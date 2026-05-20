Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Přírodní lexaurin ze zahrady: Tajný recept na hluboký spánek a klidnou mysl bez chemie

Petra Burgrová
  5:00
Dnešní doba je rychlá, plná stresu a povinností. Není divu, že večer často nemůžeme vypnout hlavu a v noci se převalujeme v posteli. Přitom řešení mnoha našich trápení s nervozitou a nespavostí nám roste přímo pod nosem. Seznamte se s meduňkou lékařskou.

Meduňka | foto: Depositphotos

Obsah

Proč pít meduňku

V lidovém léčitelství je ceněna po staletí. Její hlavní superschopností je zklidnění centrální nervové soustavy. Meduňka je oblíbená jako přirozená alternativa při:

  • Stresu, úzkostech a psychickém napětí: Snižuje hladinu stresových hormonů v těle.
  • Poruchách spánku: Pomáhá rychleji usnout a zlepšuje kvalitu spánku.
  • Zažívacích potížích: Uvolňuje křeče v břiše, pomáhá při nadýmání a zklidňuje žaludek podrážděný stresem.
  • Bušení srdce: Pomáhá regulovat srdeční tep, pokud je spojený s nervozitou.

Detox a zdravé močové cesty zadarmo? Stačí se jen sehnout a utrhnout tuhle rostlinu

Meduňka lékařská

Jak často se může pít meduňka

Běžně se doporučuje 1 až 3 šálky denně. U většiny zdravých dospělých je takové množství považováno za bezpečné. Přestože na rozdíl od jiných bylin (např. třezalky) není meduňka při dlouhodobém užívání riziková, stále platí staré známé pravidlo: po 2 až 3 týdnech pravidelného pití si dejte týden pauzu, nebo bylinky střídejte.

Kakaová bublanina s meruňkami

Poctivá kakaová bublanina s meruňkami a meduňkou – Jednoduchý recept z jednoho pekáčku

Recept

Střední

60 min

Kdy pít meduňku před spaním

Abyste vytěžili z meduňky maximum pro klidný spánek, ideální čas pro šálek teplého čaje je 30 až 60 minut před spaním. Tělo tak bude mít dostatek času na vstřebání účinných látek a vy začnete přirozeně zívat přesně ve chvíli, kdy ulehnete do peřin.

Co se dělá z mangoldu? Až to zjistíte, špenát možná dočista zmizí z vaší lednice

Meduňka

Kdo nesmí meduňku

Přestože jde o šetrnou bylinku, nehodí se pro každého. Opatrnost je vhodná zejména u lidí s nízkým krevním tlakem nebo při užívání léků na uklidnění či spaní. V takových případech je lepší poradit se s lékařem. Také těhotné a kojící ženy by měly dlouhodobé užívání konzultovat s odborníkem.

Konec převalování v posteli: Tahle bylinková směs vás uspí a srovná vám trávení

Pokud máte v kuchyni po ruce květnáč s čerstvými bylinkami, jednou z nich klidně může být meduňka, na pěstování je poměrně nenročná.

Jaké bylinky se nesmí kombinovat

Obecně se nedoporučuje míchat dohromady bylinky, které mají zcela opačné účinky (např. zklidňující meduňku s povzbuzujícím ženšenem nebo ginkgo bilobou).

Pozor si dejte také na třezalku tečkovanou, ta má sice podobné zklidňující účinky jako meduňka, ale nesmí se kombinovat s celou řadou léků (včetně antikoncepce či antidepresiv), protože mění jejich vstřebávání v těle. Meduňku naopak můžete bezpečně kombinovat s mátou, heřmánkem nebo levandulí.

Malinovo-borůvkový koktejl s meduňkou

Malinovo-borůvkový koktejl s meduňkou

Recept

Lehké

20 min

Skořice a hubnutí: Zázrak nečekejte, přesto ji vědci kvůli účinku na metabolismus nepřehlížejí

Meduňka je jedna z nejlahodnějších bylinek. Její chuť i vůně jsou dokonalé.

Jak udělat čaj z meduňky

Jak správně sušit meduňku, aby nezčernala

  • Sušte ji v tenkých vrstvách na stinném, dobře větraném místě (nikdy ne na přímém slunci).
  • Pokud používáte sušičku na potraviny, teplota by neměla přesáhnout 35 °C, aby se neodpařily vzácné éterické oleje.

Nejlepší čaj je ten z čerstvých lístků, které si utrhnete na zahradě nebo v truhlíku na balkoně.

Pro přípravu dokonalého meduňkového čaje dejte do hrnečku 2 lžičky čerstvých nasekaných lístků, případně 1 lžičku sušených, a zalijte je zhruba 250 ml horké vody.

Voda by však nikdy neměla být úplně vroucí, ideální teplota je kolem 90 °C, abyste nezničili cenné éterické oleje.

Hrneček ihned přikryjte pokličkou, protože vonné silice se rády odpařují spolu s párou, a nechte vše 8 až 10 minut louhovat.

Poté čaj sceďte a pijte ještě teplý, přičemž ho podle chuti můžete osladit lžičkou medu. Nálev je nejlepší pít vždy čerstvý, protože jeho typické citronové aroma velmi rychle vyprchává.

Nenechte jaro uniknout! Začněte sbírat bylinky a vytvořte si domácí sirup plný chutí

Domácí citronáda s meduňkou

Jak využít meduňku v kuchyni

Čaj není jedinou možností. Meduňka nabízí mnohem širší využití:

Tequila Sunrise

Tradiční Tequila Sunrise v šejkru s meduňkou a ledem – Stylový rychlý drink pro letní večery

Recept

Lehké

5 min

Přírodní detox pro vaše játra: Tato bylinka je účinnější než měsíc bez alkoholu
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak připravit karamelizovanou cibuli: Správný postup krok za krokem

Slaný koláč s bramborami a zkaramelizovanou cibulkou podle Ivany Hanusové

Sladká, měkká a výrazně aromatická. Karamelizovaná cibule patří mezi jednoduché kuchařské triky, které dokážou výrazně vylepšit burger, omáčku i sendvič. Poradíme, jak ji správně připravit, jak...

Test jahod (2026). Kde nekupovat farmářské jahody? Tyhle jahody dopadly bezkonkurenčně nejhůř

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

Přílohy po padesátce: Nenápadná chyba, kvůli které ručička na váze stojí

Hubnutí po 50? Nejde tak jako dřív. Jakým přílohám se vyhnout?

Po padesátce se při hubnutí často řeší cukr, pečivo nebo večerní mlsání. Také alkohol... Méně pozornosti se ale věnuje přílohám, přitom právě ty umí nenápadně rozhodit celý jídelníček.

Jak na domácí ghí: Zapomeňte na to kupované a udělejte si domácí

Zlaté, voňavé, ideální nejen na smažení: Ghí, ghee, přepuštěné máslo.

Přepuštěné máslo, často označované i jako ghí nebo ghee, patří mezi suroviny, které se rozhodně vyplatí mít v kuchyni po ruce. Proč? Vydrží déle než běžné máslo, má vyšší kouřový bod a díky jemné...

Kam v Praze na nejlepší utopence? Legendární pivnice, kde chutnají nejlépe

utopenec s pivem

Nakládaný špekáček, cibule, ocet, feferonky a krajíc chleba. Utopenci dle mého patří k českým hospodám stejně jako dokonale načepované pivo a v Praze pořád existují podniky, kde je dělají poctivě,...

Přírodní lexaurin ze zahrady: Tajný recept na hluboký spánek a klidnou mysl bez chemie

Meduňka

Dnešní doba je rychlá, plná stresu a povinností. Není divu, že večer často nemůžeme vypnout hlavu a v noci se převalujeme v posteli. Přitom řešení mnoha našich trápení s nervozitou a nespavostí nám...

20. května 2026

Kofeinový restart, nebo cukrový šok? Test 4 populárních ledových káv (2026)

Test ledová káva

Regály v supermarketech se plní kelímky a plechovkami, které slibují ledové osvěžení. Ale buďme k sobě upřímní, většinou je to spíš mléčný koktejl, který kávu viděl jen z dálky. Otestovala jsem čtyři...

20. května 2026  4:20

Exotika, která vás může otrávit. Brazilské ovoce mělo 24násobně překročený limit pesticidu

atemoya, exotické ovoce

Zbystřete, pokud milujete exotické ovoce. Kontrola Státní zemědělská a potravinářská inspekce totiž odhalila nebezpečné tropické ovoce původem z Brazílie, které obsahovalo výrazně vyšší množství...

20. května 2026

Luxusní chřestové jednohubky s kozím sýrem: Jarní pohoštění, které okouzlí

Jednohubky s chřestovo-sýrovou pomazánkou
Recept

Lehké

35 min

Chystáte zahradní party, oslavu, nebo jen chcete oslnit návštěvu něčím výjimečným? Tyto chřestové...

Test jahod (2026). Kde nekupovat farmářské jahody? Tyhle jahody dopadly bezkonkurenčně nejhůř

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

19. května 2026  12:32

Chlapské kuře na paprice s klobásou: Vylepšený recept na českou klasiku

Kuře na paprice s klobásou
Recept

Střední

80 min

Máte rádi klasické kuře na paprice, ale chcete vyzkoušet něco nového a ještě poctivějšího? Přidejte...

Vláčný rebarborový chlebíček s jogurtem: Snadný a osvěžující jarní moučník

Rebarborový chlebíček
Recept

Lehké

80 min

Hledáte perfektní tečku k odpolední kávě, která v sobě spojuje sladké tóny a příjemnou kyselkavost?...

Chuť dětství a prázdnin: Jak zpracovat jahody na maximum a jaké vybrat nejlepší odrůdy?

Na začátku letošní sklizně jahod se v prostějovské jahodárně objevila...

Jakmile se jahodové záhony a pulty tržnic začnou červenat, je jasné, že začíná jedno z nejoblíbenějších období roku. Sezóna jahod je sice krátká, o to víc si ale zasloužíme vychutnat si ji naplno....

19. května 2026

Srdce po padesátce stárne rychleji. Pomoci vám může těchto 5 potravin

Zdraví srdce, srdce po padesátce, 50, potraviny pro zdraví srdce

Po padesátce roste riziko vysokého tlaku, cholesterolu i cévních onemocnění. Dobrou zprávou je, že velký rozdíl mohou udělat i malé změny v jídelníčku. Třeba pravidelná porce lososa, fazolí nebo hrst...

19. května 2026  4:30

Místo šťavnatého párku gumová troska. Stačí jedna chyba a večeře je zničená

Párky. Výborná návyková záležitost. Umíte je ale správně ohřát?

Znáte ten slastný pocit, když teplý párek strčíte do úst, kousnete, on křupne a vy ucítíte tu chuť šťavnaté uzeniny? A naopak to znechucení, když z hrnce vyndáváte místo párečků zkroucené cáry masové...

19. května 2026

Mladí objevili pečení chleba z kvásku. Ale jejich recepty jsou divné

Kváskový chleba, který si spletl pekárnu s oslavou narozenin.

Co se objeví na sociální síti TikTok, to zahýbe světem. Aktuální algoritmy posílají sledujícím jedno video s chlebem za druhým. Kvásek bublá, kůrka praská a lidé nadšeně ukazují, co vytáhli z...

18. května 2026  16:49

Svěží falafel salát s jogurtovo-tahini dresinkem: Zdravý a sytý bezlepkový oběd

Falafel salát
Recept

Lehké

50 min

Máte chuť na něco lehkého, ale obyčejná zelenina vás nezasytí? Vyzkoušejte bohatý falafel salát s...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.