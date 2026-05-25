Příroda se nespletla: Vypadá jako mozek a taky ho léčí. Jenže spousta lidí jí vlašské ořechy úplně špatně

Petra Burgrová
  4:20
Vlašské ořechy patří mezi nejzdravější potraviny, které nám příroda nabízí. Zatímco exotické superpotraviny cestují přes půl světa, tento lokální zázrak roste v Česku.

Vlašské ořechy | foto: Profimedia.cz

Na co jsou zdravé vlašské ořechy

Vlašáky jsou doslova nabité živinami. Obsahují kvalitní rostlinné bílkoviny, zdravé tuky, vlákninu, vitaminy (zejména skupiny B a E) a minerály, jako jsou hořčík, zinek a měď. Pro naše tělo jsou přínosné zejména pro:

  • Podporu mozkových funkcí: Jsou šampiony v obsahu omega-3 mastných kyselin (konkrétně kyseliny alfa-linolenové). Ty jsou klíčové pro správnou funkci mozku, zlepšují paměť, soustředění a chrání před stařeckou demencí.
  • Zdravé srdce a cévy: Pravidelná konzumace pomáhá snižovat hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a udržuje cévy pružné.
  • Boj proti zánětům a stresu: Díky vysokému množství antioxidantů (včetně polyphenolu) pomáhají tělu bojovat s oxidativním stresem a chronickými záněty.
  • Dobrou náladu a spánek: Obsahují aminokyselinu tryptofan, kterou tělo potřebuje k výrobě serotoninu (hormonu štěstí) a melatoninu (hormonu spánku).

Hrst těchto ořechů denně vám zlepší soustředění i výkon mozku. Víte, po kterých sáhnout?
Vlašské ořechy: Nejlepší zdroj rostlinných omega-3 mastných kyselin.

Kolik jíst vlašských ořechů denně

Ideální denní dávka je jedna hrst, což odpovídá zhruba 30 gramům. I když jsou velmi zdravé, obsahují hodně kalorií, takže se vyplatí držet rozumné množství.

Bomby pro zdraví se skrývají ve skořápce, nalouskejte si

Co způsobuje konzumace vlašských ořechů

Pravidelná konzumace nastartuje v těle hned několik pozitivních procesů. Během několika hodin může dojít ke zlepšení pružnosti cév a stabilizaci hladiny cukru v krvi. Pravidelným zobáním tak přirozeně pečujete o spokojené trávení a silnější imunitu.

Dalším benefitem je pocit sytosti a dodání energie díky zdravým tukům. Na druhou stranu příliš velké množství může některým lidem způsobit nadýmání, těžkost žaludku nebo zažívací potíže.

Doporučená denní dávka vlašských ořechů je 30 gramů, což odpovídá jedné menší hrsti.

Proč namáčet vlašské ořechy

Možná jste už slyšeli o tom, že by se ořechy měly před konzumací namáčet do vody. Není to žádný moderní výmysl, ale praktický krok, který může zlepšit jejich stravitelnost.

Ořechy (stejně jako semínka) obsahují kyselinu fytovou a inhibitory enzymů. Tyto látky chrání ořech před předčasným vyklíčením a plísněmi, ale lidskému tělu mohou ztěžovat trávení a blokovat vstřebávání důležitých minerálů, například železa a zinku.

  1. Ořechy zalijte vlažnou vodou se špetkou himalájské soli a nechte je 5 až 8 hodin (ideálně přes noc) stát.
  2. Po uplynutí této doby ořechy „ožijí“, aktivují se v nich enzymy, ztratí část hořkosti, budou chutnat jako čerstvě utržené a pro žaludek budou lépe stravitelné.
Vlašské ořechy jsou doslova superpotravinou pro mozek a srdce.

Jak dlouho se tráví ořechy

Kvůli vysokému obsahu tuků, bílkovin a vlákniny patří ořechy mezi potraviny, které tělo zpracovává delší dobu. V žaludku a tenkém střevě stráví přibližně 2 až 3 hodiny. Právě díky tomuto pomalému trávení mají nízký glykemický index a dokážou zasytit na dlouhou dobu.

Jaké ořechy jíst při hubnutí

Mnoho lidí se ořechům při dietě vyhýbá kvůli kaloriím, což je škoda. Zdravé tuky pomáhají udržet pocit sytosti a tlumí chutě na sladké. Při hubnutí jsou skvělou volbou:

Druh ořechuHlavní benefit při hubnutí
Vlašské ořechyNejvyšší obsah omega-3, skvěle sytí a potlačují hlad.
MandleMají vysoký podíl vlákniny a bílkovin, podporují spalování břišního tuku.
PistáciePatří k nejméně kalorickým ořechům. Navíc je musíte loupat, což vás zpomalí v jídle.

Ořešák

Kdy nejíst ořechy

Existují situace, kdy je lepší se jim vyhnout:

  1. Alergie: Ořechy jsou silný alergen. Pokud máte podezření na alergii, raději je vyřaďte.
  2. Akutní zažívací potíže: Při žlučníkovém záchvatu, podrážděném žaludku nebo přísné šetřící dietě jsou ořechy příliš těžké.
  3. Plíseň a žluknutí: Pokud ořechy divně zapáchají, jsou hořké nebo mají na sobě viditelný povlak, nekompromisně je vyhoďte. Žluklé tuky a plísňové toxiny mohou být pro játra velmi zatěžující.
  4. Před spaním: Vzhledem k delší době trávení by vám plná hrst ořechů těsně před spaním mohla způsobit těžký žaludek a neklidný spánek.

Co s vlašskými ořechy? Zavařte si do zásoby ořechový krém na sladké pečení
25. května 2026

