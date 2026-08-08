Jak zdravé jsou ostružiny a jaké vitamíny obsahují
Díky svému tmavému barvivu obsahují vysoké množství antokyanů (tmavá barviva) a salicylátů (látky příbuzné kyselině acetylsalicylové, což je účinná látka aspirinu). Působí protizánětlivě, ředí krev, chrání cévní stěny a pomáhají snižovat srážlivost krve. Také obsahují:
- Vitamín C: Podporuje imunitu a tvorbu kolagenu. Jedna hrst ostružin pokryje značnou část doporučené denní dávky.
- Vitamín K: Klíčový pro správnou srážlivost krve a zdraví kostí.
- Vitamín E a A: Antioxidanty pečující o pokožku a zrak.
- Vláknina: Podporuje zdravé trávení, správnou funkci střev a pomáhá udržet stabilní hladinu cukru v krvi.
- Minerály: Obsahují draslík, hořčík, železo, vápník a zinek.
Využítí listů ostružiníku
Mladé listy ostružiníku se používají k přípravě bylinkových čajů. Pomáhají při průjmech a zánětech v dutině ústní.
Stačí do hrnku dát 1–2 lžičky sušených nebo hrst čerstvých (nasekaných) mladých listů. Zalít horkou vodou a nechat přikryté louhovat 10 až 15 minut. Přikrytí je důležité, aby neunikly cenné silice. Sceďte a pijte ještě teplé. Při zažívacích potížích se čaj pije 2–3× denně teplý, neslazený.
Jak zbavit ostružiny drobných zrníček
Pokud vám v koláčích nebo džemech vadí semínka, ostružiny nejdříve krátce povařte s trochou vody a následně je propasírujte přes jemné nerezové síto nebo gázu.
Jak zabránit tomu, aby ostružiny v koláči neklesly na dno
Než ostružiny zamícháte do těsta, obalte je v troše polohrubé mouky nebo škrobu. Těsto se na ně lépe přichytí a plody zůstanou rovnoměrně rozprostřené po celém koláči.
|
Chuť končícího léta a hedvábný příslib podzimu. Ostružiny podle foodblogerek
Co všechno udělat z ostružin
V kuchyni mají široké využití, od klasického pečení přes konzervování až po slané omáčky k masu.
|Způsob zpracování
|Nápad na využití
|Pečení
|Bublaniny, mufiny, tartaletky, kynuté koláče s tvarohem.
|Konzervace
|Džemy, marmelády, kompoty, pečený čaj.
|Nápoje
|Čerstvá šťáva, sirupy, smoothie, ostružinové víno či likér.
|Studená kuchyně
|Do jogurtů, kaší, do salátů (skvěle ladí s kozím sýrem).
|Teplá kuchyně
|Redukce a omáčky ke zvěřině, kachním prsům či steakům.
Recepty z ostružin Svačiny
- Kokosový tapiokový pudink s ostružinovým přelivem
- Lívance s ostružinovým džemem
- Koktejl s kiwi a ostružinami
Recepty z ostružin Hlavní jídla
- Bramborové šišky s mákem a ostružinovým přelivem
- Wellington a salát s ostružinami
- Jelení ragú s ostružinami
- Srnčí medailonky s ostružinami
Recepty z ostružin Zavařování
- Pečený švestkovo-ostružinový džem s rumem a skořicí
- Želé z ostružin a višní s brandy
- Ostružinový džem s citronem
Recepty z ostružin Dezerty
- Ostružinové tiramisu v pohárcích
- Ostružinový clafoutis
- Biskupský chlebíček s ostružinami
- Ostružinová galetka
- Nepečený koláč s borůvkami a ostružinami
|
Víkendové pečení se SweetBurg: Proč je vaření povidel ten nejhorší nápad