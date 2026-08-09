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Proč Češi milují Sloní žrádlo? Název odpuzuje, chuť vás dostane

Petra Burgrová
  4:00

sloní žrádlo | foto: chat gpt

Absolutní klasika českých oslav, Silvestrů a večírků. I přes svůj neobvyklý název jde o neuvěřitelně chutnou směs měkkého salámu, zeleniny a svařené pikantní omáčky.

Obsah

Co je sloní žrádlo

Sloní žrádlo je tradiční česká pomazánka, která se začala připravovat už před několika desítkami let.

Přestože název působí poněkud zvláštně, ve skutečnosti jde o velmi chutnou směs z nastrouhaného měkkého salámu, cibule, sterilovaných okurek a výrazné zálivky. Ta dodává pomazánce typickou sladkokyselou chuť, kterou mnoho lidí zná z dětství.

Původ názvu není úplně jasný. Nejčastěji se říká, že pomazánka svým vzhledem připomíná směs různých surovin, a proto získala lehce humorné označení „sloní žrádlo“. Jiná teorie zase tvrdí, že název vznikl jednoduše proto, že jí bylo vždy připraveno velké množství a mizela neuvěřitelnou rychlostí.

Ostrá salámová pomazánka

Salámová pomazánka s kapií a chilli – Rychlá pikantní směs na jednohubky

Recept

Lehké

20 min

Nakládané okurky

Co patří do sloního žrádla

Každá rodina má svůj osvědčený recept, ale mezi základní suroviny patří:

  • Měkký salám: Základem je kvalitní měkký salám. Obvykle se strouhá na hrubém struhadle.
  • Sterilované okurky: Další nepostradatelnou surovinou jsou kyselé okurky. Dodávají svěžest a příjemnou křupavost.
  • Cibule: Bez cibule by sloní žrádlo ztratilo svou typickou chuť. Nejčastěji se používá klasická žlutá cibule nakrájená na co nejjemnější kostičky. Pokud chcete jemnější variantu, můžete sáhnout po šalotce.
  • Majonéza: Majonéza spojuje všechny ingredience dohromady a dodává pomazánce krémovou konzistenci.
  • Kečup a plnotučná hořčice: Tyto dvě ingredience tvoří základ typické sladkokyselé chuti. Kečup dodá jemnou sladkost a krásnou barvu, zatímco plnotučná hořčice zvýrazní chuť celé směsi.
  • Ocet, cukr a olej: Tyto suroviny se používají na přípravu krátce povařené zálivky. Zálivka se po krátkém provaření nechává vychladnout a teprve poté se přimíchává k ostatním surovinám.
Šunková pomazánka v rajčatech a pomazánka z nivy na cuketách

Šunková pomazánka v rajčatech

Recept

Lehké

15 min

Gothajský salám

Jaký salám je na sloní žrádlo nejlepší

Přestože se může zdát, že na výběru salámu příliš nezáleží, právě on ovlivní výslednou chuť nejvíce. Měl by být dostatečně jemný a dobře se strouhat. Nejčastěji se používá:

Naopak se příliš nehodí tvrdé trvanlivé salámy, jako je vysočina, herkules nebo lovecký salám. Jsou výraznější, sušší a výsledná pomazánka by nebyla tak jemná.

Šunková pomazánka s jablky

Šunková pomazánka s jablky

Recept

Lehké

25 min

Ještě naaranžovat salámky. Výroba chlebíčků a lahůdek Tržan v Čelákovicích. (25. října 2025)

Jak ozdobit chlebíčky se sloním žrádlem

Jelikož je pomazánka bohatá, obloha by měla být svěží a kontrastní:

  • vejce natvrdo,
  • kyselá okurka a kapie,
  • čerstvá zelenina,
  • bylinky,
  • sýr.

Salámová pomazánka

Recept Sloní žrádlo

  • 2 lžíce oleje
  • 2 lžíce octa
  • 2 lžíce sladkého kečupu
  • 4 lžíce plnotučné hořčice
  • 2 lžičky krystalového cukru
  • 1 salám Junior
  • 1 cibule
  • 3 nakládané okurky
  • 250 ml majonézy
  • sůl a pepř dle chuti
  1. Do malého kastrůlku dáme kečup, hořčici, olej, ocet a cukr. Na mírném ohni směs zahřejeme, přivedeme k varu a krátce, asi 1–2 minuty, povaříme, aby se všechny ingredience spojily v hladkou omáčku. Poté stáhneme z plotny a necháme zcela vychladnout.
  2. Mezitím nastrouháme salám, cibuli nakrájíme najemno a kyselé okurky nakrájíme na malé kostičky.
  3. Ve větší míse smícháme salám s cibulí a okurkami. Přilijeme vychladlou svařenou marinádu a vše důkladně promícháme.
  4. Nakonec vmícháme majonézu. Podle chuti osolíme, opepříme a případně přidáme ještě pár kapek octa nebo trochu láku z okurek.
  5. Hotové sloní žrádlo přikryjeme a uložíme do lednice odležet, ideálně do druhého dne.

Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 20 minut bez doby odležení a chladnutí

Sloní uši

Sloní uši

Recept

Lehké

40 min
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