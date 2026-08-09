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Co je sloní žrádlo
Sloní žrádlo je tradiční česká pomazánka, která se začala připravovat už před několika desítkami let.
Přestože název působí poněkud zvláštně, ve skutečnosti jde o velmi chutnou směs z nastrouhaného měkkého salámu, cibule, sterilovaných okurek a výrazné zálivky. Ta dodává pomazánce typickou sladkokyselou chuť, kterou mnoho lidí zná z dětství.
Původ názvu není úplně jasný. Nejčastěji se říká, že pomazánka svým vzhledem připomíná směs různých surovin, a proto získala lehce humorné označení „sloní žrádlo“. Jiná teorie zase tvrdí, že název vznikl jednoduše proto, že jí bylo vždy připraveno velké množství a mizela neuvěřitelnou rychlostí.
Co patří do sloního žrádla
Každá rodina má svůj osvědčený recept, ale mezi základní suroviny patří:
- Měkký salám: Základem je kvalitní měkký salám. Obvykle se strouhá na hrubém struhadle.
- Sterilované okurky: Další nepostradatelnou surovinou jsou kyselé okurky. Dodávají svěžest a příjemnou křupavost.
- Cibule: Bez cibule by sloní žrádlo ztratilo svou typickou chuť. Nejčastěji se používá klasická žlutá cibule nakrájená na co nejjemnější kostičky. Pokud chcete jemnější variantu, můžete sáhnout po šalotce.
- Majonéza: Majonéza spojuje všechny ingredience dohromady a dodává pomazánce krémovou konzistenci.
- Kečup a plnotučná hořčice: Tyto dvě ingredience tvoří základ typické sladkokyselé chuti. Kečup dodá jemnou sladkost a krásnou barvu, zatímco plnotučná hořčice zvýrazní chuť celé směsi.
- Ocet, cukr a olej: Tyto suroviny se používají na přípravu krátce povařené zálivky. Zálivka se po krátkém provaření nechává vychladnout a teprve poté se přimíchává k ostatním surovinám.
Jaký salám je na sloní žrádlo nejlepší
Přestože se může zdát, že na výběru salámu příliš nezáleží, právě on ovlivní výslednou chuť nejvíce. Měl by být dostatečně jemný a dobře se strouhat. Nejčastěji se používá:
- gothajský salám,
- junior,
- případně měkký turistický salám.
Naopak se příliš nehodí tvrdé trvanlivé salámy, jako je vysočina, herkules nebo lovecký salám. Jsou výraznější, sušší a výsledná pomazánka by nebyla tak jemná.
Jak ozdobit chlebíčky se sloním žrádlem
Jelikož je pomazánka bohatá, obloha by měla být svěží a kontrastní:
- vejce natvrdo,
- kyselá okurka a kapie,
- čerstvá zelenina,
- bylinky,
- sýr.
Recept Sloní žrádlo
- 2 lžíce oleje
- 2 lžíce octa
- 2 lžíce sladkého kečupu
- 4 lžíce plnotučné hořčice
- 2 lžičky krystalového cukru
- 1 salám Junior
- 1 cibule
- 3 nakládané okurky
- 250 ml majonézy
- sůl a pepř dle chuti
- Do malého kastrůlku dáme kečup, hořčici, olej, ocet a cukr. Na mírném ohni směs zahřejeme, přivedeme k varu a krátce, asi 1–2 minuty, povaříme, aby se všechny ingredience spojily v hladkou omáčku. Poté stáhneme z plotny a necháme zcela vychladnout.
- Mezitím nastrouháme salám, cibuli nakrájíme najemno a kyselé okurky nakrájíme na malé kostičky.
- Ve větší míse smícháme salám s cibulí a okurkami. Přilijeme vychladlou svařenou marinádu a vše důkladně promícháme.
- Nakonec vmícháme majonézu. Podle chuti osolíme, opepříme a případně přidáme ještě pár kapek octa nebo trochu láku z okurek.
- Hotové sloní žrádlo přikryjeme a uložíme do lednice odležet, ideálně do druhého dne.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 20 minut bez doby odležení a chladnutí