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Proč se černé polévce říká prdelačka? Se zadkem to prý nemá nic společného

Petra Burgrová
  5:00

K zimě patří tradičně jitrnice, jelita, ovar, škvarky, prdelačka... „Slovo prosinec údajně vzniklo z původního prasinec, což znamenalo měsíc, kdy se konaly zabijačky,“ vysvětluje Martin Franc. | foto: Profimedia.cz

Prdelačka patří mezi tradiční české zabijačkové pokrmy. Krvavá polévka se vařila při domácích porážkách, kdy se hospodáři snažili zužitkovat co nejvíce surovin. Zabijačky se přitom nekonaly jen v lednu a únoru, jak si je dnes často spojujeme s masopustem. Prasata se porážela už od listopadu.

Co je prdelačka a z čeho se vaří

Je to tmavá zabijačková polévka, jejímž základem je silný vepřový vývar, krev a ječné kroupy. Chuť jí dodává česnek, majoránka, pepř a podle krajových zvyklostí také další koření. Říká se jí rovněž černá polévka.

Připravovala se z toho, co bylo při zabijačce k dispozici. Vývar vznikal při vaření ovaru. Přidávaly se do něj uvařené kroupy a krev, která polévce propůjčovala charakteristickou tmavou barvu a hustší konzistenci.

Důležitá byla i správná příprava. Krev se musela do vývaru vmíchávat opatrně a polévka se po jejím přidání nesměla prudce vařit, aby se nesrazila.

Zabijačkový guláš se škvarkovými plackami

Zabijačkový guláš se škvarkovými plackami

Recept

Střední

140 min

Mastná zabijačková polévka, zvaná prdelačka.

Proč se polévce říká prdelačka

Jedna z teorií říká, že název vznikl komolením slova „trdelačka“, odvozeného od trdla, tedy dřevěné kvedlačky, kterou se polévka a krev v kotli musely neustále míchat, aby se nesrazily.

Ovarové koleno s vejmrdou

Ovarové koleno s vejmrdou

Recept

Střední

40 min

Jak probíhaly zabijačkové hody

Chladné počasí usnadňovalo zpracování a uchování masa, které se nakládalo, udilo, škvařilo nebo jinak připravovalo na další týdny a měsíce. Část masa se spotřebovala čerstvá, další výrobky se rozdělily mezi příbuzné a sousedy nebo se uchovávaly do zásoby.

Zabijačka navíc nebyla jen prací pro řezníka a hospodáře. Zapojovala se do ní rodina i lidé z okolí. Zatímco se připravovalo maso a plnily jitrnice či jelita, v kuchyni se vařila polévka a chystalo se občerstvení pro všechny, kteří s porážkou pomáhali.

Zabijačková polévka

Zabijačková polévka z jelita

Recept

Lehké

40 min

Černá zabijačková polévka prdelačka

Recept Prdelačka

  1. Kroupy důkladně propereme v teplé vodě, vsypeme do hrnce, zalijeme vodou a uvaříme doměkka. Stroužky česneku oloupeme a utřeme se solí.
  2. Vývar přivedeme k varu, ztlumíme a za stálého promíchávání (nejlépe metlou) do něj postupně přiléváme krev.
  3. Na závěr do polévky vmícháme vařené kroupy, česnek utřený se solí, dle chuti dosolíme, opepříme a dochutíme majoránkou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut

Domácí jitrnice

Poctivé domácí jitrnice s rohlíkem a česnekem – Klasika, která nesmí chybět

Recept

Střední

60 min
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Prdelačka patří mezi tradiční české zabijačkové pokrmy. Krvavá polévka se vařila při domácích porážkách, kdy se hospodáři snažili zužitkovat co nejvíce surovin. Zabijačky se přitom nekonaly jen v...

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vydáno 1. listopadu 2026

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