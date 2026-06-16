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Příběh o hrachu, který nepatří pod matraci: Od poctivé kaše až po luxusní dekoraci na talíři

Petra Burgrová
  4:00
Už vám na zahradě plodí rostlinka se zatočenými fousky, bílými květy a lusky plnými sladkých zelených kuliček? Sotva jdu pro bylinky, už si musím nějaký utrhnout. Čerstvý hrášek je jednou z nejlepších chutí léta. Jenže zatímco mladé lusky mlsáme přímo ze záhonu, na jejich sušenou podobu v kuchyni často zapomínáme. A to je škoda.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Na co je zdravý hrách

Obsahuje velké množství bílkovin, vlákniny, vitaminů skupiny B a také minerálních látek, například draslíku a fosforu. Ve 100 gramech suchého hrachu najdeme přibližně 20 gramů bílkovin a 13 gramů vlákniny. Díky tomu zasytí na dlouhou dobu a pomáhá udržovat stabilnější hladinu cukru v krvi. Obsahuje také antioxidanty a jen minimum tuku, proto je považován za výživnou luštěninu.

Hrachová polévka

Smetanová hrachová polévka s párkem a krutony – Rychlý oběd pro děti

Recept

Lehké

50 min

Vyhoďte čokoládu i energy drinky. Proti odpolednímu kolapsu Vám pomůže římský hrách

Čerstvý hrášek dlouhým vařením akorát zničíte. Ztratí sladkost a zšedne. Stačí ho jen na dvě minuty vhodit do horké vody nebo orestovat na pánvi na troše másla.

Jaký hrášek je nejlepší

V obchodech se nejčastěji setkáte se zeleným a žlutým hrachem. Oba jsou výživově velmi podobné. Rozdíl je hlavně v chuti a využití. Zelený hrách má o něco výraznější chuť a často se používá do polévek, pomazánek nebo salátů. Žlutý hrách je jemnější a bývá oblíbený zejména na hrachovou kaši nebo husté polévky.

Hrachová kaše s mrkví a sezamem

Hrachová kaše s mrkví a sezamem

Recept

Střední

50 min

Musí se hrách před vařením namáčet

Záleží na druhu. Celý suchý hrách je vhodné namáčet několik hodin, ideálně přes noc. Loupaný nebo půlený hrách se často obejde i bez namáčení a uvaří se mnohem rychleji.

Poklad na talíři. Luštěniny dodají bílkoviny, vlákniny i vitamíny a minerály

Hrášek pěstujte pro lusky i výhonky.

Jak dlouho se vaří hrách

Půlený loupaný hrách bývá měkký za 30 až 45 minut. Celý hrách potřebuje zpravidla 60 až 90 minut, podle odrůdy a délky namáčení.

Bulgur s cuketou a hráškem

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Recept

Lehké

25 min

Které koření se k hrachu nejlépe hodí

Tradičně se používá majoránka, česnek a kmín. Tyto ingredience nejen zvýrazní chuť, ale mohou také pomoci zmírnit nadýmání.

Hrášek stačí povařit jen pár minut.

Co je to „cukrový hrášek“

U cukrového hrášku (anglicky snow peas nebo sugar snap peas) se jí celý lusk i se semínky uvnitř. Na rozdíl od klasického dřeňového hrachu totiž jeho lusky nemají uvnitř tvrdou pergamenovou vrstvu. Jsou křehké, sladké a nejlepší jsou syrové v salátech nebo jen krátce orestované na másle po asijsku (metodou stir-fry).

Krůtí roláda s hráškem

Krůtí roláda s hráškem

Recept

Střední

90 min

V restauraci si sami pěstují klíčený hrášek.

Dá se hrách klíčit

Hrachový protein

Hrachový protein se vyrábí ze žlutého hrachu a stal se hitem moderní výživy. Je to jeden z nejkvalitnějších rostlinných zdrojů bílkovin. Je přirozeně bezlepkový, bezlaktózový a představuje skvělou alternativu pro vegany nebo lidi alergické na sóju či syrovátku. Najdete ho v proteinových tyčinkách, rostlinných mlécích nebo ve veganských alternativách masa.

Ano. Hrách patří mezi luštěniny, které se velmi dobře hodí ke klíčení. Kromě klasických klíčků je oblíbený také pro pěstování takzvaných microgreens, tedy mladých výhonků sklízených několik dní po vyklíčení. Tyto jasně zelené šlahouny s drobnými lístky slouží v restauracích i domácnostech jako dokonalá jedlá dekorace. Každému talíři dodají okamžitou svěžest a eleganci.

Skvělé na nich je, že nejde o žádnou „hluchou“ ozdobu, kterou byste odsunuli na kraj talíře. Výhonky chutnají jako ten nejsladší čerstvě utržený hrášek, jsou příjemně křupavé a skvěle si rozumějí s krémovými polévkami, rizoty, steaky i čerstvými saláty.

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Hráškovo-mátová polévka

Hráškovo-mátová polévka

Recept

Lehké

30 min

Cukrový hrášek se prodává v celých placatých luscích a jí se komplet celý i se slupkou.

Co se dá udělat z hrachu

Při vaření záleží hlavně na tom, v jaké formě hrách použijete, protože každý chutná a chová se úplně jinak.

  • Mladý zelený hrášek (čerstvý či mražený) funguje jako sladká zelenina, stačí mu dvě minuty na másle a hodí se do rizota, těstovin nebo na rychlý krém.
  • Sušený hrách je zase klasická hutná luštěnina, celý se musí namáčet, půlený ne, a kvůli své zemitější chuti si skvěle rozumí s česnekem, majoránkou a uzeným masem v polévkách či kaších.
  • Třetí variantou je cukrový hrášek, který se jí celý i s křupavým luskem, a to buď syrový do salátů, nebo jen krátce orestovaný v asijských směsích.
Vejce do skla

Vejce do skla s hráškem vařená ve vodní lázni – Netradiční teplá snídaně pro slavnostní ráno

Recept

Lehké

35 min

Hráškové palačinky

Recepty Hrášek

Zapečené kotlety v hrachovém šouletu

Recepty Sušený hrách

Bramborový salát s cukrovým hráškem

Recepty Cukrový hrášek

Salát s hráškem, sýrem a mátou

Salát s hráškem, sýrem a mátou

Recept

Lehké

30 min

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Témata: hrách setý, talíř

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