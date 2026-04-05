Proč vajíčka XL jen málokdy objevíte ve slevách? Odhalujeme důvody

Klára Pěnkavová
  4:40
Velká vajíčka XL jsou v supermarketech vzácností. A ne, není to kvůli hormonům. Přinášíme pohled do zákulisí chovů i obchodní strategie, proč si za ně musíte připlatit.
ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Proč nejsou vejce XL v akci

Vejce velikosti XL, tedy nad 73 gramů, jsou vzácná nejen v rámci slevových akcí supermarketů, ale i fakticky. Důvod není žádný tajný chemický nebo genetický trik, prostě se v chovech moc nenacházejí starší slepice, které je snášejí.

Další komplikací je křehkost skořápky. Starší slepice sice vyprodukují větší vejce, ale množství vápníku zůstává stejné. Výsledkem je tak tenčí skořápka, která hůře snáší transport a manipulaci spojenou s hromadným prodejem. Proto řetězce raději sáhnou po odolnějších velikostech M a L.

A konečně je tu i obchodní strategie. XL vajíčka jsou prémiová a zákazníci si za ně rádi připlatí, ne? V akci tedy ani nepotřebují být.

Míchaná vejce dělám už roky úplně bez tuku. Přesto jsou krémová a chutnají líp než kdy dřív

Velikost vajec je kombinací genetiky slepic, věku, zdraví a kvality krmiva, a také začátku snášky.

Co ovlivňuje velikost vajec

Velikost je kombinací genetiky slepic, věku, zdraví a kvality krmiva. Zjednodušeně řečeno, mladé slepice snášejí menší vajíčka, zatímco starší kusy dokážou produkovat větší, často i XL vejce s hmotností nad 73 gramů.

Dalším faktorem je začátek snášky. Pokud slepice začnou snášet později, jejich vejce bývají těžší, ale životnost produkce se zkracuje. Proto chovy pečlivě plánují, kdy pustí kuřice do snášky, aby optimalizovaly velikost i množství vajec.

Jsou ve vejcích XL hormony?

Krátká odpověď: rozhodně ne. Používání hormonů pro stimulaci růstu či snášky je v EU přísně zakázané.

I názory, že se používají hormonální doplňky, jsou mýtus. Moderní chovy se zaměřují na vyváženou výživu a správný světelný režim.

Zaskočila vás červená tečka ve vejci? Zjistěte, co opravdu znamená a proč se jí nemusíte bát

Vejce rozlišujeme nejen podle druhu, původu a způsobu chovu, ale i podle velikosti, respektive váhy.

Jak poznat velikost vajec

Vejce rozlišujeme nejen podle původu a způsobu chovu, ale i podle velikosti, respektive hmotnosti.

  • Vejce S: malé vajíčko do 53 gramů od mladé slepice.
  • Vejce M: nejběžnější velikost v obchodech, má 53–63 gramů.
  • Vejce L: velké vejce o hmotnosti 63–73 gramů.
  • Vejce XL: vzácné vejce, někdy i se dvěma žloutky, má 73 i více gramů.

Jak velké je vejce M

Vejce M váží mezi 53–63 gramy a představuje nejběžnější velikost v obchodech. Snášejí je mladší až středně staré slepice, které tvoří většinu produkce.

Pro běžné recepty je vejce M nejideálnější, dobře se totiž dávkuje. V porovnání s XL vejci mají méně bílku, ale podobný obsah žloutku a živin, takže pro většinu domácích receptů plně postačí.

Co znamenají čísla na vejcích? Tahák, se kterým už v obchodě nesáhnete vedle
Vejce do skla

Vejce do skla s hráškem vařená ve vodní lázni – Netradiční teplá snídaně pro slavnostní ráno

Recept

Lehké

35 min
Nejčtenější

Zapomeňte na tuhé a suché těsto. Upečte si letos nadýchaný mazanec podle Josefa Maršálka

Mazanec

Zapomeňte na drobivý bochánek bez života. Mazanec podle známého cukráře je jemný, lehce nasládlý a díky máslu a ovoci zůstává vláčný i druhý den. Klíčem je práce s těstem a trpělivost.

Jak podpořit zdraví střev? Klíčem ke spokojenému břichu jsou probiotické potraviny

střeva, zdraví střev, střevní mikroflóra, střevní mikrobiom, probiotické...

Střevní mikrobiom ovlivňuje nejen naše trávení, ale i imunitu a energii během dne. Správně zvolená strava s probiotiky a prebiotiky ho dokáže výrazně zlepšit.

Návštěva za dveřmi? 6 pomazánek hotových do 5 minut bez stresu

Šunková pomazánka s křenem na domácí bagetě

Nečekaná návštěva za dveřmi nebo prostě jen nestíháte? Tajemství rychlého pohoštění tkví v kombinaci pár surovin. Pokud máte v doma hermelín, tuňáka, mrkev, vajíčka, česnek nebo předvařenou červenou...

Kolik vajec můžu sníst během Velikonoc, aby mi cholesterol nevystřelil do nebes?

Vařená vejce

Vejce jsou v kuchyni absolutní nezbytnost. Jsou levná, plná kvalitních bílkovin, zdravých tuků, vitamínů a minerálů. Přesto se kolem nich po desetiletí vznáší oblak pochybností kvůli cholesterolu....

Tradiční triky našich babiček: Jak správně barvit vejce v cibulových slupkách a kurkumě

Barvení vajec cibulí

Barvení vajíček patří k jedné z nejhezčích velikonočních tradic. Kromě kupovaných barev se stále více lidí vrací k přírodním metodám, které jsou šetrné k přírodě, zdraví i samotným vajíčkům. Mezi...

Konec gumových hranolek. Jak připravit křupavé domácí hranolky v horkovzdušné fritéze?

Rybí prsty s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná fritéza je v kuchyni naprostý zázrak. Milujeme na ní to, že dokáže z obyčejných brambor vykouzlit dokonalou křupavou přílohu za pár minut, a ještě k tomu bez litrů zbytečného oleje....

6. dubna 2026

Jak dlouho vydrží vajíčková pomazánka v lednici? Skutečná trvanlivost závisí na jedné věci

Vajíčková pomazánka: Symbol velikonoc. Jak dlouho vydrží v lednici?

Vajíčková pomazánka vládne jaru, i když si ji rádi dáme i jindy než jen na Velikonoce. Jak skladovat vajíčkovou pomazánku? Co ovlivňuje její trvanlivost? A jak dlouho vlastně taková domácí vajíčková...

6. dubna 2026  4:40

Superpotravina, která je ideální pro bezlepkovou dietu. Není to rýže, ani kuskus

Quinoa, merlík. Výborná potravina bez lepku. Zkuste ji.

Quinoa, zní to velmi hravě. A tato semínka jsou přesně taková, jak zní jejich název. Čím dál tím víc z nás zařazuje quinou do svého jídelníčku. A není divu. Je dobrá, zdravá, všestranně použitelná a...

6. dubna 2026  4:40

Rozkrojíte vejce a žloutek je šedý. Za nevzhlednou barvu může chyba při vaření

Každý národ má svůj oblíbený pokrm, v němž vajíčka hrají dominantní...

Rozkrojíte uvařené vejce napůl a čeká vás nemilé překvapení: místo aby ve sněhově bílém bílku zářil žlutý žloutek, rýsuje se kolem hmoty uprostřed šedá nebo šedozelená kružnice. Tato nevítaná ozdoba...

6. dubna 2026

Vláčný velikonoční mazanec s tvarohovou náplní: Tradiční recept vylepšený o kandované ovoce

Mazanec plněný tvarohem a kandovaným ovocem
Recept

Střední

80 min

Mazanec plněný bohatou tvarohovou náplní a kandovaným ovocem je odpovědí pro všechny, kteří milují...

To tu ještě nebylo! V 5. díle Ledničko, vyprávěj! se objevila zatím nejdivočejší surovina. Jaká a kdo ji přinesl?

Nejdivočejší suroviny 2. řady Ledničko, vyprávěj! Jak si s nutrií a libečkem...

Tohle jste v kuchařské show Ledničko, vyprávěj! ještě neviděli. Elitní kaskadérka Hana Dvorská přinesla sice nenápadný libeček, skutečný poprask však způsobil horolezec Radek Jaroš. Ten se totiž...

5. dubna 2026  13:30

Vejce v hořčičné omáčce s koprem: Tradiční recept v doprovodu pečených brambor

Vejce v hořčičné omáčce s koprem a pečenými bramborami
Recept

Střední

45 min

Vajíčka v hořčičné omáčce s koprem jsou prověřenou klasikou, která v kombinaci s pečenými...

Svěží vaječné carpaccio s hořčičným dresinkem: Elegantní recept, který využije vajíčka natvrdo

Vaječné carpaccio
Recept

Lehké

20 min

Vaječné carpaccio je moderní variací na klasiku, která vás překvapí svou lehkostí. Objevte kouzlo...

Salátový mix za 40 korun je zlodějina. Jedlá zeleň roste všude kolem nás

Mladé kopřivy sbírejte pouze do května, kdy jsou na účinné látky nejbohatší.

Venku to konečně začíná žít a byla by škoda toho nevyužít. Stačí vyrazit na krátkou procházku a uvidíte, kolik dobrot se dá nasbírat přímo u cesty nebo na zahradě. Pojďme se podívat, co všechno se dá...

5. dubna 2026

Proč vajíčka XL jen málokdy objevíte ve slevách? Odhalujeme důvody

Vejce

Velká vajíčka XL jsou v supermarketech vzácností. A ne, není to kvůli hormonům. Přinášíme pohled do zákulisí chovů i obchodní strategie, proč si za ně musíte připlatit.

5. dubna 2026  4:40

Maso z čestra je výjimečné. Česká červinka za jeho popularitu málem zaplatila

Česká červinka je plemeno vyšlechtěné z tura krátkorohého. Jeho geny se...

Strakaté krávy, stračeny, červené straky, český strakatý skot nebo také zkráceně čestr. Kdo by neznal typické plemeno skotu, nezbytný kolorit českého venkova 19. a počátku 20. století? Mezi chovateli...

5. dubna 2026

Pikantní vaječná pomazánka s wasabi a křenem: Recept na bleskové a originální pohoštění

Vaječná pomazánka s křenem wasabi
Recept

Lehké

15 min

Máte rádi klasickou vaječnou pomazánku, ale hledáte způsob, jak ji letos trochu ozvláštnit?...

