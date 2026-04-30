Proč váš Aperol nikdy nechutná jako v baru? Odhalte chybu, kterou děláte při každém míchání

Petra Burgrová
  14:15
Ikonický letní drink, který si získal popularitu po celém světě. I když se může zdát jednoduchý, jeho kouzlo spočívá právě ve správném poměru surovin. Pokud ho dodržíte, snadno si i doma připravíte drink, který chutná stejně dobře jako v restauraci nebo baru.
foto: Shutterstock

Jak se dělá drink Aperol

Základem je kombinace tří ingrediencí: Aperolu, prosecca a perlivé vody. Osvědčený poměr, na který se můžete spolehnout, je 3 : 2 : 1. To znamená tři díly prosecca, dva díly Aperolu a jeden díl sodovky. Tento poměr zajišťuje ideální rovnováhu mezi svěžestí, sladkostí a lehkou hořkostí.

Příprava je velmi jednoduchá. Nejprve naplňte větší sklenici ledem, klidně až po okraj. Poté nalijte prosecco, které by mělo tvořit největší část nápoje. Následně přidejte Aperol a nakonec vše doplňte perlivou vodou. Nápoj stačí jemně promíchat, aby se chutě spojily, a na závěr přidat plátek pomeranče, který drink krásně ovoní.

Aperol Spritz

Jaké prosecco do Aperolu

Není nutné sahat po drahých lahvích, ale důležité je zvolit správný typ. Ideální je suché nebo polosuché prosecco, například Brut nebo Extra Dry, které není příliš sladké a dobře doplňuje chuť Aperolu. Zásadní je také jeho vychlazení, protože studené prosecco dodá drinku tu správnou svěžest.

Čím nahradit prosecco v Aperolu

Pokud prosecco nemáte, můžete ho nahradit jiným šumivým vínem. Pro nealkoholickou variantu se nabízí nealkoholické šumivé víno nebo tonik.

Itálie ve sklenici – jak si připravit dokonalý Aperol Spritz?

Recept Aperol Spritz

  • 90 ml Prosecca
  • 60 ml Aperolu
  • 30 ml perlivé vody
  • led
  • pomeranč
  1. Do velké sklenice na víno dejte dostatek ledu.
  2. Přidejte 3 díly prosecca. Množství si můžete upravit podle chuti, ale doporučuje se poměr 3 : 2 : 1 pro prosecco, Aperol a perlivou vodu.
  3. Přidejte 2 díly Aperolu.
  4. Dolijte zbytek sklenice trochou perlivé vody pro osvěžení.
  5. Nakonec přidejte plátek pomeranče jako dekoraci a jemně promíchejte, aby se chutě propojily.

Počet porcí: 1 sklenice
Doba přírpavy: 5 minut

Proč váš Aperol nikdy nechutná jako v baru? Odhalte chybu, kterou děláte při každém míchání

