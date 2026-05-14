Přílohy po padesátce: Nenápadná chyba, kvůli které ručička na váze stojí

Petra Kašparová
Po padesátce se při hubnutí často řeší cukr, pečivo nebo večerní mlsání. Také alkohol... Méně pozornosti se ale věnuje přílohám, přitom právě ty umí nenápadně rozhodit celý jídelníček.

Co nejíst po padesátce

Příloha na talíři není automaticky špatná, ale velmi snadno se přejídá, málo zasytí a na talíři často zabírá místo, které by bylo lepší věnovat zelenině, luštěninám nebo kvalitní bílkovině.

Typická chyba nevypadá nijak dramaticky. Člověk si dá „normální oběd“: maso, omáčku a k tomu velkou porci rýže, těstovin, hranolků nebo dokonce knedlíků (však jsme v Čechách!). Jenže právě tahle část jídla bývá důvodem, proč se hubnutí zastaví a kila nejdou dolů. Po padesátce už tělo obvykle nereaguje tak pružně jako dřív a velké porce rychlých, málo sytivých příloh jsou zkrátka znát víc.

Proč právě přílohy bývají problém

  • Příloha sama o sobě není nepřítel. Problém je její forma, množství a četnost.
  • Některé přílohy se tráví rychle, zasytí jen na chvíli a podporují další hlad.
  • Jiné jsou kalorické hlavně kvůli úpravě, třeba když se smaží nebo kombinují s tukem.
  • A některé jsou zrádné tím, že vypadají nevinně, ale ve skutečnosti jich sníme dvakrát tolik, než si myslíme.

Po padesátce navíc nestačí jen nejíst příliš, nepřejídat se. Důležité je jíst tak, aby vás jídlo zasytilo na delší dobu a nevedlo k dalšímu zobání. I proto není nejdůležitější otázka jen jaká příloha je nejdietnější, ale hlavně která vás zasytí rozumně a která vás naopak nutí jíst dál.

Hranolky a další smažené bramborové přílohy

Tohle je asi nejsilnější kandidát na „nejnevhodnější přílohu“. Brambory samy o sobě nejsou problém, ale hranolky, americké brambory, krokety nebo smažené lupínky, prostě to, co se doslova máčí v tuku, z nich dělají úplně jinou potravinu. Mají vysokou energetickou hodnotu a velmi špatně se odhaduje rozumná porce (ruku na srdce, kdo si u nich umí říci: „Dost!“). Navíc se často jedí jako „něco navíc“, ne jako skutečná součást vyváženého jídla.

Hlídáte se, po obědě si nedáte dezert, ale slupnete k obědu misku hranolků? Zpozorněte. Ty hranolky mohou být palčivějším stravovacím problémem než cukr v dortíku.

Bílé pečivo jako pravidelná příloha k jídlům

Všichni to děláme: Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zahnat hlad, je sáhnout po pečivu. Rohlík k polévce, bageta k salátu, chléb k večeři, pečivo „jen něco na zakousnutí“. Bílé pečivo se dobře jí, rychle mizí a člověk má často pocit, že toho vlastně nesnědl moc. Jenže zasytí méně než kvalitnější varianty a snadno zvyšuje celkový příjem energie.

Největší problém? Pravidelnost a opakovanost. Jeden rohlík nic neznamená, ale když se bílé pečivo objeví několikrát denně, začne se to sčítat. Zvlášť u žen, které řeší, jak zhubnout po 50, bývá právě tohle jeden z nenápadných důvodů, proč se jim to nedaří.

Knedlíky

No jasně! Mňam! Co by byla česká kuchyně bez knedlíku? Knedlíky jsou klasika, ale z hlediska hubnutí to je spíš peklo. Důvod je jednoduchý: snadno se sní ve velkém množství, mají nízkou sytivost vzhledem k objemu a na talíři bývají často v převaze. Kolik si ke koprovce nebo rajské dáte knedlíků? Tři až pět knedlíků člověku přijde jako běžná porce, že? Jenže přejedení jste jen chvíli, přičemž jste s knedlíky přijali velké množství kalorií. Nezříkejte se knedlíků, jsme v Čechách, ale zkuste si je dávat spíše výjimečně, rozhodně ne na denní bázi, protože tak byste skutečně nezhubli.

Bílá rýže

Má pověst lehké přílohy. A to může být zrádné. Myslíme si, že když nejíme knedlíky nebo hranolky, jíme dietně. Jenže i bílá rýže může být problém, pokud jí je na talíři moc. Pokud tvoří půlku porce, chybí zelenina a není k tomu dostatek bílkovin, může být „rýžový oběd“ dost nevhodnou volbou.

Takové jídlo totiž zasytí méně, než by člověk čekal, a hlad se vrací rychleji. Samotná rýže tedy není špatná, ale ve velké porci a bez vyvážení dalšími složkami se řadí mezi přílohy, které po padesátce umí zpomalit hubnutí víc, než si člověk připouští.

Těstoviny

Mají podobný problém jako rýže. Nejsou automaticky nevhodné, velmi ale záleží na druhu a velikosti porce. Když se navíc spojí se smetanovou nebo sýrovou omáčkou, vznikne jídlo, které je kaloricky velmi vydatné, ale budete po něm mít velmi brzo hlad. Těstoviny jsou prostě spíše „hladové jídlo“.

Pokud si k obědu dáte těstoviny, myslete na to, že by neměly být hlavní součástí pokrmu. Jezte k nim zeleninu, bílkovinu, oběd si poskládejte plnohodnotně, ne jen na sacharidech a škrobu.

Bramborová kaše

Když si ji chceme udělat dobrou, je plná másla, mléka, někdy dokonce smetany. A to, jak víme, poměrně zásadně zvyšuje její kalorickou hodnotu. Je to výborné a chutná nám to, ale... je tu právě to „ale“. Z obyčejné brambory, která je v zásadě vhodná i při hubnutí, se tak stane mnohem méně výhodná volba.

Právě to je důležité připomenout každému, kdo přemýšlí, co jíst v 50 letech. Nestačí sledovat jen název suroviny, ale i to, jak je upravená. Bramborová kaše se tradičně vaří i například při žlučníkové dietě, jen v ní není máslo a část mléka je nahrazena vodou. Tím se z ní stane velmi lehká příloha.

Kuskus, bulgur nebo podobné přílohy

Tohle může znít překvapivě. Kuskus nebo bulgur samozřejmě nejsou špatné potraviny, jen bývají někdy vnímané až příliš automaticky jako dietní. Jenže i tady rozhoduje porce. Pokud si člověk naloží velkou hromadu přílohy a má pocit, že je vše v pořádku jen proto, že nejde o knedlík, může se snadno mýlit.

U „zdravějších“ příloh totiž lidé často poleví v hlídání množství. A právě to je problém. Největší chyba nebývá konkrétní příloha, ale to, kolik jí sníte.

Jaká příloha je nejdietnější

Nejde o to, že byste se nutně museli rozloučit s knedlíky a smetanovou „brkaší“. Myslete na množství, ale smysl má spíš upřednostnit přílohy, které více zasytí a mají rozumnější nutriční profil.

Obvykle lépe fungují:

  • vařené brambory,
  • menší porce rýže doplněná velkou porcí zeleniny,
  • luštěniny jako příloha,
  • celozrnné varianty těstovin nebo pečiva,
  • quinoa nebo pohanka v rozumném množství.

V praxi tedy není nejdůležitější jen řešit, jaká příloha je nejdietnější, ale je třeba se vyhnout těm, které se snadno přejídají a přitom zasytí nejméně.

Jak přílohy jíst, aby nebrzdily hubnutí

Vyplatí držet několik jednoduchých pravidel.

  1. Příloha by neměla být středem celého talíře. Měla by jídlo doplňovat, ne ho tvořit.
  2. Čím měkčí, bělejší, mastnější a méně sytivá příloha je, tím větší ostražitosti je třeba. A čím snadněji se jí „mimochodem“, tím spíš může být problém.
  3. Dobré vodítko je i to, jak se cítíte po jídle. Pokud máte po obědě s přílohou za hodinu chuť na sladké nebo další svačinu, je dost možné, že jste zvolili právě takovou přílohu, která vám víc škodí, než pomáhá.

Přílohy po padesátce: Nenápadná chyba, kvůli které ručička na váze stojí

