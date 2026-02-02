Proč má těsto kynout v lednici? Pomalé kynutí v chladu zlepšuje chuť i vůni

Zuzana Stiboříková
  6:55
Kynuté těsto je živý organismus a potřebuje lásku, péči a dostatek trpělivosti. Čím více mu dáte času, tím lépe. Při kynutí v teple, například v mírně prohřáté troubě, sice těsto vyběhne během hodiny, ale podepíše se to na chuti i pevnosti. Navíc je tu riziko překynutí. Pomalé kynutí v chladu má naproti tomu řadu výhod.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V článku se dozvíte:

Co se děje při kynutí těsta? Celý proces mění chuť, strukturu i výsledek

S kynutým těstem se setkává většina z nás denně. Víte ale, jakým kouzlem se z mouky, vody a dalších přísad stane sladké pečivo, domácí chleba nebo houskové knedlíky? Kdybychom se na kynuté těsto podívali pod mikroskopem, byli bychom svědky neuvěřitelné alchymie mezi kvasinkami, mléčnými bakteriemi, cukry a bílkovinami.

Jejich vzájemná souhra ovlivňuje hlavně:

  • chuť
  • barvu kůrky
  • schopnost těsta udržet tvar během pečení i po něm
  • jemnost těsta a jeho stravitelnost pro lepší zažívání

Během kynutí totiž probíhá řízený biologicko-chemický proces, kdy kvasinky a bakterie mléčného kvašení v kvásku přeměňují cukry obsažené v mouce na oxid uhličitý a ethanol. Zatímco alkohol se odpaří a zůstává jen aroma, plyny vzniklé při fermentaci pomáhají těsto nakypřit.

Základní suroviny a jejich význam:

  • droždí nebo přirozeně fermentovaný kvásek
  • mouka – obsahuje škrob a bílkoviny
  • voda, případně mléko – aktivují enzymy a lepek
  • dále vejce, tuk a sůl – regulují strukturu a chuť

Pozor: Suroviny by měly před zaděláváním chvíli odpočívat v pokojové teplotě, protože pak lépe „komunikují“, voda i mléko mohou být vlažné či lehce ohřáté, maximálně však na 40 stupňů, aby živé organismy přežily.

Domácí buchty

Výhody a nevýhody kynutí v teple

Když zadělávaly těsto naše babičky, nesměl se kolem něj pohnout ani vlas, protože studený vzduch nebo nešetrný pohyb by mohl těsto „zabít“. Už tato metaforika naznačuje, jak cenný byl chléb a jak posvátný byl proces kynutí, kdy těsto nesmělo klesnout ani překynout.

Co se stane u překynutého těsta?

  • ztrácí pevnost
  • nedrží tvar
  • po upečení je gumové

Tip: Když víte, jak na to, nemusíte se kynutého těsta bát

Kvasinkám se na jemně vyhřátých místech dobře daří, a díky tomu i těsto rychle a krásně „vyběhne“, pokud ho dáme do mírně předehřáté trouby nebo do blízkosti topení. Nikoli však příliš blízko, aby nám neseschlo. Při ideální teplotě mezi 25 až 30 stupni pak vzchází cca hodinu. Ihned poté pečeme, aby těsto nepřekynulo. To je sice rychlé, ale mírně nepraktické například v domácnosti s malými dětmi a dynamicky proměnlivým režimem.

Rizika rychlého kynutí:

  • Teplota v domácnosti je nestabilní a může rychle klesat.
  • Těsto musíte stále hlídat.
  • Je velmi těžké odhadnout ideální okamžik, kdy je těsto vykynuté tak akorát, rychle může totiž přejít do fáze překynutí.

Nepřežeňte to s droždím!

Kostička droždí o 40 gramech bohatě stačí na kilogram mouky, zkušení pekaři si vystačí i s polovinou. Příslib rychlého vykynutí však vede řadu lidí k tomu, že dávají droždí zbytečně moc. Dokonce se s tím setkáváme i u řady receptů, které slibují „zaručeně rychlé a nadýchané těsto“. To však může mít i nepříjemné důsledky:

  • výrazná chuť droždí
  • „přefouklá“ struktura s mnoha bublinami
  • překynutí a následné „propadnutí“ těsta
Měli byste chuť, čas a odvahu pustit se doma do pečení chleba či jiného...

Proč zkusit pomalé kynutí v chladu?

Proces fermentace však bude probíhat stejně i v chladu, nicméně pomaleji, protože i aktivita kvasinek je v chladu pomalejší. V průběhu postupného kvašení a uvolňování lepku se rozvíjí intenzivnější chuť a díky plynům, které se také hromadí postupně, těsto kyne rovnoměrněji. Navíc získává pevnější strukturu, není lepkavé a lépe se zpracovává.

Jak dlouho může být kynuté těsto v lednici?

V závislosti na typu těsta to může trvat několik hodin nebo přes noc. Vykynuté těsto pak v lednici vydrží dva až čtyři dny.

Kynutí však může trvat 24 hodin i více a je nutné těsto připravit s dostatečným předstihem. Zhruba hodinu před pečením vyndejte těsto z lednice a nechte při pokojové teplotě.

I když je třeba do fermentace za studena investovat mnohem více času, výsledek stojí za to. Využívají ho zejména výrobci pizzy a oceníte ho i při pečení chleba.

Deset fíglů, jak na kynuté a křehké těsto
Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

28. ledna 2026  17:35

Pizza, hladovění i návrat k masu. Šokující odhalení jídelníčku finalistů UFC 324

Justin Gaethje Vs Paddy Pimblett

Bojovníci UFC nejsou jen stroje na rány, ale i mistři přísné životosprávy. Jak vypadají jídelníčky šesti hvězd, které se v neděli utkaly na galavečeru UFC 324 v Las Vegas?

27. ledna 2026  16:57

