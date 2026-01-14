Připravte si se mnou zimní specialitu všech kaváren. Lotus latte vám vyrazí dech

Obsah
Žádná tajná receptura neexistuje
Pokud jste dýňovému nebo skořicovému latéčku ještě nepropadli, možná to ani nedělejte. Závislost na sebe totiž nenechá dlouho čekat. I když se mi občas nechce, stejně skončím jako náměsíčná v kavárně se slovy „Prosím, jedno lotusové latte.“
Mám vyzkoušené hipsterské kavárny po Praze i rychlé řetězce. Až letos jsem ovšem baristům začala opravdu koukat pod ruce.
V jedné hipsterské kavárně, kde si za lotusový nápoj účtují 115 Kč, mi mladá baristka připravila espresso a pak – i když jsem nevěřila vlastním očím – vzala lotusový sirup, pomazala jím vnitřek kelímku, přelila ho kávou, všechno krouživými pohyby promíchala a zalila mlékem. V další kavárně? Úplně stejný postup. Takže žádná magie. Žádná tajná receptura. „Speciální“ lotusové kafe není nic jiného než káva, lotusová pomazánka (kterou koupíte třeba v Albertu nebo Penny) a mléko.
Jak si Lotus latte připravuju doma
Přešla jsem tedy čistě na domácí variantu. Tady je můj recept, a věřte mi, že se nijak neliší od toho, co dostanete v některých kavárnách.
Budete potřebovat:
- 2× espresso (cca 25-35 ml)
- 1 lžičku lotusové pomazánky (pokud máte, můžete ji nahradit lotusovým toppingem, který se lépe dávkuje a rozpouští)
- našlehané teplé mléko
Postup:
1. Lotusovou pomazánku rozpustíme přímo v horké kávě. Pokud používáme topping, nejdřív jím potřeme stěny hrníčku a pak přilijeme espresso.
2. Poté dolijeme našlehané teplé mléko a hrníčkem párkrát zakroužíme, aby se chutě propojily.
A malé varování na závěr: Pokud máte rádi sladké, dávejte si pozor. I na domácím lotusovém latte vzniká závislost.

