skleničky k ranní kávě.
  • 7 minut (Nahniličko): Král všech snídaní. Bílek je pevný, ale střed zůstává krásně krémový a polotekutý.
  • 9–10 minut (Natvrdo): Pevný, ale stále sytě žlutý žloutek. Pokud vaříte déle než 12 minut, začne žloutek šednout a chutnat po síře.
4. Ledová lázeň: Zastavte čas

Vejce se vaří i poté, co ho vyndáte z hrnce. Pokud ho jen necháte na talíři, zbytkové teplo změní vaše „nahniličko“ na „natvrdo“ během minuty. Jakmile stopky zapípají, šoupněte vejce do mísy s ledovou vodou. Tento šok zastaví proces vaření a zároveň pomůže k tomu, aby se obsah lehce smrštil a šel lépe loupat.

5. Správná technika loupání

Vajíčko nejdřív jemně poťukejte o linku po celém obvodu, aby byla skořápka jako „pavučina“. Pak ho zkuste loupat pod mírným proudem studené vody. Voda se dostane pod blánu a skořápka půjde dolů v několika velkých kusech bez toho, abyste potrhali bílek.

Jak dlouho vydrží vařené vejce v lednici?

  • Neoloupané vejce (ve skořápce): Vydrží v lednici v pořádku 7 až 10 dní. Skořápka funguje jako přirozený ochranný obal, který brání bakteriím proniknout dovnitř.
  • Oloupané vejce: Tady je trvanlivost mnohem kratší. Jakmile vejce zbavíte skořápky, měli byste ho zkonzumovat do 24 hodin, maximálně do dvou dnů. Bez skořápky bílek rychle vysychá a snadno absorbuje pachy a bakterie z okolí.
Příprava na Velikonoce má svá specifická pravidla, aby byla ošatka chloubou domu:

  • Bílá vs. hnědá: Bílá vejce mají tenčí skořápku (pozor na prasknutí!), ale barvy na nich září. Hnědá jsou ideální pro přírodní barvení v cibulových slupkách – výsledek je sytý a rustikální.
  • Odmaštění je základ: Před barvením otřete skořápku hadříkem namočeným v octu. Odstraníte mastnotu a barva chytne rovnoměrně bez nevzhledných map.
  • Finální lesk: Jakmile barva zaschne, potřete vajíčka kouskem špeku nebo vatovým tamponkem s kapkou oleje. Budou se lesknout jako zrcadlo.

