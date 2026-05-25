Příroda se nespletla: Vypadá jako mozek a taky ho léčí. Jenže spousta lidí jí vlašské ořechy úplně špatně

Na co jsou zdravé vlašské ořechy
Vlašáky jsou doslova nabité živinami. Obsahují kvalitní rostlinné bílkoviny, zdravé tuky, vlákninu, vitaminy (zejména skupiny B a E) a minerály, jako jsou hořčík, zinek a měď. Pro naše tělo jsou přínosné zejména pro:
- Podporu mozkových funkcí: Jsou šampiony v obsahu omega-3 mastných kyselin (konkrétně kyseliny alfa-linolenové). Ty jsou klíčové pro správnou funkci mozku, zlepšují paměť, soustředění a chrání před stařeckou demencí.
- Zdravé srdce a cévy: Pravidelná konzumace pomáhá snižovat hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a udržuje cévy pružné.
- Boj proti zánětům a stresu: Díky vysokému množství antioxidantů (včetně polyphenolu) pomáhají tělu bojovat s oxidativním stresem a chronickými záněty.
- Dobrou náladu a spánek: Obsahují aminokyselinu tryptofan, kterou tělo potřebuje k výrobě serotoninu (hormonu štěstí) a melatoninu (hormonu spánku).
Kolik jíst vlašských ořechů denně
Ideální denní dávka je jedna hrst, což odpovídá zhruba 30 gramům. I když jsou velmi zdravé, obsahují hodně kalorií, takže se vyplatí držet rozumné množství.
Co způsobuje konzumace vlašských ořechů
Pravidelná konzumace nastartuje v těle hned několik pozitivních procesů. Během několika hodin může dojít ke zlepšení pružnosti cév a stabilizaci hladiny cukru v krvi. Pravidelným zobáním tak přirozeně pečujete o spokojené trávení a silnější imunitu.
Dalším benefitem je pocit sytosti a dodání energie díky zdravým tukům. Na druhou stranu příliš velké množství může některým lidem způsobit nadýmání, těžkost žaludku nebo zažívací potíže.
Proč namáčet vlašské ořechy
Možná jste už slyšeli o tom, že by se ořechy měly před konzumací namáčet do vody. Není to žádný moderní výmysl, ale praktický krok, který může zlepšit jejich stravitelnost.
Ořechy (stejně jako semínka) obsahují kyselinu fytovou a inhibitory enzymů. Tyto látky chrání ořech před předčasným vyklíčením a plísněmi, ale lidskému tělu mohou ztěžovat trávení a blokovat vstřebávání důležitých minerálů, například železa a zinku.
- Ořechy zalijte vlažnou vodou se špetkou himalájské soli a nechte je 5 až 8 hodin (ideálně přes noc) stát.
- Po uplynutí této doby ořechy „ožijí“, aktivují se v nich enzymy, ztratí část hořkosti, budou chutnat jako čerstvě utržené a pro žaludek budou lépe stravitelné.
Jak dlouho se tráví ořechy
Kvůli vysokému obsahu tuků, bílkovin a vlákniny patří ořechy mezi potraviny, které tělo zpracovává delší dobu. V žaludku a tenkém střevě stráví přibližně 2 až 3 hodiny. Právě díky tomuto pomalému trávení mají nízký glykemický index a dokážou zasytit na dlouhou dobu.
Jaké ořechy jíst při hubnutí
Mnoho lidí se ořechům při dietě vyhýbá kvůli kaloriím, což je škoda. Zdravé tuky pomáhají udržet pocit sytosti a tlumí chutě na sladké. Při hubnutí jsou skvělou volbou:
|Druh ořechu
|Hlavní benefit při hubnutí
|Vlašské ořechy
|Nejvyšší obsah omega-3, skvěle sytí a potlačují hlad.
|Mandle
|Mají vysoký podíl vlákniny a bílkovin, podporují spalování břišního tuku.
|Pistácie
|Patří k nejméně kalorickým ořechům. Navíc je musíte loupat, což vás zpomalí v jídle.
Kdy nejíst ořechy
Existují situace, kdy je lepší se jim vyhnout:
- Alergie: Ořechy jsou silný alergen. Pokud máte podezření na alergii, raději je vyřaďte.
- Akutní zažívací potíže: Při žlučníkovém záchvatu, podrážděném žaludku nebo přísné šetřící dietě jsou ořechy příliš těžké.
- Plíseň a žluknutí: Pokud ořechy divně zapáchají, jsou hořké nebo mají na sobě viditelný povlak, nekompromisně je vyhoďte. Žluklé tuky a plísňové toxiny mohou být pro játra velmi zatěžující.
- Před spaním: Vzhledem k delší době trávení by vám plná hrst ořechů těsně před spaním mohla způsobit těžký žaludek a neklidný spánek.
