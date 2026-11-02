Proč se černé polévce říká prdelačka? Se zadkem to prý nemá nic společného

Co je prdelačka a z čeho se vaří
Je to tmavá zabijačková polévka, jejímž základem je silný vepřový vývar, krev a ječné kroupy. Chuť jí dodává česnek, majoránka, pepř a podle krajových zvyklostí také další koření. Říká se jí rovněž černá polévka.
Připravovala se z toho, co bylo při zabijačce k dispozici. Vývar vznikal při vaření ovaru. Přidávaly se do něj uvařené kroupy a krev, která polévce propůjčovala charakteristickou tmavou barvu a hustší konzistenci.
Důležitá byla i správná příprava. Krev se musela do vývaru vmíchávat opatrně a polévka se po jejím přidání nesměla prudce vařit, aby se nesrazila.
Proč se polévce říká prdelačka
Jedna z teorií říká, že název vznikl komolením slova „trdelačka“, odvozeného od trdla, tedy dřevěné kvedlačky, kterou se polévka a krev v kotli musely neustále míchat, aby se nesrazily.
Jak probíhaly zabijačkové hody
Chladné počasí usnadňovalo zpracování a uchování masa, které se nakládalo, udilo, škvařilo nebo jinak připravovalo na další týdny a měsíce. Část masa se spotřebovala čerstvá, další výrobky se rozdělily mezi příbuzné a sousedy nebo se uchovávaly do zásoby.
Zabijačka navíc nebyla jen prací pro řezníka a hospodáře. Zapojovala se do ní rodina i lidé z okolí. Zatímco se připravovalo maso a plnily jitrnice či jelita, v kuchyni se vařila polévka a chystalo se občerstvení pro všechny, kteří s porážkou pomáhali.
Recept Prdelačka
- 100 g krup
- 4 stroužky česneku
- sůl a pepř dle chuti
- 500 ml vepřového vývaru
- 300 ml vepřové krve
- majoránka dle chuti
- Kroupy důkladně propereme v teplé vodě, vsypeme do hrnce, zalijeme vodou a uvaříme doměkka. Stroužky česneku oloupeme a utřeme se solí.
- Vývar přivedeme k varu, ztlumíme a za stálého promíchávání (nejlépe metlou) do něj postupně přiléváme krev.
- Na závěr do polévky vmícháme vařené kroupy, česnek utřený se solí, dle chuti dosolíme, opepříme a dochutíme majoránkou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut