Proč je petržel víc než jen „to zelený v polívce“? Objevte její super schopnosti

Petra Kašparová
  5:00
Petržel je první zelená bylinka, kterou zná každé malé dítě. V mnoha pokrmech je nepostradatelná. Víte ale, že je i velmi zdravá?

Kudrnatá petržel, lidově kudrnka, má jemnější chuť. Hodí se spíše na dekorování jídla. | foto: Canva

Obsah

Jaké jsou druhy petržele

Petržel zahradní patří mezi nejpoužívanější bylinky české kuchyně. Existují dva hlavní typy petržele, přičemž každá se hodí na něco trochu jiného:

  • kadeřavá, lidově se jí říká poeticky „kudrnka“,
  • hladkolistá, něbo také plocholistá.

1. Kadeřavá (kudrnka). Kudrnka je, pro svůj vzhled, ale i kvůli jemnější chuti, oblíbená hlavně pro ozdobu pokrmů.

2. Hladkolistá petržel. Má širší, hladké listy a výraznější, silnější chuť, se používá spíše k dochucení a kořenění jídel. Existují dokonce pokrmy, ve kterých chuť petržele, tedy té hladkolisté, hraje absolutní prim, například těstoviny aglio e olio nebo orientální kuskus (či bulgur) salát Taboulé.

Pokud mluvíme o petrželi v kuchyni, nesmíme zapomenout ani na kořenovou. Používáme ji do polévek, ale výborná je i například pečená nebo přidaná do bramborové kaše.

Zelené bylinky. Petržel je jejich královna.

5 tipů, co s natí z petržele

Se svou svěží zelenou barvou a výraznou chutí je petržel velmi oblíbená. Skvěle se hodí do široké škály jídel, od polévek a salátů až po omáčky a pečené pokrmy. Kam přidat petržel?

  1. Do polévek a vývarů. Obligátní, tam bezesporu patří. Zvýrazňuje jejich chuť.
  2. Do salátů. Čerstvou nať můžete jemně nasekat a přidat ji do salátů, kde se krásně doplní s dalšími bylinkami a zeleninou. Jsou i saláty, které jsou na chuti petržele postaveny, třeba orientální Taboulé z kuskusu.
  3. Petrželové pesto. Že pesto lze udělat jen z bazalky, maximálně z medvědího česneku? Omyl. Petrželová nať je výborná právě pro přípravu pesta. Vyrábí se stejně jako z bazalky, nať smícháte s olivovým olejem, česnekem a ořechy.
  4. Dekorace jídel. Petržel je krásná. Ta „kudrnatá“ i ta hladkolistá jsou perfektní jedlou dekorací. Prostě zeleně posypte hotový pokrm: těstoviny, brambory, zeleninové pokrmy nebo pečené maso, chlebíčky, salát… Cokoliv. Kromě buchet s mákem, samozřejmě.
  5. Bylinkové petrželové máslo. Výbornou záležitostí je máslo s přidanými bylinkami, petrželí, máme-li chuť, i česnekem. Použít se dá k dochucení pokrmů, perfektní je k bramborám nebo třeba steaku či grilované zelenině.
Hladkolistá petržel má výraznější chuť než její kudrnatá „sestra“.

Na co je dobrá petržel

Není jen chutná (a hezká), ale i velmi prospěšná pro naše zdraví. Obsahuje vitamíny, minerály a antioxidanty. Ty, které náš organismus potřebuje.

  • Petržel je překvapivě velmi bohatá na vitamín C. Ten pomáhá posílit imunitu a chrání tělo před infekcemi.
  • Díky vláknině a enzymům pomáhá petrželová nať při trávení a prevenci nadýmání.
  • Petržel je známá svou schopností podporovat detoxikaci. Má mírné močopudné účinky, tím pomáhá ledvinám.
  • Flavonoidy v petrželi mají protizánětlivé vlastnosti, které mohou pomoci zmírnit různé záněty a bolesti.
  • Podle lidového léčitelství pomáhá petrželová nať i při boji s únavou. Vysvětlením by mohl být vysoký obsah železa a hořčíku.

Tip: Petrželová nať je skvělá pro přípravu čaje, který má detoxikační účinky. Tento čaj podporuje trávení a pomáhá očistit tělo od toxických látek.

Ideálně do jídla použijte čerstvou petržel, bude mít nejvýraznější chuť.

Jak zpracovat nať z petržele

  • Čerstvá nať je nejlepší. Máte-li záhon nebo alespoň truhlík, kam byste si pro petrželku mohli chodit, je to ideální řešení. Ze záhonu na talíř, co víc si přát?
  • Sušená petrželová nať není špatné řešení. Pokud vám vyrostlo moc petržele nebo jste koupili příliš velký svazek, usušte ji. Tím ji uchováte na později. Pravdou ale je, že ztratí hodně ze svých kvalit. Do polévek se ale hodí i usušená nať.
  • Zmrazená petrželová nať. Nasekejte petržel a dejte ji ve vhodných nádobkách do mrazáku. Nať můžete dát do tvořítek na led, zalít trochou vody a petrželové ledové kostky později jen házet do polévky. Nebo lze petržel mrazit nasucho a později jen nožem odloupnout tolik zeleného, kolik potřebujete.
Vývar bez petržele? Řekněte sami: Nedokonalý.

Kdy dát petržel do polévky

Ideální je ji přidávat do polévky na konci vaření. Pokud ji dáte příliš brzy, její chuť se varem může ztratit a bude méně aromatická. Stejně tak vařením přijdete o všechny prospěšné látky, které obsahuje. Do polévky ji proto přidávejte skutečně až úplně na konec. Klidně ji použijte až na jednotlivé servírované porce.

Tip: Jste zahradník a zajímá vás Jak pěstovat petržel? Petržel prospívá na slunném až polostinném stanovišti v propustné půdě. Semena klíčí pomaleji, často 2–4 týdny.

