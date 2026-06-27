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Recept Quinoa
- Quinou před vařením vždy propláchneme, abychom odstranili přirozené hořké látky zvané saponiny.
- Vaříme ji v osolené vodě v poměru 1 díl quinoy na 2 díly vody přibližně 13–15 minut, dokud se na semínkách neobjeví drobné „ocásky“.
- Přebytečnou vodu slijeme a quinou necháme ještě pár minut stát přikrytou. Díky tomu zůstane nadýchaná a nelepivá.
- V lednici ji můžeme v uzavřené nádobě uchovávat až týden.
Tip: Pro výraznější chuť vaříme quinou místo vody v zeleninovém vývaru nebo ji po uvaření krátce opečeme na suché pánvi.
Recept Jáhly
- Před vařením spaříme jáhly horkou vodou.
- Vaříme je v osolené vodě 7–8 minut.
- Scedíme a necháme asi 10 minut dojít přikryté.
- Nakonec jáhly nakypříme vidličkou, aby zůstaly sypké.
- Ve vzduchotěsné nádobě je můžeme v lednici uchovávat až 5 dní.
Tip: Jáhly jsou skvělé i nasladko. Uvaříme je v rostlinném mléce a použijeme jako základ kaší nebo dezertů.
Recept Kuskus
- Kuskus nevyžaduje vaření. Stačí ho zalít horkou osolenou vodou nebo vývarem v poměru 1:1.
- Přikryjeme a necháme 5–10 minut nabobtnat.
- Poté podle potřeby dochutíme.
- Je ideální jako rychlá příloha, základ salátů nebo lehkých večeří.
Tip: Po nabobtnání přidáme pár kapek olivového oleje nebo másla a kuskus důkladně načechráme vidličkou.
Pikantní kuskus salát s marinovaným kuřecím masem a harissou – Exotický a sytý oběd plný barev
Lehké
40 min
Recept Čočka
- Červená čočka se nemusí namáčet a změkne už za 10–15 minut.
- Zelenou nebo belugu vaříme v osolené vodě 15–25 minut, dokud nezměknou, ale zachovají si tvar.
- Po uvaření čočku scedíme a necháme vychladnout, aby se nezapařila.
- V lednici vydrží až týden.
Tip: Čočku po uvaření nesolíme příliš brzy, zůstane pevnější a lépe si udrží tvar do salátů.
Recept Cizrna
- Suchou cizrnu propláchneme a namočíme přes noc do dostatečného množství studené vody.
- Druhý den vodu slijeme, cizrnu zalijeme čerstvou vodou a vaříme 1,5–2 hodiny doměkka.
- Pro lepší chuť můžeme do vody přidat bobkový list, cibuli nebo několik stroužků česneku.
- Po uvaření cizrnu scedíme a necháme vychladnout.
- V lednici vydrží 3–4 dny, část lze bez problémů zamrazit.
Tip: Uvařenou cizrnu zbavíme slupek promnutím v utěrce. Hummus i pomazánky budou díky tomu jemnější a krémovější.
Recept Fazole
- Suché fazole před vařením vždy namočíme alespoň na 8–12 hodin.
- Poté je scedíme, zalijeme čerstvou vodou a vaříme bez soli 1–2 hodiny podle druhu, dokud nezměknou.
- Sůl přidáváme až ke konci vaření, aby fazole zůstaly měkké.
- Po uvaření fazole scedíme a necháme vychladnout.
- Uchováváme ve vzduchotěsné nádobě v lednici až 4 dny, případně zamrazíme.
Tip: Při vaření přidáme do vody kousek řasy kombu – fazole budou lépe stravitelné a rychleji změknou.