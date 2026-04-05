Proč nejsou vejce XL v akci
Vejce velikosti XL, tedy nad 73 gramů, jsou vzácná nejen v rámci slevových akcí supermarketů, ale i fakticky. Důvod není žádný tajný chemický nebo genetický trik, prostě se v chovech moc nenacházejí starší slepice, které je snášejí.
Další komplikací je křehkost skořápky. Starší slepice sice vyprodukují větší vejce, ale množství vápníku zůstává stejné. Výsledkem je tak tenčí skořápka, která hůře snáší transport a manipulaci spojenou s hromadným prodejem. Proto řetězce raději sáhnou po odolnějších velikostech M a L.
A konečně je tu i obchodní strategie. XL vajíčka jsou prémiová a zákazníci si za ně rádi připlatí, ne? V akci tedy ani nepotřebují být.
Co ovlivňuje velikost vajec
Velikost je kombinací genetiky slepic, věku, zdraví a kvality krmiva. Zjednodušeně řečeno, mladé slepice snášejí menší vajíčka, zatímco starší kusy dokážou produkovat větší, často i XL vejce s hmotností nad 73 gramů.
Dalším faktorem je začátek snášky. Pokud slepice začnou snášet později, jejich vejce bývají těžší, ale životnost produkce se zkracuje. Proto chovy pečlivě plánují, kdy pustí kuřice do snášky, aby optimalizovaly velikost i množství vajec.
Jsou ve vejcích XL hormony?
Krátká odpověď: rozhodně ne. Používání hormonů pro stimulaci růstu či snášky je v EU přísně zakázané.
I názory, že se používají hormonální doplňky, jsou mýtus. Moderní chovy se zaměřují na vyváženou výživu a správný světelný režim.
Jak poznat velikost vajec
Vejce rozlišujeme nejen podle původu a způsobu chovu, ale i podle velikosti, respektive hmotnosti.
- Vejce S: malé vajíčko do 53 gramů od mladé slepice.
- Vejce M: nejběžnější velikost v obchodech, má 53–63 gramů.
- Vejce L: velké vejce o hmotnosti 63–73 gramů.
- Vejce XL: vzácné vejce, někdy i se dvěma žloutky, má 73 i více gramů.
Jak velké je vejce M
Vejce M váží mezi 53–63 gramy a představuje nejběžnější velikost v obchodech. Snášejí je mladší až středně staré slepice, které tvoří většinu produkce.
Pro běžné recepty je vejce M nejideálnější, dobře se totiž dávkuje. V porovnání s XL vejci mají méně bílku, ale podobný obsah žloutku a živin, takže pro většinu domácích receptů plně postačí.
