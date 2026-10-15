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Příběh Kláry: Po hubnoucím programu jsem měla o tři kila víc. Kde byla chyba?

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  4:20
Dostala jsem nabídku zapojit se do programu na hubnutí. Nejsem vyloženě obézní, ale těch pár kilo, která se mě už několik let drží, bych se ráda zbavila. Hlavně měkkého bříška a možná i madýlek lásky. Řekla jsem si, že tohle bude konečně ta správná cesta.
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hubnutí

Program byl na první pohled jednoduchý. Začíná se detoxem jen o vodě, pak přichází na řadu instantní nápoje, polévky a další hotová jídla v malých, předem odměřených porcích. Nic jiného se nejí, dokud se nedosáhne cílové váhy. Potom se postupně přidávají jídla založená hlavně na bílkovinách, třeba kuřecí maso s trochou zeleniny. Sacharidy přicházejí na řadu až úplně na konci.

První den mám hlad, ale zvládám to. Nejvíc mi chybí kafe a večeře. Druhý den už hlad cítím výrazně, ale držím se. Nasazuji proteinové koktejly a každý z nich beru jako odměnu. I jídla, která by mi normálně vůbec nechutnala, jsou najednou spása. Cokoli je lepší než hlad.

Svatba o vodě

Po pár dnech ale přichází problém: jsem úplně bez energie. A na víkend mám naplánovanou svatbu kamarádky. Jsem odhodlaná, takže vydržím. Zatímco ostatní si dávají bublinky, pivo a limonády, já piju jen vodu. Z bohatého rautu si naberu kousek kuřete a lososa, všechno ostatní je pro mě tabu. Odpoledne už jsem ale úplně vyřízená. Chce se mi spát a nemám sílu se s lidmi ani bavit.

Na dalším vážení ale přichází zasloužená odměna. Vysněný úbytek je skoro tady, chybí posledních zhruba kilo a půl. S programem se domlouváme, že přejdu na režim s běžnou stravou.

Váha klesla. Jenže ze svalů

Pak si u kamarádky stoupnu na chytrou váhu, která ukáže víc než jedno číslo. A přichází studená sprcha: největší část toho, co jsem zhubla, šla ze svalů. Tuku jsem se skoro nezbavila.

Začínám znovu jíst a s jídlem se vracejí i chutě na to, co jsem měla vždycky ráda. Těstoviny na tisíc způsobů, chleba s máslem a sýrem, odpolední mlsání v podobě sladkého pití nebo gumových medvídků. Jedno „tak jenom dneska“ střídá druhé a já se postupně vracím k úplně stejnému jídelníčku jako dřív.

Tři kila navíc

Váha jde nahoru. Po měsíci odříkání a měsíci starých zvyků jsem na tom hůř než na začátku: 71 kilo, tedy o tři víc, než když jsem začínala. Na e-maily a telefonáty z hubnoucího programu už neodpovídám. Místo toho jsem si našla večerní jógu.

Nakonec mi ale nejvíc pomohlo něco, co by mě dřív nenapadlo: vynechat alkohol. Nejsem žádný velký pijan, ale i ta dvě piva s kamarády udělají své. Hůř spím, pomaleji regeneruju a druhý den mám větší hlad. Od té doby, co jsem pivo a víno vysadila, se váha na delší dobu zastavila na 67 kilech. A zdá se, že tam zůstane.

Byla chyba v programu, nebo ve mně?

Přesto mi to vrtá hlavou. Udělala jsem v tom programu něco špatně? Byl prostě špatně nastavený a podobné diety zkrátka nefungují? Nebo za to mohla i moje nedůslednost a návrat ke starým zlozvykům?



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