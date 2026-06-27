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Nekupujte luštěniny jen v konzervě. Naučte se, jak je správně připravit

Petra Burgrová
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Quinoa, rýže, čočka nebo cizrna jsou suroviny, které máme běžně doma, ale často jim nevěnujeme dostatek pozornosti. Přitom i drobná změna v přípravě může výrazně ovlivnit jejich chuť i strukturu. Připravili jsme pro vás praktické návody, jak obilniny a luštěniny správně vařit, jak je skladovat a proč si každá z nich zaslouží své místo v kuchyni.

Obsah

Recept Quinoa

  • Quinou před vařením vždy propláchneme, abychom odstranili přirozené hořké látky zvané saponiny.
  • Vaříme ji v osolené vodě v poměru 1 díl quinoy na 2 díly vody přibližně 13–15 minut, dokud se na semínkách neobjeví drobné „ocásky“.
  • Přebytečnou vodu slijeme a quinou necháme ještě pár minut stát přikrytou. Díky tomu zůstane nadýchaná a nelepivá.
  • V lednici ji můžeme v uzavřené nádobě uchovávat až týden.

Tip: Pro výraznější chuť vaříme quinou místo vody v zeleninovém vývaru nebo ji po uvaření krátce opečeme na suché pánvi.

Krémová quinoa s halloumi a avokádem

Krémová quinoa s halloumi a avokádem

Recept

Střední

35 min

Krémová quinoa s halloumi a avokádem.

Recept Jáhly

  • Před vařením spaříme jáhly horkou vodou.
  • Vaříme je v osolené vodě 7–8 minut.
  • Scedíme a necháme asi 10 minut dojít přikryté.
  • Nakonec jáhly nakypříme vidličkou, aby zůstaly sypké.
  • Ve vzduchotěsné nádobě je můžeme v lednici uchovávat až 5 dní.

Tip: Jáhly jsou skvělé i nasladko. Uvaříme je v rostlinném mléce a použijeme jako základ kaší nebo dezertů.

Jáhly s kysaným zelím a dýní

Jáhly s kysaným zelím a dýní

Recept

Střední

60 min

Jáhly s kysaným zelím a dýní.

Recept Kuskus

  • Kuskus nevyžaduje vaření. Stačí ho zalít horkou osolenou vodou nebo vývarem v poměru 1:1.
  • Přikryjeme a necháme 5–10 minut nabobtnat.
  • Poté podle potřeby dochutíme.
  • Je ideální jako rychlá příloha, základ salátů nebo lehkých večeří.

Tip: Po nabobtnání přidáme pár kapek olivového oleje nebo másla a kuskus důkladně načechráme vidličkou.

Salát s kuskusem a kuřecím masem

Pikantní kuskus salát s marinovaným kuřecím masem a harissou – Exotický a sytý oběd plný barev

Recept

Lehké

40 min

Salát s kuskusem a kuřecím masem.

Recept Čočka

  • Červená čočka se nemusí namáčet a změkne už za 10–15 minut.
  • Zelenou nebo belugu vaříme v osolené vodě 15–25 minut, dokud nezměknou, ale zachovají si tvar.
  • Po uvaření čočku scedíme a necháme vychladnout, aby se nezapařila.
  • V lednici vydrží až týden.

Tip: Čočku po uvaření nesolíme příliš brzy, zůstane pevnější a lépe si udrží tvar do salátů.

Čočková polévka s párkem

Čočková polévka s párkem

Recept

Střední

45 min

Čočková polévka s párkem.

Recept Cizrna

  • Suchou cizrnu propláchneme a namočíme přes noc do dostatečného množství studené vody.
  • Druhý den vodu slijeme, cizrnu zalijeme čerstvou vodou a vaříme 1,5–2 hodiny doměkka.
  • Pro lepší chuť můžeme do vody přidat bobkový list, cibuli nebo několik stroužků česneku.
  • Po uvaření cizrnu scedíme a necháme vychladnout.
  • V lednici vydrží 3–4 dny, část lze bez problémů zamrazit.

Tip: Uvařenou cizrnu zbavíme slupek promnutím v utěrce. Hummus i pomazánky budou díky tomu jemnější a krémovější.

Křupavý chléb s kořeněnou cizrnou

Křupavý chléb s kořeněnou cizrnou

Recept

Střední

20 min

Křupavý chléb s kořeněnou cizrnou.

Recept Fazole

  • Suché fazole před vařením vždy namočíme alespoň na 8–12 hodin.
  • Poté je scedíme, zalijeme čerstvou vodou a vaříme bez soli 1–2 hodiny podle druhu, dokud nezměknou.
  • Sůl přidáváme až ke konci vaření, aby fazole zůstaly měkké.
  • Po uvaření fazole scedíme a necháme vychladnout.
  • Uchováváme ve vzduchotěsné nádobě v lednici až 4 dny, případně zamrazíme.

Tip: Při vaření přidáme do vody kousek řasy kombu – fazole budou lépe stravitelné a rychleji změknou.

Fazolový salát s tuňákem a rukolou

Fazolový salát s tuňákem a rukolou

Recept

Střední

20 min

Fazolový salát s tuňákem a rukolou.

Jaká je vaše nejoblíbenější obilnina či luštěnina?

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