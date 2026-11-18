Začíná to nenápadně. Ráno odcházím z domu za tmy a vracím se taky za tmy. Kolo stojí ve sklepě, protože kdo by šlapal v mrholení a při pěti stupních. Místo procházky po večeři zalezu pod deku a pustím si seriál. A s tím přichází hlad. Takový zvláštní, trochu jiný než v létě.
V létě mi k večeři stačil salát s kouskem sýra nebo grilovaná zelenina. V zimě by mě to ani nenapadlo. Chci něco teplého, sytého a pořádného. Guláš, svíčkovou, rizoto, zapékané těstoviny. A k tomu chleba, kterým vytřu talíř dočista. Pak ještě něco sladkého ke kávě, protože venku je šedivo a čtvereček čokolády mi aspoň trochu zvedne náladu.
Prosinec, který nemá konec
Další na řadě je prosinec. Firemní večírek, besídky, adventní setkání s kamarádkami u svařáku a trdelníku na trzích, cukroví od maminky i od tchyně. Každá krabička je „jen ochutnat“. Pak přijdou svátky, kdy se od rána do večera jí a sedí. Na Silvestra chlebíčky, na Nový rok zbytky.
V lednu si pak stoupnu na váhu a je to tam zase. Tři, čtyři, někdy i pět kilo navíc. Kalhoty se nedopínají a já si slibuju, že od pondělí začnu. Na jaře to s námahou shodím, aby se to na podzim mohlo opakovat. Takhle to jde už několik let.
Je to ve mně, nebo v zimě?
Mám pocit, že to nejsem jen já. Kolegyně v práci, sestra, kamarádky, všechny mluví o tom samém. Zajímalo by mě proto, jestli je to jen moje slabá vůle, nebo za tím stojí něco víc.
Opravdu si tělo v zimě dělá zásoby, jako to dělávali naši předkové? Má na chuť k jídlu vliv tma a nedostatek slunce? Proč mám v zimě takovou chuť na sladké a na přílohy? Jak vařit teplá a sytá jídla, která mě zahřejí, ale nebudou tak těžká? A jak přežít advent a svátky, abych si je užila a v lednu nezačínala znovu od nuly?
Názor specialistky čtěte na další straně.