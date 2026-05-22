Proč utrácet tisíce za botox? Tajnou zbraň proti vráskám si můžete zasadit na zahradě

Obsah
Na co jsou zdravá rajčata
Když se mluví o potravinách pro krásnější pleť, často se zmiňují avokádo, ořechy, ryby a možná okurka. Přiznejte se, kdo si dává slupky od okurky na obličej? A víte, že jedna z nejzajímavějších surovin, co se pleti týče, leží většinu roku v lednici nebo ve spíži? Rajčata jsou plná vody, mají nízkou energetickou hodnotu a obsahují hojně vitaminu C, draslík i další rostlinné látky, které se dávají do souvislosti s ochranou buněk v těle.
Co také o rajčatech víme, je, že obsahují antioxidanty. Ty pomáhají tělu neutralizovat volné radikály, které vznikají mimo jiné působením UV záření, znečištěného prostředí, kouření, stresu nebo nevyvážené stravy. A právě oxidační stres je jedním z faktorů, které se podílejí na rychlejším stárnutí pleti.
Samotné rajče samozřejmě vrásky nevymaže ani vás neomladí o několik let, ale pokud rajčata nebudete vyřazovat ze svého jídelníčku, mohou být pro vaši pleť příjemným bonusem.
Co obsahují rajčata
Vrásky nevznikají ze dne na den. Ovlivňuje je genetika, věk, mimika, hydratace, spánek, hormony, ale také sluneční záření. UV paprsky narušují kolagenová a elastinová vlákna, která pomáhají udržovat pleť pevnou a pružnou. Výsledkem může být ztráta elasticity, sušší pokožka, pigmentové skvrny a jemné linky.
- Lykopen dává rajčatům jejich typickou červenou barvu a patří mezi karotenoidy, tedy látky s antioxidačním působením. Zkoumán je ve vztahu k ochraně pokožky před fotostárnutím, tedy stárnutím způsobeným slunečním zářením. Studie naznačují, že pravidelná konzumace rajčatových produktů bohatých na lykopen může pomoci zvýšit přirozenou obranyschopnost kůže vůči poškození UV zářením.
- Rajčata obsahují také vitamin C, který je důležitý pro tvorbu kolagenu. Kolagen je bílkovina, která tvoří významnou část pojivových tkání a v pleti se podílí na její pevnosti a pružnosti. S věkem přirozená tvorba kolagenu klesá. Strava bohatá na kvalitní bílkoviny, vitamin C a další mikroživiny proto může být jedním z faktorů, které pomáhají udržovat pleť v lepší kondici.
Syrová, nebo vařená rajčata pro pleť
Lykopen obsažený v rajčatech se zkoumá právě ve vztahu k ochraně pokožky před fotostárnutím, tedy stárnutím způsobeným slunečním zářením. Studie naznačují, že pravidelná konzumace rajčatových produktů bohatých na lykopen může pomoci zvýšit přirozenou obranyschopnost kůže vůči poškození UV zářením.
U řady druhů zeleniny platí, že čerstvá podoba je nutričně nejvýhodnější. U rajčat je to ale trochu jinak. Lykopen se totiž z tepelně upravených rajčat vstřebává lépe než ze syrových. Proto mohou být pro tělo zajímavé nejen čerstvé plody, ale také rajčatová omáčka, protlak, pyré nebo pečená rajčata.
Důležitý je přitom ale i tuk. Lykopen je totiž rozpustný v tucích, takže jeho vstřebávání podpoří například olivový olej, avokádo, ořechy, semínka nebo kvalitní sýr. Jednoduché těstoviny s rajčatovou omáčkou a kapkou olivového oleje tak nemusí být jen rychlá večeře, ale i jídlo, které dává smysl z pohledu výživy a může přispět ke zdravější pleti.
Jezte rajčata ve formě:
- rajčatová omáčka s olivovým olejem,
- pečená rajčata s bylinkami,
- rajčatová polévka,
- domácí kečup bez přemíry cukru,
- rajčatové sugo k těstovinám,
- salát z rajčat s mozzarellou nebo avokádem.
Proč je dobré jíst rajčata
Prakticky to může vypadat tak, že si několikrát týdně dopřejete jídlo, ve kterém hrají rajčata výraznější roli. Třeba rajčatovou polévku, zeleninové lečo, pečenou zeleninu, omáčku na těstoviny nebo pomazánku ze sušených rajčat.
Výhodou rajčat je, že se dají snadno spojit s dalšími potravinami, které pleti prospívají. S olivovým olejem získáte zdravé tuky, s luštěninami bílkoviny a vlákninu, s rybami omega-3 mastné kyseliny a s celozrnnými těstovinami nebo pečivem zase komplexnější a sytější jídlo.
Domácí rajčatový kečup s hořčičným semínkem – Pikantní recept na zavařování s jablky
Střední
180 min
Jak z rajčat vytěžit maximum
Nejjednodušší trik? Rajčata tepelně upravit a přidat k nim tuk. Domácí rajčatová omáčka s olivovým olejem, pečená rajčata s bylinkami nebo hustá rajčatová polévka jsou výborné způsoby, jak lykopen dostat do jídelníčku ve formě, kterou tělo dobře využije.
A pokud máte rádi čerstvá rajčata, není důvod se jim vyhýbat. Jen je zkuste doplnit třeba mozzarellou, olivovým olejem, pestem, avokádem nebo semínky. Z obyčejného salátu tak uděláte jídlo, které bude pro tělo výživnější a zároveň zajímavější.
Kolik rajčat jíst
Není nutné počítat každé rajče ani se nutit do rajčatové šťávy každý den. Mnohem důležitější je pravidelnost. V sezóně se vyplatí používat čerstvá rajčata, mimo sezónu zase kvalitní konzervovaná rajčata, protlak nebo klidně kečup, ideálně kvalitní a bez přemíry cukru.
Co se stane, když sníme hodně rajčat? U většiny zdravých lidí pravděpodobně nic dramatického, ale velké množství rajčat může u citlivějších osob podráždit žaludek, zhoršit pálení žáhy nebo způsobit nadýmání. Stejně jako u jiných potravin proto platí: pestrost je lepší než jednostrannost.
|
Skladujete okurku v lednici vedle rajčat? Odsuzujete ji k trestu smrti a ještě navíc ohrožujete své zdraví