Připravte si se mnou zimní specialitu všech kaváren. Lotus latte vám vyrazí dech

Zuzana Vacková
  15:33
Jak jste si určitě všimli, nabídka v kavárnách se v zimě začíná výrazně proměňovat. V menu se pravidelně objevují různé sezonní příchutě, jako je dýňové latte (pumpkin spice), skořicová káva nebo pistáciové macchiato… letos ale jasně kralují nápoje s příchutí sušenek Lotus. Je to však opravdu taková specialita, nebo si jen připlácíme za marketingový trik.

Připravte si se mnou lotusové latté | foto: Canva

Žádná tajná receptura neexistuje

Pokud jste dýňovému nebo skořicovému latéčku ještě nepropadli, možná to ani nedělejte. Závislost na sebe totiž nenechá dlouho čekat. I když se mi občas nechce, stejně skončím jako náměsíčná v kavárně se slovy „Prosím, jedno lotusové latte.“

Mám vyzkoušené hipsterské kavárny po Praze i rychlé řetězce. Až letos jsem ovšem baristům začala opravdu koukat pod ruce.

V jedné hipsterské kavárně, kde si za lotusový nápoj účtují 115 Kč, mi mladá baristka připravila espresso a pak – i když jsem nevěřila vlastním očím – vzala lotusový sirup, pomazala jím vnitřek kelímku, přelila ho kávou, všechno krouživými pohyby promíchala a zalila mlékem. V další kavárně? Úplně stejný postup. Takže žádná magie. Žádná tajná receptura. „Speciální“ lotusové kafe není nic jiného než káva, lotusová pomazánka (kterou koupíte třeba v Albertu nebo Penny) a mléko.

Připravte si se mnou lotusové latte

Jak si Lotus latte připravuju doma

Přešla jsem tedy čistě na domácí variantu. Tady je můj recept, a věřte mi, že se nijak neliší od toho, co dostanete v některých kavárnách.

Budete potřebovat:

  • 2× espresso (cca 25-35 ml)
  • 1 lžičku lotusové pomazánky (pokud máte, můžete ji nahradit lotusovým toppingem, který se lépe dávkuje a rozpouští)
  • našlehané teplé mléko

Postup:

1. Lotusovou pomazánku rozpustíme přímo v horké kávě. Pokud používáme topping, nejdřív jím potřeme stěny hrníčku a pak přilijeme espresso.

2. Poté dolijeme našlehané teplé mléko a hrníčkem párkrát zakroužíme, aby se chutě propojily.

A malé varování na závěr: Pokud máte rádi sladké, dávejte si pozor. I na domácím lotusovém latte vzniká závislost.

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

28. ledna 2026  17:35

26. ledna 2026  17:38

25. ledna 2026

