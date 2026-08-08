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Přírodní Aspirin ze zahrady: Poznejte účinky tmavého ovoce

Petra Burgrová
  5:00

Ostružiny | foto: Canva

Šťavnaté, temně fialové až černé plody ostružiníku patří k největším lákadlům pozdního léta. Nabízejí nejen výbornou sladkokyselou chuť, ale také působivou zásobu živin, které výrazně prospívají lidskému zdraví. V kuchyni mají ostružiny obrovské využití. Hodí se do koláčů, buchet, dortů, domácích džemů, sirupů, šťáv, smoothie i ovocných omáček.

Obsah

Jak zdravé jsou ostružiny a jaké vitamíny obsahují

Díky svému tmavému barvivu obsahují vysoké množství antokyanů (tmavá barviva) a salicylátů (látky příbuzné kyselině acetylsalicylové, což je účinná látka aspirinu). Působí protizánětlivě, ředí krev, chrání cévní stěny a pomáhají snižovat srážlivost krve. Také obsahují:

  • Vitamín C: Podporuje imunitu a tvorbu kolagenu. Jedna hrst ostružin pokryje značnou část doporučené denní dávky.
  • Vitamín K: Klíčový pro správnou srážlivost krve a zdraví kostí.
  • Vitamín E a A: Antioxidanty pečující o pokožku a zrak.
  • Vláknina: Podporuje zdravé trávení, správnou funkci střev a pomáhá udržet stabilní hladinu cukru v krvi.
  • Minerály: Obsahují draslík, hořčík, železo, vápník a zinek.
Rozpečený camembert s ostružinovým přelivem

Rozpečený camembert s ostružinovým přelivem

Recept

Střední

50 min

Tradiční nálev z mladých listů ostružiníku vyniká silnými stahujícími a protizánětlivými účinky, díky kterým pomáhá při zažívacích potížích i zánětech v krku.

Využítí listů ostružiníku

Mladé listy ostružiníku se používají k přípravě bylinkových čajů. Pomáhají při průjmech a zánětech v dutině ústní.

Stačí do hrnku dát 1–2 lžičky sušených nebo hrst čerstvých (nasekaných) mladých listů. Zalít horkou vodou a nechat přikryté louhovat 10 až 15 minut. Přikrytí je důležité, aby neunikly cenné silice. Sceďte a pijte ještě teplé. Při zažívacích potížích se čaj pije 2–3× denně teplý, neslazený.

Malinovo-ostružinový džem

Malinovo-ostružinový džem

Recept

Střední

40 min

Díky své vyvážené sladkokyselé chuti se ostružiny skvěle hodí nejen do nadýchaných moučníků a džemů, ale i do pikantních omáček k červenému masu a zrajícím sýrům.

Jak zbavit ostružiny drobných zrníček

Pokud vám v koláčích nebo džemech vadí semínka, ostružiny nejdříve krátce povařte s trochou vody a následně je propasírujte přes jemné nerezové síto nebo gázu.

Ostružinové brownies

Ostružinové brownies

Recept

Střední

45 min

Jak zabránit tomu, aby ostružiny v koláči neklesly na dno

Než ostružiny zamícháte do těsta, obalte je v troše polohrubé mouky nebo škrobu. Těsto se na ně lépe přichytí a plody zůstanou rovnoměrně rozprostřené po celém koláči.

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Pistáciovo ostružinové řezy

Pistáciovo-ostružinové řezy

Recept

Střední

50 min

Tento černý poklad ze zahrady působí jako přírodní ochrana cév a bojovník proti zánětům díky vysokému obsahu přírodních salicylátů, antokyanů a silných antioxidantů.

Co všechno udělat z ostružin

V kuchyni mají široké využití, od klasického pečení přes konzervování až po slané omáčky k masu.

Způsob zpracováníNápad na využití
PečeníBublaniny, mufiny, tartaletky, kynuté koláče s tvarohem.
KonzervaceDžemy, marmelády, kompoty, pečený čaj.
NápojeČerstvá šťáva, sirupy, smoothie, ostružinové víno či likér.
Studená kuchyněDo jogurtů, kaší, do salátů (skvěle ladí s kozím sýrem).
Teplá kuchyněRedukce a omáčky ke zvěřině, kachním prsům či steakům.
Hot dog s ostružinovou omáčkou

Hot dog s tofu párkem a ostružinovou omáčkou

Recept

Lehké

20 min

Kokosový tapiokový pudink s ostružinovým přelivem

Recepty z ostružin Svačiny

Jelení ragú s ostružinami

Recepty z ostružin Hlavní jídla

Ostružinový džem s citronem

Recepty z ostružin Zavařování

Ostružinová galetka

Recepty z ostružin Dezerty

Ostružinové sušenky

Ostružinové sušenky

Recept

Střední

60 min

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