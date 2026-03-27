Proč si koupit pomalý hrnec? Přesvědčí vás tyto tři recepty, které se uvaří, než se vyspíte

Petra Kašparová
  4:00
Až když jsem vlastnila svůj první pomalý hrnec, v době, kdy v Čechách nikdo neměl tušení, o co jde, zjistila jsem, že se hodí nejen na vaření masa, ale že toho umí mnohem víc. Proč byste ho měli doma mít?

Co všechno umí pomalý hrnec

Ne, vážně: rozhodně toho umí víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Já jsem mu propadla, když jsem žila ve Velké Británii. Tam ho má prakticky každá domácnost, vaří v něm jejich tradiční pokrm z masa zvaný Stew, něco jako, dejme tomu, náš guláš.

Když jsem se do tajů toho, co tento spotřebič umí, dost mě překvapilo, co všechno zvládne. Není to totiž ani zdaleka jen o mase. I když to je bezesporu na prvním místě.

V pomalém hrnci uvaříte i to, co se v původním receptu vaří, peče nebo dusí obyčejným způsobem na sporáku či v troubě. Nebojte se toho!

Jak pomalý hrnec funguje v praxi

Na rozdíl od běžného vaření, kde se teplota rychle zvyšuje a tekutiny se odpařují, pomalý hrnec pracuje s pozvolným ohřevem a uzavřeným prostředím. Pokud vaříte klasicky, velmi rychle dosáhnete bodu varu a ten pak udržujete a suroviny uvaříte rychle. Teplota v pomalém hrnci se drží pod bodem varu, takže jídlo nebublá, ale spíše se tzv. táhne. Důsledek?

  • Maso se vaří postupně, pomalým varem se rozpadá, přestože zůstává šťavnaté.
  • Zelenina neztrácí strukturu a prakticky ji nemůžete rozvařit.
  • Všechny chutě pokrmu mají čas se propojit a dokonale snoubit.

Důležitým efektem je také to, že se téměř nic neodpařuje. Nemusíte přidávat vodu ani tuk, v pomalém hrnci lze vařit velmi zdravě. Výsledkem je kuchyně, která je nejen pohodlná, ale často i nutričně vyváženější.

Teploty pomalého hrnce:

  • LOW (nízký výkon): cca 75–95 °C
  • HIGH (vysoký výkon): cca 85–98 °C
  • KEEP WARM (udržování teploty): cca 60–70 °C
Dejte maso do pomalého hrnce, zapněte ho a jeďte na výlet. Čas se dá trávit jinak než vařením.

Maso v pomalém hrnci

Největší síla pomalého hrnce se projeví u jídel, která by jinak vyžadovala dlouhé stání u plotny. Jestli kvůli něčemu potřebujete „pomaláč“, tak kvůli tomu, jak si poradí s masem. I levnější a tužší kusy, které by při rychlém vaření zůstaly tvrdé, se v pomalém hrnci promění v měkké, téměř vláčné maso. To je důvod, proč je ideální pro přípravu:

Vývar je nejlepší tažený. To je takové zaklínadlo. Opravdu tažený vývar vám udělá pomalý hrnec, než se vrátíte z výletu.

Vývary a polévky

Není lepší vývar! Protože je skutečně „tažený“. Stabilní teplota umožňuje, aby se chutě z kostí, masa a zeleniny uvolňovaly postupně, aniž by došlo k zakalení. Vývar tak bývá čirý a zároveň výrazný. Navíc odpadá nutnost hlídat plamen nebo sbírat pěnu v takové míře jako při klasickém vaření.

Večer hodíte kosti a maso do hrnce, zalijete vodou, přidáte sůl a jdete spát. Ráno máte hotovo. Není to skvělé?

Pomalý hrnec se ideálně hodí pro vaření masa.

Omáčky

Velmi zajímavé je využití pro omáčky. Například boloňská nebo rajská omáčka získají po několika hodinách úplně jinou hloubku. Chuť rajčat se zjemní, kyselost ustoupí a jednotlivé ingredience se spojí do kompaktního celku, čehož při rychlém vaření prostě nedocílíte. Když přidáte mleté maso, uvaříte delikatesu. Navíc bez míchání, hlídání sporáku. Prostě bez práce!

Luštěniny

Velmi dobře si poradí i s luštěninami, které se v něm vaří rovnoměrně a bez rizika rozvaření. Čočka, cizrna nebo fazole si zachovají strukturu, ale zároveň změknou tak, jak mají. Díky tomu je ideální pro vegetariánská jídla, jako jsou různá kari, dhal nebo husté zeleninové směsi. Já slavím velké „kuchařské úspěchy“ se svým krupetem, které vařím právě v pomalém hrnci.

Česká superpotravina za pár korun: Zasytí lépe než rýže, ale většina lidí ji neumí správně uvařit

Spíte a přitom vaříte sváteční oběd. Utopie? Kdepak, realita domácnosti s pomalým hrncem.

Snídaňová jídla a kaše

Ovesná kaše připravená přes noc v pomalém hrnci má úplně jinou texturu než ta vařená na plotně – je krémová a jemná, bez nutnosti neustálého míchání. S čím hrnec velmi pomůže, to je rýže na sladko, v mléce se pomalu rozvaří.

Dezerty

To může někoho z vás asi překvapit. Ty já v něm moc nedělám, ale vím, že vám vykouzlí perfektní brownies, crumble „mrkváč“. Ideální je pro moučníky, kde příliš nejde o křupavost, ale naopak o vláčnost. A víte, co ještě umí? Povidla. Švestková, hrušková… Přes noc uvařená povidla.

Trhané maso? Bez práce, navíc s delikátní chutí, vám jej, než se vyspíte, připraví pomalý hrnec.

Co ještě uvaříte v pomalém hrnci

Vím, jak zní kategorie „A další“. Pravdou ale je, že fanoušci pomalého hrnce, pomaláčku, loudáčku (jak je libo ho nazývat), v něm vaří kdeco.

  • Řízky! Ano. Předsmaží se, hodně rychle, běžně v oleji, jen chvíli z obou stran tak, aby strouhanka začala být smažená, vyskládají se v jedné vrstvě do hrnce a zapnou se na 2–3 hodiny na low.
  • Sádlo a škvarky. Dá se. Je to bez práce a moc dobré.
  • Pomocí tekutého kouře v něm lidé udí. Všechny druhy masa. Nezkoušela jsem to, ale na fotkách vypadá maso vždy velmi lákavě.
  • Buřty na pivu. To je jídlo, které je z pomalého hrnce naprosto bezkonkurenční. Hustá, chutná omáčka, buřty nasáklé pivem. Prostě mňam.
Nejlepší je maso z pomalého hrnce. Ideální jednoduchá příprava, která šetří čas.

Proč si koupit pomalý hrnec?

Nechápu, že bez něj vaše kuchyně existuje. Dělám si samozřejmě legraci, nicméně jsem přesvědčená o tom, že právě tento spotřebič rozhodně nepatří do ranku těch zbytečných, jejichž koupě později litujeme. Nejde jen o to, že uvaří nejlepší jídla, která jste kdy jedli. Jde o celkový komfort, který může do vašeho vaření přinést. Argumenty?

  • Minimum práce aneb „zapni a zapomeň“,
  • lepší chuť a šťavnatost,
  • zdravější vaření,
  • úspora času i energie,
  • vysoká univerzálnost.
Přepuštěné máslo je super snadné vyrobit pomocí pomalého hrnce.

Můj pomalý recept č. 1 Přepuštěné máslo anebo ghí

  • 4 kostky másla
  1. Kvalitní máslo rozbalíme a dáme do hrnce.
  2. Hrnec zapneme na stupeň High. Poklici nedáváme, máslo děláme v nepřikrytém hrnci.
  3. Za 4 hodiny je ghí hotové.
  4. Sesbíráme „škvarky“, tužší části másla.
  5. Nakonec přelijeme přes plátno do sklenic.

Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 4 hodiny

Rillettes, francouzská specialita, kterou hravě vykouzlíte v pomallém hrnci.

Můj pomalý recept č. 2 Vepřové rilletes

  • 1,5 g vepřového boku s kůží
  • 23 g soli
  • 2,5 dcl bílého vína
  1. Maso nakrájíme na kostičky, nemusí být malé, krájím na zhruba 1,5 cm.
  2. Nahážeme do hrnce. Jiné slovo než „naházet“ se použít nedá…
  3. Osolíme a zalijeme vínem. Používá se suché, ale zkoušela jsem i polosuché a obě varianty jsou možné, každá dá výslednému pokrmu jiný „odér vína“.
  4. Zapneme hrnec na stupeň Low a jdeme spát, na výlet, pracovat. Za 8 hodin je hotovo. A teď to přijde: Každý to dělá jinak. Někdo trhá vidličkou, někdo mačká šťouchadlem na brambory, někdo projede párkrát tyčovým mixérem. Rillettes mají mít hrubší strukturu, nejde o paštiku. Maso by mělo zůstat „přiznané“.
  5. Rillettes dáme do skleniček, uzavřeme. Někdy, pro konzervaci (prý se to tak dělávalo ve Francii v době, kdy tento pokrm „vynalezli“), zalijeme rozpuštěným sádlem. Podáváme s čerstvým pečivem, jedno jakým. Hodí se na chleba i bagetku, samozřejmě. Výborně se k tomu hodí kyselá cibulka nebo okurky, ideálně francouzské cornichons, které jsou chuťově trošku jiné než naše.

Počet porcí: 60 skleniček
Doba přípravy: 15 minut bez doby pečení

Soukromý tip: Někdy do části hotových rillettes přimíchám nakládaný celý zelený pepř.

Hovězí po burgundsku, přes noc uvařený nedělní sváteční oběd.

Můj pomalý recept č. 3 Hovězí po burgundsku z pomalého hrnce

  • cca 600 g zadního hovězího
  • 2 cibule
  • 1 lžíce protlaku
  • 2 dcl červeného vína
  • červená paprika
  • 2 mrkve
  • 8 menších žampionů
  • rozmarýn
  • bobkový list
  • nové koření
  • sůl a pepř dle chuti
  • vývar nebo voda
  1. Do nádoby hrnce dáme nakrájenou cibuli, maso nakrájené na větší kostičky, vše osolíme a opepříme. Přidáme trochu červené papriky a protlak. Dobře promícháme.
  2. Mrkev nakrájíme na špalíčky, třeba 2 cm, přidáme k masu a zalijeme vínem. Přidáme bobkový list, nové koření a nasekaný rozmarýn. Zalijeme vývarem nebo vodou. Hrnec zapneme na 8 hodin na low.
  3. Ke konci vaření masa orestujeme na pánvi žampiony, osolíme a opepříme. Vmícháme do omáčky v hrnci a necháme chvíli promíchat chutě. Stačí třeba poslední půlhodinu. Pokud se nám zdá omáčka příliš hustá, jemně ji zahustíme. Stačí zaprášit moukou a nechat hrnec ještě 10 minut pracovat.
  4. Výborné je tohle „maso po francouzsku“ s bramborovou kaší.

Počet porcí:4 porce
Doba přípravy: 30 minut bez doby pečení

