Obsah
Na co je zdravý hrách
Obsahuje velké množství bílkovin, vlákniny, vitaminů skupiny B a také minerálních látek, například draslíku a fosforu. Ve 100 gramech suchého hrachu najdeme přibližně 20 gramů bílkovin a 13 gramů vlákniny. Díky tomu zasytí na dlouhou dobu a pomáhá udržovat stabilnější hladinu cukru v krvi. Obsahuje také antioxidanty a jen minimum tuku, proto je považován za výživnou luštěninu.
|
Vyhoďte čokoládu i energy drinky. Proti odpolednímu kolapsu Vám pomůže římský hrách
Jaký hrášek je nejlepší
V obchodech se nejčastěji setkáte se zeleným a žlutým hrachem. Oba jsou výživově velmi podobné. Rozdíl je hlavně v chuti a využití. Zelený hrách má o něco výraznější chuť a často se používá do polévek, pomazánek nebo salátů. Žlutý hrách je jemnější a bývá oblíbený zejména na hrachovou kaši nebo husté polévky.
Musí se hrách před vařením namáčet
Záleží na druhu. Celý suchý hrách je vhodné namáčet několik hodin, ideálně přes noc. Loupaný nebo půlený hrách se často obejde i bez namáčení a uvaří se mnohem rychleji.
|
Poklad na talíři. Luštěniny dodají bílkoviny, vlákniny i vitamíny a minerály
Jak dlouho se vaří hrách
Půlený loupaný hrách bývá měkký za 30 až 45 minut. Celý hrách potřebuje zpravidla 60 až 90 minut, podle odrůdy a délky namáčení.
Které koření se k hrachu nejlépe hodí
Tradičně se používá majoránka, česnek a kmín. Tyto ingredience nejen zvýrazní chuť, ale mohou také pomoci zmírnit nadýmání.
Co je to „cukrový hrášek“
U cukrového hrášku (anglicky snow peas nebo sugar snap peas) se jí celý lusk i se semínky uvnitř. Na rozdíl od klasického dřeňového hrachu totiž jeho lusky nemají uvnitř tvrdou pergamenovou vrstvu. Jsou křehké, sladké a nejlepší jsou syrové v salátech nebo jen krátce orestované na másle po asijsku (metodou stir-fry).
Dá se hrách klíčit
Hrachový protein
Hrachový protein se vyrábí ze žlutého hrachu a stal se hitem moderní výživy. Je to jeden z nejkvalitnějších rostlinných zdrojů bílkovin. Je přirozeně bezlepkový, bezlaktózový a představuje skvělou alternativu pro vegany nebo lidi alergické na sóju či syrovátku. Najdete ho v proteinových tyčinkách, rostlinných mlécích nebo ve veganských alternativách masa.
Ano. Hrách patří mezi luštěniny, které se velmi dobře hodí ke klíčení. Kromě klasických klíčků je oblíbený také pro pěstování takzvaných microgreens, tedy mladých výhonků sklízených několik dní po vyklíčení. Tyto jasně zelené šlahouny s drobnými lístky slouží v restauracích i domácnostech jako dokonalá jedlá dekorace. Každému talíři dodají okamžitou svěžest a eleganci.
Skvělé na nich je, že nejde o žádnou „hluchou“ ozdobu, kterou byste odsunuli na kraj talíře. Výhonky chutnají jako ten nejsladší čerstvě utržený hrášek, jsou příjemně křupavé a skvěle si rozumějí s krémovými polévkami, rizoty, steaky i čerstvými saláty.
|
Vlastní minizelinářství vybudujete i doma za oknem. Stačí sehnat semínka
Co se dá udělat z hrachu
Při vaření záleží hlavně na tom, v jaké formě hrách použijete, protože každý chutná a chová se úplně jinak.
- Mladý zelený hrášek (čerstvý či mražený) funguje jako sladká zelenina, stačí mu dvě minuty na másle a hodí se do rizota, těstovin nebo na rychlý krém.
- Sušený hrách je zase klasická hutná luštěnina, celý se musí namáčet, půlený ne, a kvůli své zemitější chuti si skvěle rozumí s česnekem, majoránkou a uzeným masem v polévkách či kaších.
- Třetí variantou je cukrový hrášek, který se jí celý i s křupavým luskem, a to buď syrový do salátů, nebo jen krátce orestovaný v asijských směsích.
Vejce do skla s hráškem vařená ve vodní lázni – Netradiční teplá snídaně pro slavnostní ráno
Lehké
35 min
Recepty Hrášek
- Hráškový krém s citronovým creme fraîche
- Hráškový salát s okurkou a ředkvičkami
- Kuřecí řízek s hráškovým pyré
- Trojice party toastů
- Treska s hráškovou omáčkou a novými bramborami
- Hráškové palačinky se špenátem a cottage
- Sýrové kuličky a hráškový shot
- Topinky s hráškovým pyré
Recepty Sušený hrách
- Vařené hovězí s hrachovou kaší
- Hrachové řízečky
- Smažené hrachové kuličky se sýrem a zeleninou
- Zapečené kotlety v hrachovém šouletu
- Poctivý hrachový krém se slaninou a krutony
- Křupavé hrachové karbanátky s parmazánem a slaninou
Recepty Cukrový hrášek
- Váleček z telecí kýty s ořechovými nudlemi a cukrovým hráškem
- Losos v jáhlách s cukrovým hráškem
- Bramborový salát s cukrovým hráškem
- Cukrový hrášek s hovězím po asijsku
|
Abstinence játra nevyléčí. Skutečný restart totiž roste v borůvčí